Patkányinváziót emlegetnek Budapesten – Karácsonyék spórolása is a háttérben állhat

Elszaporodtak a patkányok Budapesten, az egykor rágcsálómentes főváros mára tele van ezekkel a kártevőkkel – írta a Metropol.

A lap összeállításából kiderült, hogy a patkányirtást 47 éven át, 2019-ig a Bábolna Bio Kft. végezte Budapesten. De a mintegy hat éve kiírt tenderen a korábbinál csaknem háromszáz millió forinttal olcsóbb ajánlatot adó RNBH Konzorcium nyert, mely így „kiütötte” a Bábolnát, majd röviddel a szerződéskötés után további 650 millió forintot kért „extra irtásra” – emlékeztettek.

A cikkben felidézték, hogy

a szolgáltatóváltás után a patkányészlelések száma gyorsan nőni kezdett,

így 2023-ban ismét visszatért a Bábolna Bio, ezúttal a Ronix Kft.-vel közösen, és havi nettó 26 millió forintért látták el ezt a feladatot.

Hallgatnak a patkányészlelések számáról

A szerződés két évre szólt, de közben a fővárosi közgyűlés eldöntötte: 2025-től saját cégére, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re (BKM) bízza a feladatot. A Metropol ennek kapcsán megkereste a fővárost, ahol azt közölték, június elsejétől a BKM vette át az irtást.

Az önkormányzat állítása szerint „megnövelt mennyiségű” és „új típusú” feladatokkal, átdolgozott műszaki leírással zajlik a munka. Megítélésük szerint a feladatot most szervezettebben látják el,

de konkrét adatokat a patkányészlelések számáról nem közöltek, sem nagyságrendileg, sem arányokban,

annak ellenére, hogy konkrétan a számokra, illetve azok alakulására kérdeztek rá.

A hírportál továbbá úgy tudja, éves szinten 527,5 millió forintot irányoztak elő a feladatra, ám a pénzhiány miatt ennek csak kevesebb mint felét fizetik ki 2025-ben, a maradékot 2026-ban rendezik.

A Metropol arra is rámutatott, hogy a főváros a saját cégét is többek között spórlással indokolta. Ehhez képest az előző győztesnek, a Bábolna Bio, RONIX alkotta Deratizációs Központ Konzorciumnak 2024-ben 439,7 millió forintot fizetett az önkormányzat.

A kerületi önkormányzatokhoz is sok panasz fut be

A fentiekhez hozzáfűzték, hogy a kerületi önkormányzatokhoz is a legtöbb panasz a patkányhelyzet miatt érkezik. A válasz pedig rendszerint az, hogy

az irtás a főváros feladata.

A lapnak egy patkányirtással foglalkozó cég szakembere is nyilatkozott, aki szerint a nyár eleje a legrosszabb időszak szolgáltatóváltásra, mivel ekkor van a patkányok szaporodási csúcsa.

A BKM által használt csapdák a kolóniák méretéhez képest nem elegendőek, szerinte teljes, városszintű átfogó irtásra lenne szükség

– hangsúlyozta kérdésre válaszolva a szakértő.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay