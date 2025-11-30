Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Szepesi Balázs Nagy Elek MCC MKIK gazdaságpolitika

Orbán Viktor felvázolta 11 pontját, ami mindent megváltoztat, a számlát pedig a bankok állják

2025. november 30. 18:20

Stabil, kiszámítható környezet, gyorsabb engedélyezési folyamatok, kiszámítható adópolitika – ezek a legfontosabb ösztönzők a vállalkozások számára. Átfogó felmérés készült a kkv-k helyzetéről, és az Orbán Viktor vezette kormány most újabb segítséget nyújt a szektornak.

2025. november 30. 18:20
null
Ferentzi András

A kedvezményes, háromszázalékos hitelezésről szóló döntés után november közepén újabb mérföldkőhöz érkezett a kis- és középvállalkozásokat érintő gazdaságpolitika. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: megújítják a kormányzati együttműködést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), és tizenegy pontos megállapodást kötöttek vele. 

Az MCC jelentése Orbán Viktornak is támpontot nyújthat a vállalkozások helyzetéről
Az MCC jelentése Orbán Viktornak is támpontot nyújthat a vállalkozások helyzetéről

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Orbán Viktor kiadta a feladatot: erősíteni a kkv-szektort 

Az egyezség pontjai a következők: 

  1. az alanyi áfamentességet lépcsőzetesen megemelik, 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra; 
  2. nő az egyéni vállalkozók elszámolható költséghányada jövőre 45, 2027-ben 50 százalékra; 
  3. a főállású egyéni vállalkozóknál csökken a szochóalap, ez a lépés 140 ezer vállalkozást érint; 
  4. bővül a kisvállalati adóra (kiva) jogosultak köre, ami 4-5 ezer vállalkozónak kedvez; 
  5. 100 millió forintos adókedvezmény jár a környezeti károk helyreállítására és a zöldberuházások támogatására; 
  6. adókedvezményt kapnak a magyar energiaellátók az infrastruktúra korszerűsítésére; 
  7. emelkednek a kiskereskedelmi adó határsávjai, ami 3500 vállalkozásnak jelent kedvezőbb adózást; 
  8. fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedéki adójának emelését; 
  9. csökken a vállalkozók adminisztrációs terhe, a taóelőleg értékhatárát 5 milliárdról 20 milliárd forintra emelik; 
  10. megemelik a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatárát 150-ről 180 millióra, ez 10 ezer vállalkozást érint; 
  11. 80 ezer egyéni vállalkozónak speciális adminisztrációcsökkentést vezet be a NAV: automatikusan elvégzi a biztosítottak bejelentését, és negyedévesre csökken a szochó- és járulékbevallás időtartama. 

A csomag 80-90 milliárd forintos költségét a megemelt bankadóból fedezi a költségvetés a miniszterelnök közlése szerint. Az érintett vállalkozások száma elérheti a kétszázezret is. Orbán Viktor a bejelentéskor leszögezte: folytatni szeretnék a nemzeti gazdaságpolitikai utat, semmiképp nem akarnak rátérni az Európai Unió kívánta útra, attól merőben eltérő stratégiát választott Magyarország. Ebben a kormány továbbra is számít az MKIK-ra, sőt immár saját döntési jogkörrel is rendelkezik a kamara. Elnöke, Nagy Elek azt mondta, hogy a megspórolt több tíz milliárd forint mind a kisvállalkozások zsebében marad, ráadásul nemcsak pénzt, hanem időt és energiát is megtakaríthatnak. 

Kapcsolódó vélemény

Vas Tamás

Faktum

Idézőjel

Mit ér a kisvállalkozások 11 pontos akcióterve?

A magyar kisvállalkozók életében ritkán jön el az a pillanat, amikor egy kormányzati bejelentés tényleges, forintban mérhető könnyebbséget ígér, nem csak szlogeneket.

Ezzel és a kkv-kat támogató korábbi akciókkal egyértelmű a kormány célja: erősíteni a szektort, amelyek nemcsak a gazdasági teljesítmény felét adják, ennél sokkal fontosabb, hogy a magyarországi emberek több mint 60 százaléka kis- és közepes vállalkozásnál dolgozik. Ezért minden támogatásra szükség van. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. november 30. 19:12
szarban megszoritasait a lakossag fogja benyelni ennek vege
Válasz erre
0
0
dzso bacsi
2025. november 30. 18:53
A múlt héten kapott a gödi aksigyár 133 milliárd forint állami pénzt. Még új munkaerőt sem kell felvenniük érte. Ezt nekünk szóló minden magyarázat nélkül adta az 0rbán kormány a koreai cégnek. Ezzel szemben áll az, hogy összes magyar kkv kap 80-90 milliárd forint valamit valamikor.
Válasz erre
2
0
Laszlo63
2025. november 30. 18:48
Kiváncsi vagyok hogy mi lenne az a bankadó szint amikor a vérszívók kivonulnának az országból.Persze ez csak egy hiu remény mert a kullancs sem ugrik le magától a kutyáról. :-)
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!