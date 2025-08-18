Ft
08. 18.
hétfő


Hírek
Vélemények
Hetilap
Fehér Ház Donald Trump Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Mutatjuk a részletes programot! – Így folynak hétfőn a tárgyalások a Fehér Házban

2025. augusztus 18. 11:29

Egymásnak adják a kilincset az uniós vezetők a Fehér Házban.

2025. augusztus 18. 11:29
null

Donald Trump amerikai elnök hétfőn találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel, miután pénteken találkozót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában.   

„Már megérkeztem Washingtonba, holnap találkozom Trump elnökkel. Holnap európai vezetőkkel is tárgyalunk. Hálás vagyok az amerikai elnöknek a meghívásért. Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy ezt a háborút gyorsan és megbízhatóan lezárjuk. A békének tartósnak kell lennie” – írta Zelenszkij vasárnap késő este az X-en. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke saját X-oldalán vasárnap azt írta, hogy „holnap csatlakozom a Trump elnökkel és más európai vezetőkkel tartott találkozóhoz a Fehér Házban.

A Fehér Ház közzétett egy időbeosztást, amely szerint

Trump, Zelenszkij és kísérőik először külön tárgyalnak, és csak ezután következik az a találkozó, amelyen európai vezetők is részt vesznek.

Időbeosztás (magyar idő szerint):

  • 18:00

Az európai vezetők várhatóan megérkeznek a Fehér Ház Déli Portájához, ahol televíziós stábok és fotósok dokumentálhatják az érkezést.

  • 19:00–19:15

Zelenszkij és Trump egy órával az európai vezetők érkezése után üdvözlik egymást, majd röviddel ezután megbeszélést tartanak az Ovális Irodában. Vance alelnök is részt vesz ezen a találkozón.

  • 20:15–20:30

Trump egy órával később köszönti az európai vezetőket az Állami Ebédlőben. Tizenöt perccel a köszöntések után Trump és az európai vezetők közös fotót készítenek a Cross Hallban.

  • 21:00

Trump és az európai vezetők ezután a Fehér Ház Keleti Termében tartanak megbeszélést. Zelenszkij is részt vesz ezen a találkozón.

Nyitókép forrása: MANDEL NGAN / AFP

***

 

pankotaidili-2
2025. augusztus 18. 12:39
Ha megis folytatódik a háború az EU hisztériája miatt, az csak azért lesz lehetséges, mert az USA megengedi majd számukra.. ezt azért ne felejtsük el. Itt mindenkinek az érdeke a háború folytatása. Az EU bohócoknak ez a túlélés és további fosztogatás záloga, az USA gazdasága meg kb romokban..és a fegyverekben nagy pénz van
Válasz erre
2
0
namivan-2
2025. augusztus 18. 12:31
A színházakban több felvonásban jutnak el a dicső, vagy szörnyű végkifejlethez. Az EU vezetői és Zs. is több felvonásban alkalmazkodnak a valósághoz. Türelmetlenek vagyunk, várjuk a színdarab végét. Trumpnak nem sürgős, a többiek is türelmesen tejelnek Ukrajnának. Elveszítik a politikai arcukat, ha azonnal abbahagyják Ukrajna támogatását. Szerintem a támogatás egyre szűkül majd. Z. ennek fényében eldöntheti, hogy mikor veszi fel az utolsó fizetést, aztán iszkiri.
Válasz erre
4
0
Treeoflife
2025. augusztus 18. 12:26
Azért van különbség aközött, ahogy Trump Putyint fogadta, és ahogy ezt a szedett-vedett társaságot. Ez be is határolja a helyüket. Zselé megkapja az indítást, amit talán nem is utasíthat el - nem véletlenül lett odarendelve -, majd minderről előbb az EU-s államfők és szalajtottak is kapnak külön tájékoztatást, aztán a végén zárható lehet a dzsembori, hogy a cserkészek "elégedetten" távozhassanak. Vajon a hazautat már együtt teszik meg?
Válasz erre
10
0
llnnhegyi
•••
2025. augusztus 18. 12:16 Szerkesztve
A megoldás rémegyszerű lenne, ha TRUMP kilépne az ukrán háborúból. Ursulara hagyva az egészet. Közben Ukrajna tovább zuhan. Ma is sok a halott Harkovi körzetben. A nagy fiúk marakodnak. Kinek érdeke a sok halott!! Az EU libbcsikommcsiknak! Rossz vége lesz ennek! Ursula Wéber Metsola Tusk Macron Starman Merz??!!!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!