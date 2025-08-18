Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
hőhullám tűzvész Spanyolország Santiago de Compostela

Tovább tombol az erdőtűz Spanyolországban: lezárták az El Camino egy szakaszát

2025. augusztus 18. 11:46

Veszélybe került a történelmi zarándokút.

2025. augusztus 18. 11:46
null

A Spanyolországban tomboló erdőtüzek hétfőn átterjedtek az ibériai ország északi részén fekvő Picos de Europa hegyvidék déli lejtőire, ezért a hatóságok lezárták a népszerű Szent Jakab (Camino de Santiago) zarándokútvonal egy szakaszát.

Ezt is ajánljuk a témában

A 16 napja tartó súlyos hőhullám által táplált mintegy húsz tűzvész az elmúlt héten több mint 115 ezer hektárnyi területet pusztított el Galícia, valamint Kasztília és León tartományban. „Ilyen tüzeket 20 éve nem tapasztaltunk” – mondta Margarita Robles védelmi miniszter a Cadena SER nevű rádióállomásnak. „A tűzvészeknek a klímaváltozás és a hatalmas hőhullám miatt különleges jellemzőik vannak.” Hozzátette, hogy a sűrű füst akadályozza a víztartályos helikopterek és repülőgépek munkáját. A spanyol hadsereg 1900 katonát vezényelt ki, hogy segítsék a tűzoltók munkáját.

A térségben lezárták az autópályákat és felfüggesztették a vasúti közlekedést, továbbá lezárták a Szent Jakab-túraútvonalat (El Camino), egy ősi zarándokutat, amelyet nyáron több ezer ember halad.

A zarándokút összeköti Franciaországot és a Spanyolország nyugati csücskében fekvő Santiago de Compostela városát, ahol állítólag Szent Jakab apostol maradványai vannak eltemetve. Kasztília és León tartomány hatóságai lezárták az utat Astorga és Ponferrada városok között, mintegy 50 kilométeres szakaszon, és arra kérték a túrázókat, hogy „ne veszélyeztessék az életüket”.

Dél-Európa az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb tűzvészeinek időszakát éli át, Spanyolország pedig az egyik leginkább érintett ország. Robles szerint a helyzet valószínűleg nem fog javulni, amíg a hőhullám, amelynek során a hőmérséklet elérte a 45 Celsius-fokot, hétfő este vagy kedden nem kezd enyhülni. A hőhullám a harmadik legforróbb 1975 óta, amikor a nemzeti meteorológiai ügynökség elkezdte nyomon követni az időjárási jelenséget.

(MTI)

Nyitókép: MIGUEL RIOPA / AFP

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2025. augusztus 18. 13:27 Szerkesztve
Az eddig a spanyol választópolgárok felhatalmazása nélkül Ukrajnának és a bevándorlóknak tolt eurómilliárdokbók ki lehetett volna fejleszteni egy hatékony tűzvédelmi rendszert. Míg Sanchez Ukrajnában-Oroszországban a tűzvészeken gyönyörködik, addig otthon mindezen szörnyülködik.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 18. 13:24
Tisztelt miniszterelnök úr, legyen szíves nagy erőkkel figyelni a liberális gyújtogatókra, különben hamarosan Magyarország is lángokban fog állni.
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. augusztus 18. 13:17
Az európai emberek nagy többsége még nem érti, mi történik. Észak-Amerikában már kezdik érteni, hogy szándékos gyújtogatás folyik, politikai célokból. A liberálisok gyújtogatnak, hogy a tüzekkel "bizonyítsák", hogy a klíma változás miatt lángokban áll a világ. Érdekes módon csak a liberálisokkal fertőzött nyugati országok égnek. Sokkal melegebb klímákon nincs erdőtűz. Kanadában már óriási károkat okoztak, a kanadai erőtüzektől fuldoklik az egész kontinens, és nem lehet többé felmenni az északi őserdőkbe gyönyörködni a természetben. A levegő sok helyen kibírhatatlan, és folyik a klíma propaganda. Néhány éve az olajtermelő Alberta tartományban felgyújtották Fort McMurray városát, ahol nagy többségben olajkitermelők laktak. A város agresszíven nőtt, rengeteg új házat építettek. A liberális tűz eredménye: leégett 580 000 hektár, 2400 ház, és 90 000 lakost kellett kitelepíteni. A liberális csürhe ordítva ünnepelt. Most Európa a soros. Gyorsan meg kell érteni, mi történik!
Válasz erre
0
0
pollip
2025. augusztus 18. 11:57
Sokminden rossz történik az idén: árvíz, áramszünet, erdőtűz....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!