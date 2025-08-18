Ft
08. 18.
hétfő
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
munkahelyvédelem MKIK Nagy Márton

A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni

2025. augusztus 18. 12:17

Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását.

2025. augusztus 18. 12:17
Nagy Márton
Nagy Márton
„Megvédjük a magyar ipart és a munkahelyeket!

Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos.

A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni.

Tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.

Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű.

Ma délelőtt az MKIK-val tárgyaltam. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat. Ennek szolgálatában az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:

  • Demján Sándor Program keretében megavalósuló és rendkívül népszerű 1+1 beruházásélénkítő program folytatása 20-50 milliárdos kerettel
  • a Széchenyi Kártya Program kamatának egységesen 3 százalékra csökkentése, a forgóeszköz hitelek esetében is
  • az áfa alanyi adómentesség jelenlegi értékhatárának emelése
  • a kisvállalati adó belépési és bennmaradási értékhatárának növelése
  • az átalányadózó egyéni vállalkozók költséghányadának emelése
  • a szociális hozzájárulási adóalap kedvezőbbé tétele
  • a mesterséges intelligencia elterjesztésének és alkalmazásának támogatása képzéssel és célzott tőkealappal
  • az adó- és adminisztrációs terhek további csökkentése

Várjuk az MKIK konkrét javaslatait, a kormány a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.”

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

balbako_
2025. augusztus 18. 13:42
Baromi nehéz egy uniós ország gazdaságát irányítani, hogy maga az EU minden tagország gazdasága ellen dolgozik.
csulak
2025. augusztus 18. 12:33
azonnal nem sokat lehet tenni ! csak okosan es ugyesen !
counter-revolution
2025. augusztus 18. 12:25
Te eddig mindent elbasztál, kókler szardarab.
