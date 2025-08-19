A magyar futball aranyköpései: „Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”

A Nemzeti Sport nyári szavazásában a magyar futball legemlékezetesebb idézeteit keresik. A szerkesztőség összegyűjtött 32 legendás mondatot – edzőktől, játékosoktól és kommentátoroktól –, amelyek között vicces, meghökkentő, szomorú és provokatív kijelentések egyaránt szerepelnek. Az idézetek egyenes kieséses rendszerben csapnak össze, a továbbjutókról pedig az olvasók szavazatai döntenek.

A naponta jelentkező sorozat immár a 16. párharcnál tart, amely egyben a nyolcaddöntő mezőnyét is teljessé teszi. Ezúttal két edző, Horváth Ferenc és Szabics Imre mondatai mérkőztek meg egymással:

Feláldozni egy kecskét a kezdőkörben. Talán ez segít”

– fogalmazott Horváth Ferenc 2018-ban, amikor a Haladás gyenge szerepléséről kérdezték.

Nem gödörben vagyunk, hanem egyszerűen a munkának nem tudjuk learatni a gyümölcsét”

– mondta Szabics Imre, a Fehérvár vezetőedzője az M4 Sportnak a csapat gyenge teljesítményéről.

Az olvasók a megszokott módon reggel nyolctól szavazhattak, egészen a következő párosítás megjelenéséig, a továbbjutó pedig a Horváth Ferenc-idézet lett.