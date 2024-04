Guinness-rekord, kupabravúr, válogatottság – a csodagól után már a Fradi ellen készül a nyírségiek nyerő embere

A szakemberek szerint annak ellenére számítottak esélyesebbnek a Magyar Kupa-továbbjutásra a Kecskemét ellen, hogy papíron osztálykülönbség van a két együttes között. Ön is így látta?

A meccs előtt papíron azért szerintem esélyesebb volt a Kecskemét, de tény, hogy a bajnoki szereplésünkkel kiérdemeltük a tiszteletet, jó játékerőt képviselünk, az élvonalbeli csapatoknak is számolniuk kell velünk. Apróbb sérülés hátráltatott, de a kívánt eredmény szerencsére nélkülem is megvolt, nem kellett kockáztatnom a játékot. Úgy láttam, hogy a meccsen egyenrangú ellenfelei voltunk a kecskemétieknek, és voltak olyan játékelemek, amelyekben felül is múltuk őket. A győzelem legalábbis ezt mutatja. Jobban akartuk a továbbjutást, az ellenfél fölé tudtunk nőni, így megérdemelt a győzelmünk. A szurkolóinknak is járt ez a siker, mert ismét kitűnő hangulatot teremtettek a balmazújvárosi stadionban. Az elején még kerestük a ritmust, az ellenfelünk technikailag képzettebb volt, mint amihez az NB II-ben hozzászoktunk, de a gól után teljes mértékben sikerült a kecskeméti csapat szintjén játszanunk. Sokatmondó tény, hogy a gólt sem a vendégek szerezték, hanem mi. Remekül kizártuk, lezártuk a támadóikat, taktikailag jól felkészültünk, érezhetően jó úton vagyunk.

Jó úton vannak az élvonalba jutás felé vezető úton is...

Matematikailag még nem biztos, nyolc forduló van hátra, de minél előbb le akarjuk zárni az ügyet. A Vasas elleni rangadóig hat ponttal tervezünk, aztán ha ott megvan minimum egy döntetlen, akkor meglesz a feljutás. Volt egy hosszú, 11 meccses veretlen szériánk, és egy 7 mérkőzésből álló győzelmi sorozatunk is – úgy gondolom megérdemelten állunk a tabella élén. A Vasas és az Ajka elleni meccs között lesz a Fradi elleni Magyar Kupa-elődöntő, az biztos, hogy nem fogunk unatkozni.

Már beszélgettünk a Fradi elleni meccsről, annyit elmondhatok, hogy meg szeretnénk verni őket.

Magyarország legjobb csapata ellen bizonyíthatunk, ez hatalmas motiváció. Az eredmény már csak grátisz lesz, a hírek szerint meg is telik majd a balmazújvárosi stadion. Jó érzés töltött el a sorsolás után, mert szép emlékeim vannak a Fradiban töltött szezonokról. Éveket játszottam ott. Tényleg örülök a párosításnak, elsősorban azért, mert meg tudjuk magunkat méretni egy jó csapattal, ezzel pedig már a következő szezonra is készülhetünk.

Nem csak Nagy Dominiknak, de a nyíregyházi vezetőedzőnek, Tímár Krisztiánnak is van ferencvárosi kötődése. Mekkora a szerepe a sikerekben?

Biztosan különleges lesz a párharc, de a Fradi elleni mikor nem az? Úgy érzem egyébként, jól egymásra talált Nyíregyházán a csapat és az edző. Ambíciózus, nagyon profi szemléletű, felkészült szakemberről beszélünk, aki éveket futballozott külföldön, és a szakmai stábbal együtt képes kihozni a 100 százalékot a keretből. Kőkeményen behajtják a csapaton a kéréseiket, a játékosállományt pedig rendkívül alkalmasnak is tartom az elvárt munkára. Amit játszunk, az hajaz a nemzetközi futballra, itthon pedig a Ferencváros játssza ezt a típusú futballt: magas intenzitású letámadás, amellyel minél hamarabb igyekszünk visszaszerezni az elvesztett labdát. Ezzel próbálunk stílusos játékot csempészni a hazai közegbe, a cél, hogy jövőre az NB I-ben is bizonyíthassunk. Nyárig van szerződésem, egyelőre nem beszéltünk a továbbiakról, de Nyíregyházán érzem a bizalmat, és úgy gondolom, élek is vele. Számokban és játékban is kiegyensúlyozott, jó szezont tudhatok magam mögött. A sérülésem után fel akartam építeni magam, hálás vagyok a bizalomért, szeretném bajnoki címmel befejezni a szezont. Talán a jövő sem tartogat meglepetést, ha sikerül elérnünk a céljainkat, szeretnék a jövőben is a sikerek részese lenni.

A várakozások szerint végre tényleg hazai pályán, hiszen bár nyíregyházi labdarúgó, még egyszer sem játszhatott Nyíregyházán.

Legutóbbi információnk, hogy májusban átadják a stadionunkat, és az új szezont már ott kezdhetjük. Az elmúlt időszakban hozzászoktunk a sok utazáshoz, belaktuk a balmazújvárosi pályát, de nem kérdés, nagy szükség van a városban erre az új stadionra. A mostani eredmények mellett főleg sokan kíváncsiak a csapatra. Nagyon várom már a bejárást, ha a helyére kerül a gyep, mi is bejutunk majd. Addig szinte minden nap elmegyek mellette, és alig várom, hogy a szurkolóink is beléphessenek.

Tud aludni a rajongók gratulációtól a húsvéti fordulóban szerzett csodagólja óta?

A mai napig sokszor beszélünk róla, emlegetik a szurkolók és a családtagok is. Sokan mondták, hogy ilyet még nem láttak, de olyan is volt, aki megkérdezte, hogy szabályos volt-e a találat. Mondhatjuk, hogy csodagól volt. Innentől a kapusok már nem állnak majd ki ilyen bátran a kapujukból. Meccs közben is folyamatosan benne van a fejemben, hogy meglepetést szerezzek, figyelem őket, talán mondhatom, hogy jó a rúgótechnikám, és van is bátorságom elrúgni ezeket. Úgy tudom, itthon ez a leggyorsabb gól, de nemzetközileg nincs a tízben, bár a profi ligákban talán a leggyorsabb lenne, mert főleg ifjúsági és alacsonyabb osztályú találkozókon születtek gyorsabb gólok.

A klub mindenesetre már tett lépéseket, hogy megvizsgálják, bekerülhet-e a Guinness-rekordok közé.

Nagy öröm lenne, ha ilyen rekord mellett szerepelhetne a nevem, de ha nem, akkor is sokáig emlékeznek majd rá.

Vannak még trükkök a tarsolyában?

Akad még pár. Heti rendszerességgel gyakoroljuk ezeket egy adott napon, ráadásul mindig az ellenfélre specializálva. A videóelemzők lázasan dolgoznak, elemzik a pontrúgásokat, valamint a leghatékonyabb megoldásokat, és ezeket az ellenfélre, adott esetben egy játékosra szabva gyakoroljuk. Mindig van valami kis szépségdíjas csavar, amit megpróbálunk. Sok gólt szereztünk pontrúgásból, jó néhányat szöglet után, és nem is mindig fifikás megoldásból, de összességében nagyon szeretjük ezeket.

Még mindig csak 28 éves, jó pár sikeres szezon van Ön előtt, miközben a légiósként töltött évei alatt is ragyogó emlékekre lehet büszke. Kipróbálná még magát külföldön?

Meglátjuk, mint hoz az élet, de most már más a fontossági sorrend, mint korábban. A Fradiból szerződtem Lengyelországba, majd játszottam Görögországban, és szerencsére a megszerzett tapasztalatomat tudom kamatoztatni Nyíregyházán. Úgy látom, a fiatalok nyitottak rá, próbálnak tanulni és ellesni a trükköket. Szerencsére könnyen megtaláltam a helyemet mindkét országban, lengyel bajnoki címet, kupaaranyat és Szuperkupa-sikert ünnepelhettem, közel 100 meccsem van légiósként. Élveztem azt az időszakot, tudtam, hogy a fejlődésemet szolgálja. Büszke vagyok rá, mert nem mindenkinek jön össze a nemzetközi karrier. Nekem hála Istennek, jól sikerült. Ennek is köszönhető, hogy annak ellenére tartanak rutinos játékosnak az öltözőben, hogy mindössze 28 éves vagyok. Ahhoz, hogy újra légiós lehessek, kiemelkedő szezonra van szükség, és főleg az élvonalban. Akár benne lehet még egy külföldi szerződés a karrieremben, de ezt nyilván már jobban át kell gondolnom, mint korábban, már csak a menyasszonyom miatt is. Egyelőre meccsről meccsre koncentrálok, jó most nyíregyházi játéknak lenni, és ezt élvezzük is.

A válogatottság is motoszkál még a fejében?

A válogatottság az álom. A címeres mez mindenkinek ott van a fejében. Nekem megadatott mindenből, győztes és vesztes meccsem is van a nemzeti csapattal, lőttem gólt, játszottam a horvátok elleni győztes meccsen.

Nem mondtam még le a válogatottságról, ha jól sikerül a következő szezon az élvonalban, akkor lehet még esélyem, de azt látni kell, hogy a mostani csapat nagyon erős.

Főként külföldön futballozó játékosok alkotják, de ettől még miért ne lehetne? Légióséveim alatt sokat jártam haza a válogatottba, az azért megkönnyítette, hogy ne legyen honvágyam külföldön. A legutóbbi összetartás során is sokat beszéltem Nagy Ádámmal, Dibusz Dénessel, jó kapcsolatban vagyunk. Remélem, sikeresek lesznek az Eb-n is.

Mit vár a válogatott Európa-bajnoki szereplésétől?

A márciusi meccseken úgy tűnt, hogy Nagelsmann összekapta a németeket, Svájc évek óta rendkívül kulturált futballt mutat, Skócia pedig a brit csapatokra jellemző fizikális együttes. Aki kijutott az Eb-re, mindenki ellen nagyon nehéz lesz, de biztos vagyok benne, hogy helyt fog állni a válogatott. Van már egy olyan rutinja a nemzeti csapatnak, hogy mindenkivel fel tudja venni a kesztyűt.