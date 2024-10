Harmadik nekifutásra sikerült: a Ferencváros elkapta a Nice-t!

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

A labdarúgó Európa Liga csoportkörének 3. fordulójában hazai pályán szerepelt a Ferencváros. A zöld-fehér csapat két 2-1-es vereség (Anderlecht, Tottenham) után szeretett volna előre lépni a magasabban jegyzett franciák ellen. A nizzaiak sem kezdtek túl jól: otthon 1-1-re végeztek a spanyol Real Sociedaddal, Rómában 4-1-re kikaptak a Laziótól.

Összeállítások, hiányzók

A magyar csapattal kapcsolatban az egyik fő kérdés az volt, hogy egyszerre a pályán lesz-e a két csatár, Saldanha és Varga Barnabás. A kérdéskört a Mandiner is körbejárta olyan Fradi-legendákkal, mint Nyilas Elek és Lipcsei Péter. Utóbbi azt jövendölte, hogy „Pascal Jansen előszeretettel küldi pályára a csapatát a 4-2-3-1-es hadrendben, ezt favorizálja az EL-ben is, így alapvetően egy csatárral indulnak csatába a srácok. Ennek ellenére láthattuk, a Spurs ellen mégis egyaránt a kezdőbe jelölte Varga Barnabást és Saldanhát. Nagy kérdés, most hogyan dönt a holland, a magyar élvonalban szerepelhetnek együtt, elbírja a csapat, ha adott esetben eggyel kevesebb ember segít vissza a védekezésbe, de ebből a szempontból is más a nemzetközi sorozat.”

Végül a holland tréner a biztonság mellett tette le a voksát, s ezúttal a magyar válogatott csatárt jelölte a kezdőtizenegybe, a brazil a padon vár bevetésre. Raul Gustavo sérült. Íme a névsor:

A Ligue 1-ben a 8. helyen álló nizzaiak keretében nem volt ott a sérült Dante. A 41 éves (!) brazil hátvéd fénykorában a Bayern Münchenben szerepelt, de az idei szezonban is 9 meccsen játszott... A nigéria a támadó, Terem Moffi sem bevethető. Franck Haise vezetőedző a Bulka – A. Mendy, Lumpungu, Abdelmonem – Clauss, Boudaoui, Rosario, Louchet – Diop, Laborde, Guessand tizeneggyel állt ki.

Görög játékvezető fújja a sípot, Tasos Sidiropoulos személyében.

1. félidő

A Fradi kezdte a játékot.Kevesebb mint két percet kellett várni az első lövésre: Traoré jobbról befelé cselezett, 25 méterről lőtt, kicsit megpattant, de pont a nizzai kapus, a lengyel Marcin Bulka ölében landolt. A 8. percben is a Maliból származó szélső veszélyeztetett, szépen futott el a jobb szélen, gyengébbik lábáról, a jobbról lecsúszott a beadás, ami után a kapusnak szögletre kellett ütnie a labdát, majd csak szemmel kísérte Kady életerős, ám pontatlan ballábas próbálkozását.