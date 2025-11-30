Orbán Viktor felvázolta 11 pontját, ami mindent megváltoztat, a számlát pedig a bankok állják

az alanyi áfamentességet lépcsőzetesen megemelik, 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra; nő az egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada jövőre 45, 2027-ben 50 százalékra; a főállású egyéni vállalkozóknál csökken a szochóalap, ez a lépés 140 ezer vállalkozást érint; bővül a kisvállalati adóra (kiva) jogosultak köre, ami 4-5 ezer vállalkozónak kedvez; 100 millió forintos adókedvezmény jár a környezeti károk helyreállítására és a zöldberuházások támogatására; adókedvezményt kapnak a magyar energiaellátók az infrastruktúra korszerűsítésére; emelkednek a kiskereskedelmi adó határsávjai, ami 3500 vállalkozásnak jelent kedvezőbb adózást; fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedéki adójának emelését; csökken a vállalkozók adminisztrációs terhe, a taóelőleg értékhatárát 5 milliárdról 20 milliárd forintra emelik; megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150-ről 180 millióra, ez 10 ezer vállalkozást érint; 80 ezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztrációcsökkentést vezet be a NAV: automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szochó- és járulékbevallás időtartama.

A csomag 80-90 milliárd forintos költségét a megemelt bankadóból fedezi a költségvetés a miniszterelnök közlése szerint. Az érintett vállalkozások száma elérheti a kétszázezret is. Orbán Viktor a bejelentéskor leszögezte: folytatni szeretnék a nemzeti gazdaságpolitikai utat, semmiképp nem akarnak rátérni az Európai Unió kívánta útra, attól merőben eltérő stratégiát választott Magyarország. Ebben a kormány továbbra is számít az MKIK-ra, sőt immár saját döntési jogkörrel is rendelkezik a kamara. Elnöke, Nagy Elek azt mondta, hogy a megspórolt több tíz milliárd forint mind a kisvállalkozások zsebében marad, ráadásul nemcsak pénzt, hanem időt és energiát is megtakaríthatnak.