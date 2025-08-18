Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
villamosenergia kereslet energiaárak földgáz

A rugalmassági megoldások jelenthetik a megoldást a magas és ingadozó energiaárakra (X)

2025. augusztus 18. 11:51

Az elmúlt időszakban ugyan konszolidálódtak az energiapiaci árak, de nem süllyedtek vissza teljesen a krízist megelőző értékek közelébe. A magasabb árakat és a továbbra is jelentős áringadozásokat okozó tényezők többségével pedig hosszabb távon is számolnunk kell.

2025. augusztus 18. 11:51
null

A vállalati energiabeszerzés és kilátásai szempontjából lényeges tendenciák megértéséhez érdemes az ezek mögötti folyamatokra is pillantást vetni, de jó ha tudjuk azt is, hogy ma már több eszköz is rendelkezésünkre áll a céges energiaköltségek csökkentéséhez.

Az energiaválságot követően ugyan mérséklődtek az energiapiaci árak, ám a krízis előtti szintekhez képest továbbra is magasabb árszinten stabilizálódtak. Ez a trend jól tetten érhető a földgáz és a villamos energia határidős termékeinek árazásában. Ezzel szemben a másnapi zsinórárak, valamint a szén-dioxid-kvóták jegyzése esetében a normalizálódás jelei jóval visszafogottabban mutatkoznak meg. Ez különösen szembetűnő a karbonkvóta esetében, melynek következő évi futures árai 2024 nagy részében és 2025 első hónapjaiban 100-150%-kal haladták meg az európai energiaválság előtti időszakban jellemző árfolyamot. 

A villamos energia és a földgáz historikus magyarországi fogyasztási adatai nem látszanak alátámasztani a magasabb energiaárakat, ugyanis mindkettő érdemben csökkent az elmúlt években. A teljes bruttó hazai villamosenergia-felhasználás (háztartási méretű és saját célra termelő kiserőművek nélkül) 2024-ben 4,7%-kal, míg az ország földgázfogyasztása 24,3%-kal maradt el a 2021-es mennyiségektől, azzal együtt, hogy tavaly mindkettő tekintetében enyhe növekedés történt.

A következő időszakban felgyorsulhat a hazai villamosenergia-kereslet bővülése, és a növekedési ráta felülmúlhatja a korábbi várakozásokat, így a tavalyi 44,7 terawattóráról (TWh) hozzávetőleg 61 TWh-ra bővülhet 2035-ig a Nemzeti Energia és Klíma Terv (NEKT) szerint. A földgázfelhasználás a 2024-es 8,4 milliárd köbméterről 8,5-9 milliárd köbméterre emelkedhet a 2030-as évtized közepéig, annak ellenére, hogy a lakossági fogyasztásban a NEKT 31%-os csökkenést valószínűsít 2019 és 2030 között.

A földgáz szerepének várható növekedése összefügg az időjárásfüggő megújuló energiaforrások további térnyerésével. A magyarországi naperőművek beépített teljesítőképessége a jelenlegi megközelítőleg 7,9 gigawattól (GW) mintegy 12 GW-ra, míg a szélerőmű kapacitás 0,33 GW-ról 1 GW-ra emelkedhet 2030-ig, így a megújulók aránya 30%-ra nőhet a bruttó végsőenergia-felhasználásban.

A megújulók előretörése jelentős részben hozzájárul ahhoz is, hogy az azonnali villamosenergia-piacon az energiakrízist követően is jókora áringadozások figyelhetőek meg. Az árvolatilitás tartósan magas szinten való rögzülését jól mutatja, hogy a HUPX spot piacán továbbra is 80% feletti azon napok aránya, amikor a napon belüli áringadozás mértéke nagyobb, mint 50 euró.

Szintén az időjárásfüggő források terjedésének hatására mind gyakrabban alakulnak ki nagyon alacsony és negatív árampiaci árak is. A HUPX másnapi piacán 2024-ben is jelentősen nőtt az olyan órák száma, amelyekben az ár nem érte el az 5 euró/megawattórát (MWh) sem.

Az áringadozás és a szélsőségesen alacsony, illetve magas árak kialakulása abból ered, hogy a napenergia-termelés napon belüli alakulása nem illeszkedik a villamosenergia-kereslethez. Ennek következtében a rövid távú rugalmassági megoldások iránti igény termelői, fogyasztói és rendszerszinten is erősödik.

Ilyen elérhető megoldás a fogyasztó együttműködését feltételező úgynevezett keresletoldali szabályozás, míg kínálati oldalon az akkumulátoros energiatárolás, a kombinált ciklusú gázturbinás erőművek (CCGT) és az európai-villamosenergia-rendszerösszeköttetések révén a nemzetközi villamosenergia-kereskedelem szerepe. A jelentős energiafogyasztó vállalatok - az energiahatékonyság növelésén túl - számottevő költségmegtakarítást érhetnek el a keresletoldali szabályozásban (vagy fogyasztóoldali válaszban) való részvétellel, illetve a mérőóra mögötti energiamenedzselés fejlesztésével, ráadásul ez nagyban elősegíti az energiarendszer stabilitását, az ellátásbiztonság fenntartását is.

Mindemellett a földgáztüzelésű erőművek továbbra is központi szerepet játszanak a rövidebb és hosszabb távú rugalmasság biztosításában is. A napenergia-termelés növekedése miatt azonban a gázerőművek egyre inkább csak a reggeli és esti órákban, illetve a rendszer kiegyensúlyozását szolgáló szabályozási piacokon tudják eladni az általuk termelt villamos energiát, ami felfelé mutató hatást gyakorol az áramárakra. A fogyasztási csúcsok idején kialakuló szélsőségesen magas árakhoz az is hozzájárul, hogy a gázerőművek kihasználtsága – a naperőművek kiszorító hatása miatt – csökken, így fajlagos energiatermelési költségük emelkedik. Ezt a magas költségszintet jellemzően a csúcsidőszakokban tapasztalható kiugró árak révén próbálják fedezni – nem beszélve arról, hogy a gáz- és szén-dioxid-kvótaárak továbbra is jóval meghaladják a válság előtti szinteket.

Az elmúlt években – és részben még napjainkban is – tapasztalható szélsőséges ármozgások és piaci reakciók nem kizárólag a magyar energiapiac sajátosságai, ugyanakkor regionálisan is jól érzékelhető különbségek mutatkoznak. A fundamentumokhoz való alkalmazkodás eltérő mintázata például jól tetten érhető a holland TTF és a közép-európai CEEGEX gáztőzsdék árképzési mechanizmusában. Míg korábban jellemzően a CEEGEX jegyzései voltak magasabbak, 2024-ben a TTF ára tartósan a közép-európai szint fölé került. Bár 2025-re a helyzet részben normalizálódott, a két régió közötti árkülönbségek továbbra is jelentős kilengéseket mutatnak.

A földgázpiaci helyzet alakulását számos tényező befolyásolhatja, így az európai gazdasági helyreállás, az ipari teljesítmény növekedése, a geopolitikai kihívások, az időjárási kilengések és bizonytalanságok, a szén-dioxid- és áramárak alakulása, a cseppfolyósított földgáz (LNG) globális piacának ármeghatározó szerepe is.

A fenti tényezők hatására az elmúlt években az az energiaválság előtti alapvetés is megingott, mely szerint a gázpiaci árak a fűtési igény miatt télen hagyományosan nagyobbak, mint nyáron. Ez a gáztárolók nyári feltöltésének racionalitását is bizonytalanná tette energiakereskedői szempontból. Az idei év elején ugyan e tekintetben is történt némi korrekció, de a tárolási kötelezettségek és egyéb szabályozási irányok, valamint a geopolitikai viszonyok és az LNG-piaci kilátások alakulása továbbra is érzékenyen érintheti a piacokat.

Nyitókép forrása: MVM Partner

(X)  

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kovsa2
2025. augusztus 18. 12:36
Nos, ez már egy ideje foglalkoztat. Most egy mild-hibrid autóm van. Egy esetben döntenék nagy akkus autó vásárlása mellett. Akkor, ha a munkahelyemen, napenergiával tudnám tölteni az akkumulátorát és este a házamra rákötve, kiszolgálná az éjszakai áramszükségletemet. Ami 3,5-10kWh/nap, mosunk, világítunk, stb. Egy 45-60kWh kapacitású akku akár a hétvégét is kibírná és még elvinne a dolgozómba hétfőn, ahol újra tudnám tölteni, napelemről, olcsón. Ehhez indítani kellene egy országos programot, hogy a vállalkozások napelem telepítését erre a célra biztassa és esetleg támogassa az állam.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!