„Megvédjük a magyar ipart és a munkahelyeket!

Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos.

A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni.

Tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.

Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű.

Ma délelőtt az MKIK-val tárgyaltam. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat. Ennek szolgálatában az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:

Demján Sándor Program keretében megavalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel

a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is

az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése

a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése

az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése

a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele

a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal

az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése

Várjuk az MKIK konkrét javaslatait, a kormány a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás