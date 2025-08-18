Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fradi Real Madrid Ferencváros világranglista FTC

Kijött a friss világranglista: kiderült, hányadik a Fradi

2025. augusztus 18. 11:54

Továbbra is a legjobb 80-ban van a Ferencváros a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján, amelyet a Real Madrid vezet a PSG és a Chelsea előtt.

2025. augusztus 18. 11:54
null

A Ferencvárosi Torna Club a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján.

A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik.

A listát a spanyol Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő francia Paris Saint-Germain (507) és az angol Chelsea (480) előtt.

A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.

A teljes listát itt találja.

Mint ismert, az FTC a bolgár Ludogorec kiütésével négy év után jutott el újra a Bajnokok Ligája rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra az esetükben 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett a csoportkörben szerepeltek. 

A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a népligetiek ellenfele, kedden 21 órától a Groupama Arénában, egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától pedig Bakuban. Ha a magyar bajnok nem jutna tovább a BL-ben, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.

(MTI/ Mandiner)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rugbista
2025. augusztus 18. 12:56
77.? Az nem is rossz.
Válasz erre
0
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 18. 12:03
ÉS?
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!