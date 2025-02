„A Fradinak sem tesz rosszat, ha néha kicsit szorul a hurok” – az FTC legendái a Mandinernek

Az utóbbi évek egyik legnehezebb bajnoksága a mostani

„Hogy mi az oka a halovány idénykezdetnek? Elsősorban a gyenge helyzetkihasználás, miután a Fradinak megvolt a lehetősége, hogy mindhárom bajnokiját megnyerje – kezdte Dragóner Attila, a Ferencváros 28-szoros válogatott hátvédje. – A felállt védelem ellen azonban hiányzott a kreativitás, vagy éppen Varga Barnabás. Az idényrajt előtt is elmondtam: az utóbbi évek egyik legnehezebb bajnoksága vár a csapatra. Hiszen a nemzetközi kupaszereplés mellett egyébként is nagyon sűrű program, ráadásul jó képességű, kellően feltüzelt ellenfelekkel (Puskás Akadémia, Paks, Zalaegerszeg) találkozik az együttes, és Robbie Keane is csupán január első hetében érkezett a klubhoz. Éppen ezért nagyon kevés lehetőségük volt begyakorolni egy taktikát, vagy hogy két mérkőzés között a játékosok kellően regenerálódjanak. Ezzel együtt továbbra is a Ferencváros a bajnoki cím legnagyobb esélyese, így ha kiegyenesedik, és a helyzetkihasználása is kellően hatékony lesz, meglehet a sorrendben hetedik bajnoki cím.”

Dragóner szerint a Plzen ellen mindenki azt várja, hogy az eddigi El-mérkőzéseken látott játékfelfogás és taktika legyen a jellemző – természetesen a PAOK elleni meccs volt a kivétel.

Tehát: egy, a labdát sokat birtokló, bátran támadó, gyors átmenetekkel operáló, jó fizikai állapotban lévő csapat legyen a pályán! Ha ez megvalósul, összejöhet a továbbjutás

– mondta az egykori védő.

Nem csupán a Fradi-szurkolók óhaja: a tavasz folyamán legyen oka Robbie Keane-nek minél többször tapsolnia! Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Fogalmam sincs, miért ennyire kétarcú a csapat”

„A mezőnyjátékkal nincs nagy baj, sőt úgy látom, ilyen rövid idő alatt is történt előrelépés – mutatott rá Nyilas Elek, a Ferencváros 14-szeres válogatott középpályása. – Pozitívum, hogy a mélységi passzokkal és a kreatív megoldásokkal nagyon gyorsan építjük fel a támadásokat. Azt viszont kifejezetten kellemetlen látni, hogy ezekből a jól felépített akciókból mennyire kevés gólt rúgunk, pláne, hogy a középpályánk is rendkívül domináns. A kiegyensúlyozott teljesítmény mellett leginkább tehát az eredményes végjáték hiányzik – de az nagyon! Ebben az idényben a Puskás Akadémia a legveszélyesebb riválisunk, de azért ők is veszítenek olyan mérkőzéseket (például a Fehérvár ellen), amelyek előzetesen nincsenek bekalkulálva.”

Saját bevallása szerint a Plzent nem ismeri annyira Nyilas, de szerinte sokat elárul róla hogy évek óta a cseh futball egyik jeles képviselőjének számít. Úgy véli, az első meccs tapogatózó játékot hoz majd, de a közönség óriási támogatásával jó lenne előnyt szerezni, bár fejetlenül sem szabad támadni.

„Ugyanazt a kreatív támadófocit várom a Fraditól, mint amit ebben az idényben megszokhattunk tőle a nemzetközi kupaporondon, és meggyőződésem, hogy egy újabb siker jó hatással lesz a bajnoki szereplésre is. Fogalmam sincs, hogy miért ennyire kétarcú a csapat, de ebben nem is vagyok kompetens, hogy véleményt nyilvánítsak. A lényeg, hogy mindegyik mérkőzésre mentálisan is maximálisan kell felkészülni, és akkor nem érheti kellemetlen meglepetés a játékosokat” – közölte az FTC-vel a Bajnokok Ligája csoportkörét is megjáró egykori futballista.

Mohamed Ali Ben Romdhane (balra) és Varga Barnabás góljaira nem csak a Viktoria Plzen ellen, hanem a bajnokság folytatásában is nagy szükség lesz / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

„Egyik napról a másikra nem lehet csodát tenni, de...”

„A Ferencvárosnál történő események mindig kirakatban vannak – ha pedig egy új vezetőedző érkezik a csapathoz, az mindenkit izgalomba hoz – fogalmazott Vincze Ottó, a Ferencváros 11-szeres válogatott középpályása, BL-résztvevő. – Egy újonnan érkező szakvezetővel kapcsolatban mindig nagyok az elvárások és a remény, aztán szembe jön a puszta realitás: egyik napról a másikra nem lehet csodát tenni! Évek óta téma, hogy mennyire dominál vagy mennyire nehéz a Fradinak az NB I-ben, de az tény: az ellenfelek egyre jobban felkészülnek a csapatból, amelyben egyébként is sok változás történik!

Pascal Jansennél Ben Romdhane peremember volt, most a legjobbak közé tartozik, míg az előző időszakban Zachariassen volt a kulcsember, Keane-nél pedig a kispadon csücsül…

Tehát mindig, minden változik, miközben egy dolog állandó: az NB I-ben mindenki el akarja rontani a Ferencváros játékát. És amikor az egyensúly rossz irányba mozdul el, semmi nem jön össze, ha pedig jobb időszak van, minden bemegy. Fradi-szurkolóként természetesen hiszek abban, hogy a csapat újra bajnok lesz, de az biztos, hogy most nem az elmúlt években megszokott forgatókönyv szerint alakul a bajnokság. Ráadásul a Puskás Akadémia játékosainak (különösen a Fradi legyőzése után) az önbizalma megerősödött, Hornyák Zsolt pedig egy kellően ravasz edző. Míg Felcsúton mostanában minden kerek, az FTC (a dupla terhelés mellett) még keresi önmagát.

De a Fradinak sem tesz rosszat, ha néha kicsit szorul a hurok, hiszen gyorsan kell cselekedni, másrészt a játékosok sem bízzák el magukat!

Vincze Ottó szerint, ha úgy játszik majd a Fradi a Viktoria Plzen ellen, mint az Alkmaar ellen az első félidőben, akkor van esély a sikerre. Mindenesetre rendkívül nehéz csatára számít, mivel ezen a szinten, a régió topcsapatai között nincsen nagy különbség.

Csak minőségi légiósok érkezzenek a klubhoz!

Wukovics Lászó, a Ferencváros 2-szeres válogatott csatára ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad elfelejteni, hogy Robbie Keane csupán bő egy hónapja dolgozik a Fradinál, így hiába van egy elképzelése, az egyelőre nincsen szinkronban a pályán látottakkal.

„Meg kéne érteni a vezetőedző elképzeléseit, de a megfelelő hozzáállás az alap. Mindenesetre a 19 forduló alatt elért tíz győzelem rendkívül kevés. Jobb erőnlétre, agresszívabb letámadásra és persze, nagyobb akaratra van szükség, amely a Puskás Akadémia elleni találkozó első félidejében különösen hiányzott. Az nem lehet, hogy az ellenfél jobban akarja a sikert, mint mi! Talán kevesebb játékosra is lenne szükség, és valóban: csak minőségi légiósok érkezzenek a klubhoz!” – emelte ki Wukovics. Hozzátette: a Plzen elleni mindkét mérkőzés szoros lesz, apró nüanszok döntenek majd, így egyelőre 50 százalék esélyt lát a továbbjutásra.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás