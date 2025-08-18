Breaking: közvetlen repülőjárat indul Budapestről Amerikába!
Nagy Márton hatalmas bejelentést tett.
„Megvédjük a magyar ipart és a munkahelyeket!
Az EU rémes vámmegállapodást kötött, ami a magyar és az uniós vállalkozásoknak is hátrányos.
A gazdasági károkat azonnal el kell hárítani és ki kell védeni.
Tisztán látszik, hogy erre az unió képtelen, ezért nem várhatjuk ölbe tett kézzel, hogy a rossz szankciós és vámpolitika a tönk szélére sodorja a magyar gazdaságot.
Azonnal megkezdtük az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, a miniszterelnök elvárása egyértelmű.
Ma délelőtt az MKIK-val tárgyaltam. A cél közös: meg kell védeni a munkahelyeket és a magyar vállalkozásokat. Ennek szolgálatában az alábbi javaslatok merültek fel a találkozón:
Várjuk az MKIK konkrét javaslatait, a kormány a következő hetekben dönt a végleges akciótervekről.”
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás