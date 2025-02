Ezt a külföldi játékosoknak is tudomásul kell venni a Fradinál – korábbi szövetségi kapitányok a Mandinernek

Gera Zoli, segíts a Fradinak!

„Ha jól emlékszem, a Fradi az őszi szezonban és tavaly tavasszal is került már hullámvölgybe, igaz, az utóbbi évekhez képest ilyen mélybe talán még sohasem – kezdte értékelését Bozsik Péter. – Látni lehet, hogy a kettős terhelés alaposan megviseli a játékosokat, háromnaponta meccseket játszani fizikailag, de leginkább mentálisan különösen nehéz. Ennek oka többek között az, hogy a Ferencváros futballistáinak a nemzetközi mérkőzések (főleg a kieséses szakaszban) életük meccsei, míg az NB I-es riválisoknak éppen az FTC ellen vívott összecsapások a karrierjük legfontosabb mérkőzései. A sikertelenség fokozatosan felőrli a Fradi játékosait, amelyből a kiút egy tudatosan szervezett csapatjáték lenne. Halkan megjegyzem: ezt nem nagyon látom az Üllői úton, de ez nem Robbie Keane hibája, ez a probléma évek óta tapasztalható a bajnoki címvédőnél.”

Bozsik szerint ráadásul azt az európai topcsapatok mérkőzésein is láthatjuk, hogy felállt védelmet még a sztárjátékosoknak sem mindig egyszerű feltörni. Úgy véli, a kilábalást nagyban segítené, ha kiszakadna az a bizonyos gólzsák, de hogy ez miként érhető el, erről talán Gera Zoltán tudna mesélni. „A közelmúltban két bajnokiját is láttam a kecskemétieknek: a Nyíregyháza elleni siralmas volt, ezek után következett az MTK elleni találkozó, amelyen gólfesztivált rendeztek” – jegyezte meg.

Annak a csapatnak, amelyikre rájár a rúd, semmi nem jön össze

„Kívülállóként nem egyszerű megítélni, miért ragadt be ennyire a Fradi idén a bajnokságban – mondta Csank János. – Mindenesetre Robbie Keane-nek nem sok ideje volt összerakni a csapatot, miután január elején érkezett, és a hónap közepén már egy komoly mérkőzésen kellett helytállniuk az Európa-ligában az Eintracht Frankfurt ellen. Vélhetően a külföldi játékosok többsége úgy gondolja: a magyar mezőnyben úgyis jönnek majd a győzelmek! De a futball már csak ilyen: annak a csapatnak, amelyikre rájár a rúd, semmi nem jön össze!

Nem egyszerű ezzel a kettősséggel együtt élni: ugye, a nemzetközi kupaszereplés hozza a sok pénzt, de az NB I-ben is helyt kell(ene) állni.

Ezzel együtt nem félti a zöld-fehér együttest Csank, amelyet nem is kell temetni: szerinte ha összejönne a továbbjutás, az egy hatalmas lökést, mentális erőt adna a társaságnak. „Mivel már elég pofont kaptak az NB I-ben, biztos, hogy a bajnokikra is jobban koncentrálnak majd a jövőben. Mindenesetre ez az időszak is azt bizonyítja: a jó eredmények eléréséhez nyugodt háttér és megfelelő önbizalom kell” – állapította meg.

Könyörtelenül be kell rúgni a helyzeteket!

„A legfrappánsabban Böde Dániel fogalmazta meg az FTC jelenlegi helyzetét: a Fradinál tényleg az a legnagyobb probléma, ha nem tudják, mi a probléma... – közölte Gellei Imre. – Egyébként tényleg nehéz megmondani a tutit a Ferencvárossal kapcsolatban, hiszen – magyar szinten – évek óta topcsapata van, amely magabiztosan verte az NB I mezőnyét. A klubnál is tisztában vannak azzal: az ellenfelek mindig dupla erővel és akarattal készülnek ellenük, minden energiájukat mozgósítják a pontszerzés érdekében is – ez már az NB II-ben is így volt. A többségében külföldi játékosoknak tudomásul kell venniük: a bajnokság egy plusz feladat, amit viszont kötelező tökéletesen megoldani, hiszen ha nem jön össze az aranyérem, nincs BL-szereplés sem!”

Gellei úgy gondolja, egy győzelem mindenképpen gyógyír lenne a sebekre, de ehhez könyörtelenül be kell rúgni a helyzeteket. Őszintén szurkol a Fradinak, hogy a Plzen ellen továbbjusson, a bajnokságban pedig (egy siker után) visszakerüljenek a régi vágányra.

A Paks ellen is minden lövés elakadt: Adama Traoré próbálkozását is egy korábbi Fradi-játékos, Vécsei Bálint blokkolja / Fotó: mno/Polyák Attila

A sikeres szereplés csak megfelelő hozzáállás kérdése

„Hogy miért történt ez a látványos visszaesés? A magyarázat egyszerű: a csapat minden energiáját a nemzetközi összecsapásokra összpontosította, hiszen a játékosok úgy gondolták, a magyar bajnokikat majd rutinból lehozzák, miután nem olyan erős a mezőny – vágott bele Várhidi Péter. – Tegyük a szívünkre a kezüket, és mondjuk ki:

a nagy részben külföldi játékosokból álló csapat eddig félgőzzel játszotta le a tavaszi bajnokikat, hiszen előbbieknek az Európa-liga-találkozók a fontosak, mivel ott tudják „megfuttatni” magukat.

Véleményem szerint éppen ez az egyik legnagyobb buktató, mivel köztudott: a Bajnokok Ligája a legjelentősebb pénzforrás. Tehát az NB I-es meccseket is muszáj véresen komolyan venni, mert ha elúszik az aranyérem, elúszik a BL-szerepléssel járó rengeteg pénz is.”

Várhidi szerint sajnos ki kell mondani: a Fradi-szív fogalma mára már megszűnt, a csapat nagy részét zsoldosok alkotják. Hozzáfűzte: a Ferencváros helyzetét tovább nehezíti, hogy míg korábban akkora volt az előnye, hogy belefért egy-két botlás, a tavalyi bajnokságban a Paks őszi elsősége már intő jel volt. „Őket még legyűrték, igaz, a győzelmek is akkor jöttek újra, miután kiestek a Konferencia-ligából.”

Kiemelte: a 2023–2024-es idényhez képest annyi változás történt, hogy a Paks mellett a Puskás Akadémia is igen komoly vetélytárssá nőtte ki magát, ráadásul nekik most minden befelé pattan. „Ha nem is igazán megy nekik a játék, a 95. percben akkor is megszerzik a győztes találatot és a három pontot” – magyarázta Várhidi Péter, aki azzal folytatta, hogy éppen ezért a jelenlegi, ötpontos különbség már komoly hátránynak mondható.

„Jelen helyzetben a legfontosabb, hogy a Fradi-játékosok átérezzék: mindegyik fronton megfelelő mentalitással kell küzdeniük! A továbbjutás az Európa-liga alapszakaszából, majd a Plzen elleni hazai diadal éppen azt bizonyítja be, hogy a győzelmek elérése, a sikeres szereplés csak hozzáállás kérdése. Mindenesetre abból a szempontból mégis kedvező helyzetben vannak a zöld-fehérek, hogy a nyolcaddöntőbe kerülés esetén újra pozitív energiák szabadulhatnak fel a futballistákban.Ha pedig kiesnének, akkor teljes erővel a bajnoki mérkőzésekre tudnak koncentrálni” – hangsúlyozta Várhidi.

Nyitókép: Egyelőre Robbie Keane sem találja a kiutat / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert