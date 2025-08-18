Ft
Stroke-t kapott a tévés legenda: a Balatonnál érte a tragédia

2025. augusztus 18. 12:29

Lánya mentette meg Rózsa György életét.

2025. augusztus 18. 12:29
null

Néhány héttel ezelőtt még a Balatonnál nyaralt Rózsa György, amikor váratlanul stroke-t kapott.

Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam. Megpróbáltam még egyszer, újból visszaestem. Nem értettem, miért nem tart meg a lábam”

– nyilatkozta a Story magazinnak a műsorvezető.

Annyi erőm még maradt, hogy odakiabáltam partra a lányomnak, hogy ’Csilla, segíts!’ Ő azonnal beugrott a vízbe, segítségért kiáltott, így azok is észlelték a bajt, akik közel voltak hozzám, és kihúztak a vízből. Köhögtem, hiszen sok vizet nyeltem” – részletezte az eseményeket a tévés.

A helyszínre sietőmentők a kaposvári kórházba szállították a tévést. Az ott elvégzett 

koponya CT-ből kiderült, Rózsa György streoke-ot kapott. 

„A sürgősségin Nagy Csaba főorvos úrhoz kerültem, hálás vagyok neki és mindenkinek, aki részt vett a gyógyításomban, és a lányomnak, amiért észlelte, hogy rosszul vagyok, és megmentett. Két napot töltöttem az intenzíven és kettőt a neurológiai osztályon” – idézte fel az eseményeket Rózsa György.

A híres műsorvezető maradandó sérülés nélkül épült fel az esetből.

Nyitókép: ALAIN JOCARD / AFP

