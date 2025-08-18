Michał Krupa, a Do Rzeczy-ben megjelent véleménycikkében amellett érvel, hogy

a lengyel külpolitika túlzottan konfrontatív Oroszországgal szemben, és ideje lenne pragmatikusabb, szuverenistább megközelítést alkalmazni.

Példaként említi Ronald Reagan és Richard Nixon konzervatív, mégis tárgyalásokra nyitott politikáját a Szovjetunióval szemben, valamint Szlovákia, Magyarország és Törökország példáját, ahol a nemzeti érdekek mentén alakítják keleti politikájukat.

A szerző szerint Karol Nawrocki lengyel elnök – erős ideológiai hátterével – lehetőséget kapott arra, hogy újraindítsa a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával, miközben fenntartja Lengyelország humanitárius támogatását Ukrajna irányában.

Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt olyan államként mutatja be, amely nem zárkózik el az Oroszországgal folytatott párbeszédtől,

így sikeresen védte gazdasági érdekeit az EU-s szankciók következményeitől.

A cikk hangsúlyozza, hogy a szuverén és kiegyensúlyozott külpolitika kulcsfontosságú Lengyelország és a régió stabilitása szempontjából.

