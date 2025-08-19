A magyar futball aranyköpései: „Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”

Eddig és ne tovább a szurkolók szerint: történelmi mélyponton a Vidi
A drukkerek szerint a Vidi már az NB II-ben is mélyrepülésben van.
A Nemzeti Sport nyári szavazásában a honi labdarúgás legemlékezetesebb idézeteit keresik.
A Nemzeti Sport nyári szavazásában a magyar futball legemlékezetesebb idézeteit keresik. A szerkesztőség összegyűjtött 32 legendás mondatot – edzőktől, játékosoktól és kommentátoroktól –, amelyek között vicces, meghökkentő, szomorú és provokatív kijelentések egyaránt szerepelnek. Az idézetek egyenes kieséses rendszerben csapnak össze, a továbbjutókról pedig az olvasók szavazatai döntenek.
A naponta jelentkező sorozat immár a 16. párharcnál tart, amely egyben a nyolcaddöntő mezőnyét is teljessé teszi. Ezúttal két edző, Horváth Ferenc és Szabics Imre mondatai mérkőztek meg egymással:
Feláldozni egy kecskét a kezdőkörben. Talán ez segít”
– fogalmazott Horváth Ferenc 2018-ban, amikor a Haladás gyenge szerepléséről kérdezték.
Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”
– mondta Szabics Imre, a Fehérvár vezetőedzője az M4 Sportnak a csapat gyenge teljesítményéről.
Az olvasók a megszokott módon reggel nyolctól szavazhattak, egészen a következő párosítás megjelenéséig, a továbbjutó pedig a Horváth Ferenc-idézet lett.
Ezt is ajánljuk a témában
A drukkerek szerint a Vidi már az NB II-ben is mélyrepülésben van.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás