Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Marco Rossi kritika média Nemzeti Sport

Ezt nem teszi zsebre Marco Rossi: a Nemzeti Sport újságírója helyretette a szövetségi kapitányt

2025. október 14. 22:18

„Maradjon ő is a kaptafánál: dolgozzon a csapattal” – üzente Somogyi Zsolt.

2025. október 14. 22:18
null

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az örmények elleni győztes mérkőzés után éles hangon reagált a sajtó kritikáira és a kerettagokkal kapcsolatos spekulációkra. „Az előrejelzéseikben sehol nem olvastam olyat, hogy Lukács lehet a kezdő. Igazam van, ugye? Nem akarok arrogánsnak tűni, de lehet, itt az idő, hogy mindenki magába szálljon. Én vagyok az edző, Önök pedig az újságírók. Ha én arra gondolok, hogy valakit beküldök a pályára, Önök pedig nem is gondoltak rá, akkor talán mindenki maradhatna a kaptafájánál. Én is tudom, hogy Tóth Barna taktikai alternatíva, de Írország ellen nem igazán sikerült megtartani vele a győzelmet. […] Barna nincs olyan formában, mint a szezon elején. Ha valakinek a meghívásáról döntök, azt mindig megfontolom”nyilatkozta a kapitány.

Ezt is ajánljuk a témában

A Nemzeti Sport szerzője, Somogyi Zsolt jegyzetében azonban egyértelmű üzenetet fogalmazott meg Rossinak: 

a meccs utáni feszültség természetes, de a szakmai kritikák nem indokolják a dühöt.

„Dühös, ingerült volt a szövetségi kapitány – megint. Gyakran látni annak. Meccs után érthető a feszültség, de vannak mondatok, amelyeken érdemes elgondolkodni” – írta Somogyi, kiemelve, hogy Rossi azon bosszankodott, hogy bármilyen kezdőcsapatot állít össze, azt kritizálják, miközben a kulcsfontosságú gólt az általa favorizált Lukács Dániel szerezte.

A jegyzet szerint a nyomás valójában nem a szurkolóktól vagy a szövetségtől érkezik. Bár a Puskás Arénában harmincezer néző drukkolt a kapitánynak, míg a másik oldalon ugyanez a létszám kritizálta, Rossi szerződését a vb-kvalifikációtól függetlenül már meghosszabbították, és az MLSZ-elnök, Csányi Sándor teljes bizalmát élvezi. A kritikus sajtó sem bántó a keret összeállításával kapcsolatban; több szakmai elemzés is Tóth Barnát jósolta kezdőnek Varga Barnabás hiányában, ami teljesen indokolt volt szakmailag.

A nyílt kommunikáció és az alternatív javaslatok, mint például Gruber Zsombor vagy Lukács Dániel szerepeltetése, illetve Nagy Zsolt és Szoboszlai Dominik különböző pozíciókban, csupán ötletelésnek minősültek, semmi gonosz szándék vagy utasítás nem kapcsolódott hozzájuk. Somogyi szerint ez a fajta szakmai diskurzus természetes része a felkészülésnek, és semmilyen ok nincs arra, hogy a kapitány ettől ideges legyen.

A jegyzet zárásában hangsúlyozza: a magyar futballban senki nem áll Rossival szemben ellenségesen – sem a tribünön, sem a szövetségnél, sem a szerkesztőségekben. 

Maradjon ő is a kaptafánál: dolgozzon a csapattal. Nyugodtan”

– fogalmazott az újságíró. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
apika
2025. október 15. 00:12
Az az igazság, hogy Mr. Rossi vlszleg nem ismeri azt a magyar mondást, hogy "Kibicnek kuss!" Valaki, aki a környezetében van, tanítsa meg neki ezt a két szót, s ha legközelebb erre szükség lenne, nyugodtan mondja bele az adott firkász pofájába :-)
Válasz erre
0
0
Kétes
2025. október 15. 00:11
Egyetértek az előttem szólókkal!
Válasz erre
0
0
Bodzay
2025. október 15. 00:11
Vegyétek már tudomásul feleim, hogy az újságíró mindenki felett áll, mert mindent tud, ő az élet vizsgálóbírója.
Válasz erre
0
0
kelemen-3
2025. október 15. 00:03
Alázat kell a sportújságíráshoz is. A csudáért kell azt hinni, hogy jobban ért a szakmához, mint a már bizonyított Rossi. Irritáló. Ráadásul a felelősség sem az övé. Ha balul sül el a javaslata, mutogat, esetleg még rúg is a kapitányon. A cipőm tele az ilyen túldimenzionálódott firkászokkal, egyébként a politikában is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!