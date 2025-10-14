Ezt nem teszi zsebre Marco Rossi: a Nemzeti Sport újságírója helyretette a szövetségi kapitányt

A jegyzet szerint a nyomás valójában nem a szurkolóktól vagy a szövetségtől érkezik. Bár a Puskás Arénában harmincezer néző drukkolt a kapitánynak, míg a másik oldalon ugyanez a létszám kritizálta, Rossi szerződését a vb-kvalifikációtól függetlenül már meghosszabbították, és az MLSZ-elnök, Csányi Sándor teljes bizalmát élvezi. A kritikus sajtó sem bántó a keret összeállításával kapcsolatban; több szakmai elemzés is Tóth Barnát jósolta kezdőnek Varga Barnabás hiányában, ami teljesen indokolt volt szakmailag.

A nyílt kommunikáció és az alternatív javaslatok, mint például Gruber Zsombor vagy Lukács Dániel szerepeltetése, illetve Nagy Zsolt és Szoboszlai Dominik különböző pozíciókban, csupán ötletelésnek minősültek, semmi gonosz szándék vagy utasítás nem kapcsolódott hozzájuk. Somogyi szerint ez a fajta szakmai diskurzus természetes része a felkészülésnek, és semmilyen ok nincs arra, hogy a kapitány ettől ideges legyen.

A jegyzet zárásában hangsúlyozza: a magyar futballban senki nem áll Rossival szemben ellenségesen – sem a tribünön, sem a szövetségnél, sem a szerkesztőségekben.

Maradjon ő is a kaptafánál: dolgozzon a csapattal. Nyugodtan”

– fogalmazott az újságíró.