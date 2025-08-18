Kijött a friss világranglista: kiderült, hányadik a Fradi

A Ferencvárosi Torna Club a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján.

A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik.

A listát a spanyol Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő francia Paris Saint-Germain (507) és az angol Chelsea (480) előtt.

A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.

A teljes listát itt találja.

Mint ismert, az FTC a bolgár Ludogorec kiütésével négy év után jutott el újra a Bajnokok Ligája rájátszásába, így már csak egy párharc megnyerése választja el attól, hogy a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Hasonlóra az esetükben 2020 őszén volt példa, de akkor még az alapszakasz helyett a csoportkörben szerepeltek.

A rájátszásban az azeri Qarabag lesz a népligetiek ellenfele, kedden 21 órától a Groupama Arénában, egy héttel később, augusztus 27-én, szerdán 18.45 órától pedig Bakuban. Ha a magyar bajnok nem jutna tovább a BL-ben, akkor az Európa-liga főtábláján folytatja az ősszel.

(MTI/ Mandiner)