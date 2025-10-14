Ezt nem teszi zsebre Marco Rossi: a Nemzeti Sport újságírója helyretette a szövetségi kapitányt

Magyarország–Örményország: Marco Rossi Szoboszlai eltiltásáról beszélt a Mandinernek
A szövetségi kapitány értékelte a mérkőzést.
„Maradjon ő is a kaptafánál: dolgozzon a csapattal” – üzente Somogyi Zsolt.
Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az örmények elleni győztes mérkőzés után éles hangon reagált a sajtó kritikáira és a kerettagokkal kapcsolatos spekulációkra. „Az előrejelzéseikben sehol nem olvastam olyat, hogy Lukács lehet a kezdő. Igazam van, ugye? Nem akarok arrogánsnak tűni, de lehet, itt az idő, hogy mindenki magába szálljon. Én vagyok az edző, Önök pedig az újságírók. Ha én arra gondolok, hogy valakit beküldök a pályára, Önök pedig nem is gondoltak rá, akkor talán mindenki maradhatna a kaptafájánál. Én is tudom, hogy Tóth Barna taktikai alternatíva, de Írország ellen nem igazán sikerült megtartani vele a győzelmet. […] Barna nincs olyan formában, mint a szezon elején. Ha valakinek a meghívásáról döntök, azt mindig megfontolom” – nyilatkozta a kapitány.
Ezt is ajánljuk a témában
A szövetségi kapitány értékelte a mérkőzést.
A Nemzeti Sport szerzője, Somogyi Zsolt jegyzetében azonban egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Rossinak:
a meccs utáni feszültség természetes, de a szakmai kritikák nem indokolják a dühöt.
„Dühös, ingerült volt a szövetségi kapitány – megint. Gyakran látni annak. Meccs után érthető a feszültség, de vannak mondatok, amelyeken érdemes elgondolkodni” – írta Somogyi, kiemelve, hogy Rossi azon bosszankodott, hogy bármilyen kezdőcsapatot állít össze, azt kritizálják, miközben a kulcsfontosságú gólt az általa favorizált Lukács Dániel szerezte.
A jegyzet szerint a nyomás valójában nem a szurkolóktól vagy a szövetségtől érkezik. Bár a Puskás Arénában harmincezer néző drukkolt a kapitánynak, míg a másik oldalon ugyanez a létszám kritizálta, Rossi szerződését a vb-kvalifikációtól függetlenül már meghosszabbították, és az MLSZ-elnök, Csányi Sándor teljes bizalmát élvezi. A kritikus sajtó sem bántó a keret összeállításával kapcsolatban; több szakmai elemzés is Tóth Barnát jósolta kezdőnek Varga Barnabás hiányában, ami teljesen indokolt volt szakmailag.
A nyílt kommunikáció és az alternatív javaslatok, mint például Gruber Zsombor vagy Lukács Dániel szerepeltetése, illetve Nagy Zsolt és Szoboszlai Dominik különböző pozíciókban, csupán ötletelésnek minősültek, semmi gonosz szándék vagy utasítás nem kapcsolódott hozzájuk. Somogyi szerint ez a fajta szakmai diskurzus természetes része a felkészülésnek, és semmilyen ok nincs arra, hogy a kapitány ettől ideges legyen.
A jegyzet zárásában hangsúlyozza: a magyar futballban senki nem áll Rossival szemben ellenségesen – sem a tribünön, sem a szövetségnél, sem a szerkesztőségekben.
Maradjon ő is a kaptafánál: dolgozzon a csapattal. Nyugodtan”
– fogalmazott az újságíró.
Ezt is ajánljuk a témában
Szalai Attila góljára az ötszörös aranylabdás felelt, de a végén jött Szoboszlai Dominik.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt