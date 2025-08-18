Mutatjuk a részletes programot! – Így folynak hétfőn a tárgyalások a Fehér Házban

Donald Trump amerikai elnök hétfőn találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és európai vezetőkkel, miután pénteken találkozót tartott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában.

„Már megérkeztem Washingtonba, holnap találkozom Trump elnökkel. Holnap európai vezetőkkel is tárgyalunk. Hálás vagyok az amerikai elnöknek a meghívásért. Mindannyian erősen vágyunk arra, hogy ezt a háborút gyorsan és megbízhatóan lezárjuk. A békének tartósnak kell lennie” – írta Zelenszkij vasárnap késő este az X-en.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke saját X-oldalán vasárnap azt írta, hogy „holnap csatlakozom a Trump elnökkel és más európai vezetőkkel tartott találkozóhoz a Fehér Házban.”

A Fehér Ház közzétett egy időbeosztást, amely szerint

Trump, Zelenszkij és kísérőik először külön tárgyalnak, és csak ezután következik az a találkozó, amelyen európai vezetők is részt vesznek.

Időbeosztás (magyar idő szerint):

18:00

Az európai vezetők várhatóan megérkeznek a Fehér Ház Déli Portájához, ahol televíziós stábok és fotósok dokumentálhatják az érkezést.

19:00–19:15

Zelenszkij és Trump egy órával az európai vezetők érkezése után üdvözlik egymást, majd röviddel ezután megbeszélést tartanak az Ovális Irodában. Vance alelnök is részt vesz ezen a találkozón.

20:15–20:30

Trump egy órával később köszönti az európai vezetőket az Állami Ebédlőben. Tizenöt perccel a köszöntések után Trump és az európai vezetők közös fotót készítenek a Cross Hallban.

21:00

Trump és az európai vezetők ezután a Fehér Ház Keleti Termében tartanak megbeszélést. Zelenszkij is részt vesz ezen a találkozón.

Nyitókép forrása: MANDEL NGAN / AFP