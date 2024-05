Révész megy, Révész jön: szabolcsi helycsere az NB I-ben!

Nyitókép: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Kereken tíz esztendő után ismét kivívta az élvonalbeli szereplés jogát a Nyíregyháza Spartacus FC. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeszékhely labdarúgócsapata három fordulóval az NB II zárása előtt bebiztosította a bajnoki címét a Gyirmót 3-1-es legyőzésével, miközben a Győr és Vasas még késhegyre menő harcot folytat a másik feljutó pozícióért. A Szpari újra a térség első számú csapata lett, mivel a távollétében megerősödött, rekordokat döntő rivális, a Kisvárda éppen búcsúzik az első osztálytól. A felek tehát elkerülik egymást a következő szezonban is, ám a pályán kívül javában zajlik a presztízscsata.

A második meccslabda

Április végén már bebiztosíthatta volna a feljutását a szezon nagy részében nagy előnnyel élen álló Nyíregyháza, ám Ajkán 1-0-ra kikapott. Kevéssel azután, hogy a Magyar Kupa elődöntőjében alaposan megszorongatta a Ferencvárost, amely ellen úgy kapott ki 2-1-re, hogy a 85. percig vezetett, és az ország elismerését kivívva jól is futballozott. Utólag talán lehet viccelődni azzal, hogy „otthon” szerettek volna ünnepelni a piros-kékek. Ez egyfelől nyilván nem így van, másrészt – a hamarosan elkészülő, 8 ezer férőhelyes új stadion építése miatt – harmadik éve albérletben (Balmazújváros, Sényő) játszó Szpari állandó ingázásra kényszerült, s nyilvánvalóan több száz, kiemelt mérkőzéseken több ezer szurkolóját kellett nélkülöznie. Az sem mellékes szál a nyírségiek előre törésében, hogy

2015-ben nem kiestek, hanem kizárták őket az NB I-ből, mert egy korábbi légiósuknak nem fizettek időben, s a harmadosztályból kellett felküzdeniük magukat.

A másodosztályban azonban nem tudtak maradandót alkotni: sorrendben a 12., az 5., a 10., a 8., a 7., a 10., 2023-ban pedig 18. helyen végeztek. Utóbbi miatt osztályozóra kényszerültek, s nagy nehezen bennmaradtak. Így lett egy év alatt a szakadék szélén táncolóból bajnokcsapat Nyíregyházán!

Türelem, kitartás

A 2014-ben szintén bajnokként feljutó Nyíregyházából csak – az azóta máshol is megfordult védő – Gengeliczki Gergő maradt meg hírmondónak... Az állandóságot Révész Bálint klubtulajdonos, fuvarozási vállalkozó jelenti. Ő a harmadik vonalban sem hagyta cserben a klubot, s bár rengeteg kritika érte, próbálkozott is számos szakmai stábbal, s végül rálelt Tímár Krisztián vezetőedzőre, valamint az „átutazó-levezetők” után olyan játékosokra, akik valóban becsvágyóak, sikeréhesek, s hajlandóak is tenni érte. Nem véletlenül teljesít jól a korábbi válogatott Nagy Dominik és a sérüléséig Géresi Krisztián, illetve a máshol már leírt Novák Csanád, Myke Bouard Ramos és Kovácsréti Márk. Utóbbi korábban, 2018-ban a Kisvárdával is feljutott, ám kezdeti botladozások után a légiós dömpingre „voksoló” szomszédvárnál nem kapott kellő bizalmat. A tulajdonos nemrég oda is szúrt a megyei riválisnak, amikor az NB I-es terveiről kérdezték.

„Tudjuk, hogy az NB I sokkal keményebb, ezért 4-5 meghatározó játékost biztosan igazolnunk kell. Egyre vonzóbbak vagyunk, olyan futballisták is szívesen jönnének hozzánk, akik egy éve még szóba sem álltak velünk. Rövid távon az a célunk, hogy középcsapat legyünk, nem akarunk liftezni. Megtehettük volna már évekkel ezelőtt, hogy hozunk egy csomó külföldi játékost és akkor lehet, hogy rég NB I-esek lennénk. Az én fejemben azonban ez meg sem fordult. Ha feljutunk, akkor sem az lesz a célunk, hogy légiósokkal rakjuk tele a csapatot.

Biztosan kell igazolni egy-két külföldit, de nem fogunk úgy kinézni, mint például a Kisvárda”

– nyilatkozta a nyíregyházi tulajdonos a csakfoci.hu-nak.

A nyíregyházi sikertrió: Dankó Gergő, ügyvezető, Révész Bálint, tulajdonos és Fekete Tivadar, sportigazgató

Fotó: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC

Visszatérne a Kisvárda

Gyakorlatilag helyet cserél egymással a két szabolcsi csapat: a Nyíregyháza összességében a 14. szezonját kezdheti majd az élvonalban, ahol továbbra is a 7. hely a legjobb helyezése – 1981-ből. 2008-ban például 10. lett a Szpari, a klubigazgató az a Révész Attila (nem rokon a két Révész!) volt, aki azóta Kisvárdán írt történelmet. A várkerti alakulat 2018-ban feljutott az NB I-be, majd nagy nehézségek és kompromisszumok árán megvetette a lábát, s felülírta a megyei futball történelmét: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei labdarúgás történetében hat évre módosította azt az intervallumot, ami a leghosszabb időszak, amit egy csapat egyvégtében az élvonalban töltött. S mindennek tetejében 2022-ben ezüstérmes lett a Kisvárda! A gyepszőnyeg megbetegedése miatt az ősz nagy részében idegenben szerepelt együttes azonban olyan hátrányt szedett össze, hogy hiába állt össze az immár Feczkó Tamás irányította csapat, búcsúzni kényszerül.

„Jó volt ide tartozni, büszkék lehetünk a mögöttünk hagyott időszakra. Az ötszöri bennmaradásra, a háromszori felsőházi tagságra, az ezüstéremre, a nemzetközi porondon, az Európa-konferencialigában megnyert párharcra, a kétszeri kupa-elődöntőre. Hiányérzet? Persze, hogy van! És most minden olyan üres... De visszatérünk – ez a cél!”

– áll a kisvárdai klub érzelmes közleményében.

S ha a Kisvárda feljut,a Nyíregyháza bennmarad, egyszer a pályán is összecsaphat az egymást hosszú ideje kerülgető és „kóstolgató” két klub csapata. Az is szabolcsi focitörténelem lenne – az NB I-ben...