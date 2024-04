Hontalan másodosztályú csapat jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe, a Ferencváros a jutalma (videó)

Nyitókép: Facebook/Nyíregyháza Spartacus

Klubtörténelmet írt a Nyíregyháza Spartacus. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeszékhely labdarúgócsapata először jutott be a legjobb négy közé a labdarúgó Magyar Kupában, miután a negyeddöntőben hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a Kecskemétet. A piros-kékek sikere országos jelentőségű is, egyetlen másodosztályúként játszhatnak majd az elődöntőben.

Nem erre készültek

A Nyíregyháza korábban csak nála alacsonyabban jegyzett riválisokkal találkozott, s most már ott tart, hogy megismételheti a Budafok tavalyi bravúrját: NB II-es csapatként eljuthat a Puskás Arénába. Az elődöntőben a rekordbajnok Ferencvárost fogadja a tervek szerint ugyancsak Balmazújvárosban, miközben a szomszédvár, Kisvárda Paksra látogat. Egyelőre azonban nem gondol erre a nyíregyházi sikeredző, Tímár Krisztián, akivel robog az élvonal felé az együttes, s a Kecskemét ellen felmérhette, hol tart.

„Úgy érzem, az első félidőben is működött, amit elterveztünk, de akkor volt bennünk egy kicsi drukk, és a játék picit pontatlanabb volt, mint amit szerettünk volna. A második játékrészben rá tudtunk tenni még egy lapáttal, nagyon jól szálltak be a cserék. Ez is volt a taktika, hogy először egy mozgékonyabb támadóval kezdünk, majd ráküldjük Novák Csanádot, aki szerencsére győztes gólt is szerzett, Beke Peti is jól szállt be. Óriásit melózott a csapat, büszke vagyok a játékosokra. Azt gondolom, a hangulat nagyszerű, és sporttörténelmet írtunk.

Fontos, hogy a helyén kezeljük, mert ez egy hatalmas diadal, de nekünk az első számú a bajnokság, szeretnénk az első helyen végezni, és feljutni az NB I-be.

Nyíregyházán mindenkinek ez az álma, és azért dolgozunk, hogy sikerüljön” – nyilatkozta a Nyíregyháza vezetőedzője az M4Sportnak.

Nagy feltámadás

Nem sokon múlott, hogy a mostani álmodozásból rémálom legyen: 2023-ban közel került hozzá a „Szpari”, hogy ismét a harmadik vonalba süllyedjen. 2015-ben kizárták a csapatot az élvonalból, ahhonan két osztályt zuhant, mert egy korábbi játékosának nem fizetett időben. Tavaly viszont a pályán nyújtott gyenge teljesítménye miatt került veszélybe az NB II-es tagsága: a 18. helyen végzett a 20 csapatos bajnokságban, csupán egyetlen ponttal előzte meg az automatikusan kieső Békéscsabát. Így is osztályozóra kényszerült, s véres verejtékkel két mérkőzésen 1-0-lal az NB III-as Veszprém fölé kerekedett. Érdekesség, hogy akkor is keret tagja volt többek között Novák Csanád, Sigér Ákos, Fejér Béla, Gengeliczki Gergő, Baki Ákos, Kovácsréti Márk és Gressó Mátyás. Érkeztek persze a nyáron korábbi NB I-es, sőt válogatott labdarúgók is Nyíregyházára, Géresi Krisztián és Nagy Dominik is 9 gólos a bajnokságban, utóbbi a kezdőkörből is betalált, ám a sikerek és a pálfordulás legfőbb letéteményese az júniusban munkába állt edző, Tímár Krisztián, aki a 45. születésnapját élvonalbeli trénerként ünnepelheti az ősszel.

Tudja, merre van az előre – A korábban az utánpótlás válogatottaknál és Győrben is eredményes edző, Tímár Krisztián az NB I-be vezetheti a Nyíregyházát

Új stadion, NB I

Talán kevesen emlékeznek rá, de 2021 tavaszán búcsúztatták el a Városi Stadiont. Az 1958-ban átadott, az ezredfordulón felújított létesítmény utolsó meccsén a Spartacus legyőzte a Vasast, amely ezzel lemaradt a feljutásról. Azóta, immár harmadik szezonjában kényszerül albérletben játszani a Nyíregyháza, hol Sényőn, hol Kisvárdán, hol Balmazújvárosban „húzta meg magát”. Nem feltétlenül csak emiatt, de előbb a 10., legutóbb pedig az említett 18. helyen zárt az NB II-ben. Jelenleg magabiztosan 7 ponttal vezeti a tabellát a Győr és a Vasas előtt, s mivel két csapat jut fel, kicsi a valószínűsége, hogy ne legyen közöttük. S a jelek szerint hamarosan visszatérhet a saját városába a Spartacus, amely a korábbi, atlétikai pályával rendelkező otthona helyett egy igazi fociarénát vehet majd birtokba. A 8100 férőhelyes stadion építése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében valósul meg Magyarország kormánya segítségével, több mint 19 milliárd forintos költségvetésből. A fények már kigyúltak, s a focicsapat is látja már a fényt az alagút végén.