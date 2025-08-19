Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szabics Imre Fehérvár Nemzeti Sport

A magyar futball aranyköpései: „Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”

2025. augusztus 19. 17:32

A Nemzeti Sport nyári szavazásában a honi labdarúgás legemlékezetesebb idézeteit keresik.

2025. augusztus 19. 17:32
null

A Nemzeti Sport nyári szavazásában a magyar futball legemlékezetesebb idézeteit keresik. A szerkesztőség összegyűjtött 32 legendás mondatot – edzőktől, játékosoktól és kommentátoroktól –, amelyek között vicces, meghökkentő, szomorú és provokatív kijelentések egyaránt szerepelnek. Az idézetek egyenes kieséses rendszerben csapnak össze, a továbbjutókról pedig az olvasók szavazatai döntenek.

A naponta jelentkező sorozat immár a 16. párharcnál tart, amely egyben a nyolcaddöntő mezőnyét is teljessé teszi. Ezúttal két edző, Horváth Ferenc és Szabics Imre mondatai mérkőztek meg egymással:

Feláldozni egy kecskét a kezdőkörben. Talán ez segít”

– fogalmazott Horváth Ferenc 2018-ban, amikor a Haladás gyenge szerepléséről kérdezték. 

Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”

– mondta Szabics Imre, a Fehérvár vezetőedzője az M4 Sportnak a csapat gyenge teljesítményéről.

Az olvasók a megszokott módon reggel nyolctól szavazhattak, egészen a következő párosítás megjelenéséig, a továbbjutó pedig a Horváth Ferenc-idézet lett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2025. augusztus 19. 17:48
Magyar Péter aranyköpései: Akarsz látni egy szürnyü rémet? Olvasd el a pedigrémet. Ha majd minden férfi visel burnuszt, Mi újraírjuk a magyar himnuszt. Én vagyok a nemzetvezér, Elvállaltam sok-sok pénzér Az dönti el majd a csatám, Hogy Wéber úr a keresztapám. Ha beletörnek is tüskéim, Fel Budára büdöskéim ! Mert tudtom szerint színe bordó, Nagy kedvencem a napraforgó. A hazugsággal fel nem hagyok. Inkább télen csonttá fagyok.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!