„Néha a médiához kell fordulnunk” – ezért tesz kemény kijelentéseket a játékosairól a legőszintébb magyar sportvezető

Még az augusztusi, Ajka elleni vereség után alibiző játékosokat emlegetett. Ezeket a keményebb nyilatkozatait pedagógiai céllal teszi?

Igen, és használ is. Néha kénytelenek vagyunk a médiához fordulni.

A játékosok a TikTok, az Instagram és a Facebook bűvöletében élnek, és ezeken a platformokon nem szeretik magukat negatív fényben látni. Azért teszek ilyen nyilatkozatokat velük kapcsolatban, hogy észbe kapjanak: ahhoz, hogy újra dicsőséges fényükben ragyogjanak a közösségi médiában, tenniük kell érte.

Bár eddigi beszélgetésünk alapján sejtem a választ, azért megkérdezem: főleg az őszi szezonban volt-e olyan pillanat, amikor nem hitt a feljutásban?

Egyszer sem fordult elő, végig száz százalékig biztos voltam abban, hogy feljutunk. A téli felkészülés alatt négy napot szántam az elemzésre és az eredményes tavaszi játékrendszer kidolgozására. Az alapozás első három hetében mindent tökéletesen begyakoroltunk. A játékrendszert meccs közben tudtuk változtatni, és így kihoztuk a futballistákból azt, amire képesek. Bár papíron gyengültünk a télen, a csapatunk mégis erősebb lett, mert már nem az egyéni képességeken, hanem a csapatjátékon volt a hangsúly.

Az mennyire lepte meg, hogy a Vasas mellett a Kazincbarcika lett az egyik legnagyobb kihívójuk?

Egyedül a Honvéd gyengélkedése lepett meg, mert már tisztában voltak az NB II-es igényekkel, ráadásul vannak jó játékosaik is, de talán a tulajdonosváltás, a sok edzőcsere hozhatott törést náluk. Tavaszra már ők is összeálltak, miközben a Kazincbarcika fordított utat járt be. Tavaly is masszív csapata volt már Csábi József vezetésével, most pedig Erős Gábor támadóbb filozófiája mellett néhány sértett, de tapasztalt, NB I-es tudással rendelkező játékossal sikertörténet lett belőlük. De a tavasz során már kevés gólt lőnek, nem találták meg az ellenszert az ellenük visszaálló riválisokra, miközben mi ez könnyen megoldottuk.

Melyik volt az idény legemlékezetesebb pillanata?



Egy meccset sem élveztem úgy, mint a legrosszabb NB I-es találkozónkat.

Az NB II-ben nem tudtam úgy kimenni a pályára, hogy kicsit is izgultam volna. Nem volt az, hogy a meccs előtt még egyszer átnéztem gyorsan az ellenfél statisztikáit. Nem tudtam úgy nézni a riválisokra, hogy bárki is jobb lehet nálunk. Ez nem lenézés, ezek a valós érzéseim. A csapattal lenni szerettem, de a másodosztályt egyáltalán nem élveztem.

Ünnepelnek a szurkolók és a játékosok

Akkor az hiányzott az NB I-ből, hogy újra izguljon?

Igen. Amikor a Paks jött hozzánk a Magyar Kupában, abban láttam kihívást, tudatosságot. Azok a játékosok akartak futballozni, és ezáltal kicsit a védekezésre is rákényszerítettek minket. Az NB II-ben a felkészülés során keveset kellett foglalkoznunk a védekezéssel, ezért kihívásként tekintettem a kupameccsre. A bajnokságban talán csak a Vasas elleni első mérkőzésünkön éreztem így.

De ha jól tudom, az edzősködés már nem hiányzik az élvonalban… Tényleg az egészsége rovására menne?

Ebben biztos vagyok. Az NB II azért teljesen más, nincs is szükség mentális feltöltődésre, nem fáradok el annyira a meccseken, hétfőn már tárgyalok, értekezek, telefonálok. Az NB I-ben ugyanakkor legalább egy-két nap kell kipihenni a mentális fáradtságot, miközben vannak olyan területek a sportigazgatói munkámban, amiket nem tudok leadni, delegálni.

Ezért volt egymás után kétszer agyi infarktusom, és azt mondták az orvosok, a harmadik már nem biztos, hogy kihordható lenne.

Az egészség a legfontosabb! Milyen edzőben gondolkodik?

Olyanban, aki minden mérkőzésen a legjobbját nyújtja, nemcsak az edzések során. Sok edzőnél látom, hogy hiába készíti fel jól a csapatát, a meccsek alatt hibákat követ el. Fontos, hogy a játékosai bízzanak benne. Olyat szeretnék, aki önállóan végzi a munkát, és csak az adott találkozó után beszéljük meg, hogy mi történt. Fontos az is, hogy tartsa be a klub előírásait, ne kelljen azon vitatkozni vele, hogy miért kell beraknia magyar fiatalt a csapatba, és tartsa be, amit vállaltunk.

Pénteken könnyen lehet, az MLSZ az éves rendes közgyűlésén megszavazza, hogy öt magyarnak folyamatosan a pályán kell lennie az NB I-es csapatokban ahhoz, hogy lehívhassák a teljes anyagi támogatást, közülük egynek ráadásul 21 éven alulinak kell lennie. Meg akarnak majd felelni ennek a szabálynak?

Igen, mert szükségünk van arra a pénzre. Nincs ezzel baj, ha mindenki csinálja, és nem szenved versenyhátrányt senki. A szabály szakmaisága már más kérdés… Szerintem ennél kontraproduktívabb megerőszakolása a fiatal labdarúgóknak nincs. Az adott év fiatal játékpercei nyilván derűre adnak okot, viszont, ha megnézzük, azok a játékosok hol lesznek két-három évvel később, már borzasztó a helyzet.

Ezeket a fiatalokat ezzel a szabállyal kiírtjuk a futballtérképről.

A fiatalokat tudatosan, fokozatosan kell játszatni. Dilettáns szabályt hoztak az alkotók, akik soha nem voltak a futballban, és nem veszik figyelembe a magyar érettségi adatokat. Egy külföldi már lehet, hogy tizennyolc évesen is alkalmas erre, de a tizenkilenc esztendős magyar gyerek nincs az ő szintjén – ez társadalmi és genetikai probléma. Nálunk huszonöt éves korukra kezdenek stabil játékosokká válni. Akiket a szabállyal megerőszakolunk, azoknak kettétörik a karrierjük. Ez a szabályalkotók felelőssége.