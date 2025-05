„Azt a hat évet kizártam az életemből” – a magyar válogatott játékos is belerúgott egyet az NB I kiesőjébe (VIDEÓ)

A kispestiek második gólját az a Hangya Szilveszter szerezte, aki 3 éven keresztül éppen a Vasast erősítette(?), nyert a klubbal egy bronzérmet, aztán viszont kizúgott vele az élvonalból, így rögtön el is igazolt az akkor éppen friss bajnok Fehérvár csapatába – akkori, „kettővel ezelőtti” nevén Mol Vidi FC-be.

A vasárnapi találkozó után Hangya, aki egyébként a Honvédnak csapatkapitánya is, az M4 Sportnak nyilatkozott arról, hogy viszontagságos időszak van mögötte.

„Már múlt héten, a Kisvárda ellen is szenvedtem egy kisebb sérüléssel, gyulladás volt a szervezetemben, a nyirokcsomóim elég nagyok voltak” – idézi őt a Sportal. – „Most a nyolcvankettedik percig ment a játék, de a Vasas ellen mindenféleképpen szerettem volna pályára lépni. Külön öröm, hogy gólt is tudtam szerezni, mert az élet sok mindent elvett tőlem.

Nagyon hosszú sérülésem volt, nagyon sokan azt mondták, hogy soha többé nem fogok futballozni, ehhez képest játszottam huszonnégy mérkőzést, és a Jóisten visszaadott valamit nekem azzal, hogy most gólt tudtam szerezni.

Nem is tudom szavakba önteni, hogy mit érzek, de nagyon szépen köszönöm a Honvéd-szurkolóknak, hogy ennyire befogadtak és így állnak hozzám, és az egész klubnak szeretném megköszönni, hogy bízott bennem. Van mögöttünk egy őszi szezon, ami nem igazán sikerült, mondjuk így, sőt… Viszont tavasszal egy új impulzus jött a mesterrel, jöttek rutinos játékosok, akik stabilitást tudtak adni a csapatnak. Ebben a meccsben is benne volt a harmadik gólunk, meg tudtuk volna nyerni, de ne legyünk elégedetlenek, mert ősszel tizenhárom pontunk volt, most pedig nyertünk nyolc meccset, ikszelgettünk, míg párszor kikaptunk. Erre a tavaszra lehet építeni jövőre!”

Hangya 6 évet töltött el a Honvéd előtt a Fehérvárban, összesen csak 99 tétmérkőzésen lépett pályára, utolsó szezonjában egyszer sem, miután térdműtéten esett át. Ezután került tavaly nyáron ingyen Kispestre. Az M4 Sport felvetette neki, hogy a következő évadban éppen az egy nappal korábban az NB I-től búcsúzó fehérváriak lehetnek a legnagyobb ellenfeleik a feljutás szempontjából, de Hangya rávágta: nem ért ezzel egyet!

Nem is szeretnék róluk beszélni, azt a hat évet én kizártam az életemből. Ahogy ott bántak velem az utolsó évemben…. Inkább nem is mondok semmit”

– zárta rövidre a védő, aki egyébként angyalföldi és fehérvári időszaka alatt összesen 10 alkalommal a magyar válogatottban is pályára lépett.