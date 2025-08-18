Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Michał Krupa Lengyelország Magyarország külpolitika Oroszország Szlovákia

Lassan rájönnek a lengyelek is: a magyar Oroszország-politikát kellene követniük

2025. augusztus 18. 12:36

Meglepő vélemény látott napvilágot az egyik lengyel lapban, amely szerint Varsónak pragmatikusabb külpolitikát kellene folytatnia.

2025. augusztus 18. 12:36
null

Michał Krupa, a Do Rzeczy-ben megjelent véleménycikkében amellett érvel, hogy

a lengyel külpolitika túlzottan konfrontatív Oroszországgal szemben, és ideje lenne pragmatikusabb, szuverenistább megközelítést alkalmazni.

Példaként említi Ronald Reagan és Richard Nixon konzervatív, mégis tárgyalásokra nyitott politikáját a Szovjetunióval szemben, valamint Szlovákia, Magyarország és Törökország példáját, ahol a nemzeti érdekek mentén alakítják keleti politikájukat.

A szerző szerint Karol Nawrocki lengyel elnök – erős ideológiai hátterével – lehetőséget kapott arra, hogy újraindítsa a diplomáciai kapcsolatokat Moszkvával, miközben fenntartja Lengyelország humanitárius támogatását Ukrajna irányában.

Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt olyan államként mutatja be, amely nem zárkózik el az Oroszországgal folytatott párbeszédtől,

így sikeresen védte gazdasági érdekeit az EU-s szankciók következményeitől.

A cikk hangsúlyozza, hogy a szuverén és kiegyensúlyozott külpolitika kulcsfontosságú Lengyelország és a régió stabilitása szempontjából.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Duda megy, Nawrocki jön – milyen jövő vár Lengyelországra?

Rendkívül feszült hangulatban lép hivatalába ma a megválasztott jobboldali lengyel elnök. Mik lesznek Karol Nawrocki első intézkedései? Hogyan tud majd együtt élni a jogállamiságot lebontó Tusk-kormányzattal? Mi lesz a V4-ekre? Szakértőket kérdeztünk.

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
luisbathhelena
2025. augusztus 18. 13:43
Tusknak fontosabb hogy a sámlin üljön a többi EUs hülyével, mint partnerként önállónak lenni
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. augusztus 18. 13:27
A kubai rakétaválság miért is borította ki 1962- ben Kennedyt? Az akkori libbantaknak nem tűnt fel, hogy Kuba egy független ország? Vagy csak wgyszerűen senki sem csipázza, ha az ellenség megjelenik a kertek alatt.
Válasz erre
2
0
nempolitizalok-0
2025. augusztus 18. 13:26
Kezdik felfogni, a kurvanagy fegyverkezés egy atomhatalom ellen egy nem túl gazdag ország esetében ostobaság. Olcsóbb kibékülni.
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2025. augusztus 18. 12:57 Szerkesztve
A józan belátás nem hinném, hogy a lengyelekre hatna. Inkább az hat, hogy szemmel látható: a "nagy testvér", az USA immár nem zárkózik el az Oroszországgal való (kölcsönösen előnyös) együttműködéstől, az ukrajnai konfliktust viszont be szeretné zárni vagy így, vagy úgy. Tehát az USA számára Oroszország újra fontos, Ukrajna viszont újra mellékes. A "vezérürü" (Trump) lépést váltott. Változott a széljárás, fordul a hajó is. Széllel szemben pedig lehet ugyan vizelni, csak nem éri meg... Ennek a folyamatnak a leképeződése ez a cikk.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!