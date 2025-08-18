Ft
08. 18.
hétfő
Budapesti Közművek Nonprofit Zrt irtás főváros csapda feladat patkány tender kolónia

Patkányinváziót emlegetnek Budapesten – Karácsonyék spórolása is a háttérben állhat

2025. augusztus 18. 13:02

A rágcsálóirtásért 2025 óta a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. felel. A cég a Metropol érdeklődése ellenére nem közölt konkrét konkrét adatokat a patkányészlelésekről, pedig a legtöbb lakossági fórumon ez a top téma.

2025. augusztus 18. 13:02
null

Elszaporodtak a patkányok Budapesten, az egykor rágcsálómentes főváros mára tele van ezekkel a kártevőkkel – írta a Metropol.

A lap összeállításából kiderült, hogy a patkányirtást 47 éven át, 2019-ig a Bábolna Bio Kft. végezte Budapesten. De a mintegy hat éve kiírt tenderen a korábbinál csaknem háromszáz millió forinttal olcsóbb ajánlatot adó RNBH Konzorcium nyert, mely így „kiütötte” a Bábolnát, majd röviddel a szerződéskötés után további 650 millió forintot kért „extra irtásra” – emlékeztettek.

A cikkben felidézték, hogy 

a szolgáltatóváltás után a patkányészlelések száma gyorsan nőni kezdett, 

így 2023-ban ismét visszatért a Bábolna Bio, ezúttal a Ronix Kft.-vel közösen, és  havi nettó 26 millió forintért látták el ezt a feladatot. 

Hallgatnak a patkányészlelések számáról

A szerződés két évre szólt, de közben a fővárosi közgyűlés eldöntötte: 2025-től saját cégére, a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-re (BKM) bízza a feladatot. A Metropol ennek kapcsán megkereste a  fővárost, ahol azt közölték, június elsejétől a BKM vette át az irtást. 

Az önkormányzat állítása szerint „megnövelt mennyiségű” és „új típusú” feladatokkal, átdolgozott műszaki leírással zajlik a munka. Megítélésük szerint a feladatot most szervezettebben látják el, 

de konkrét adatokat a patkányészlelések számáról nem közöltek, sem nagyságrendileg, sem arányokban, 

annak ellenére, hogy konkrétan a számokra, illetve azok alakulására kérdeztek rá. 

A hírportál továbbá úgy tudja, éves szinten 527,5 millió forintot irányoztak elő a feladatra,  ám a pénzhiány miatt ennek csak kevesebb mint felét fizetik ki 2025-ben, a maradékot 2026-ban rendezik.

A Metropol arra is rámutatott, hogy a főváros a saját cégét is többek között spórlással indokolta. Ehhez képest az előző győztesnek, a Bábolna Bio, RONIX alkotta Deratizációs Központ Konzorciumnak 2024-ben 439,7 millió forintot fizetett az önkormányzat.

A kerületi önkormányzatokhoz is sok panasz fut be

A fentiekhez hozzáfűzték, hogy a kerületi önkormányzatokhoz is a legtöbb panasz a patkányhelyzet miatt érkezik. A válasz pedig rendszerint az, hogy 

az irtás a főváros feladata. 

A lapnak egy patkányirtással foglalkozó cég szakembere is nyilatkozott, aki szerint a nyár eleje a legrosszabb időszak szolgáltatóváltásra, mivel ekkor van a patkányok szaporodási csúcsa. 

A BKM által használt csapdák a kolóniák méretéhez képest nem elegendőek, szerinte teljes, városszintű átfogó irtásra lenne szükség

– hangsúlyozta kérdésre válaszolva a szakértő.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
hallgató
2025. augusztus 18. 13:39
Tanúsitom, hogy a Margit-szigeten a Monspart Sarolta futókör pesti oldalán a Margit-hidtól kb 150-200 m-re kis hiján belefutottam egy patkányba. Szomorú, hogy Karógeli alatt idáig züllött ez a jobb sorsa érdemes város.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. augusztus 18. 13:35
Patkányinvázió? csak rá kell nézni a választási térképre
Válasz erre
0
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. augusztus 18. 13:34
dögöljön meg az összes libsi-bolsi-galiciáner pesti - baszódjanak meg a karigerivel együtt remélem a patkányok lezabálják róluk a húst - mocskos bolsevik pestiek
Válasz erre
0
0
tibeti
2025. augusztus 18. 13:27
patkánynak patkány a barátja...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.