Hopp: Cseh Katalin reszket, hogy Orbánék tényleg elfoglalják Brüsszelt!

Úgy látom Cseh Katalin megirigyelte a közel húsz éve bemutatott Cukrosnéni című filmvígjáték sikerét, s Magyarországon cukrosnéninek állt.

Az ő magyaroknak kínált nyalókája nem más, mint hogy látszólag jót akar tenni a magyarokkal,

holott tisztában van vele, hogy az egy nagyon is gazember cselekedet, amit jónak, cukorkának állít be, s amivel maga után próbálja csalni az embereket. A kegyelemből még országgyűlési képviselőként szereplő Cseh Katka – most a visszalépett Fekete-Győr helyén villog, mert az Európai Parlamentből már kiszavazták a magyarok Donáth Annával és az egész Momentummal együtt – a KlikkTV Mélyvíz című műsorában beszélt cukrosnéniként arról,

mivel akarja félrevezetni a magyarokat, ha bekövetkezne a 2026-os változás.

Voltaképpen az egész interjú Cseh Katalin lázálmairól szól. Például arról, hogy reméli, kétharmados új kormány lesz, de nem egypárti kétharmad. Bízik benne, hogy lesz valamilyen koalíció, hogy a társadalom sokszínűsége megjelenjen a parlamentben.

Ez már önmagában egy sunyi, számító megállapítás.

A kétharmados Magyar Péter-győzelem szimpla vágyakozás, aminek nincs semmi realitása. A jelenlegi erőviszonyok mellett egyáltalán a kormány leváltása sem képzelhető el. De tételezzük föl, hogy valami csoda folytán mégis bekövetkezik.

Akkor Cseh Katalin a maga liberális kisebbségével máris rendezkedni akar.

Ne egypárti kétharmad legyen, hanem jelenjen meg benne a „társadalom sokszínűsége”. Magyarán a senki által nem támogatott Cseh Katalinnak is jusson ott egy liberális mandátum.

Ezért aztán az interjúban is ott sündörög Magyar Péter mellett, keresi a kegyeit, hátha beveszi a buliba.

„Nekem nincs kétségem Magyar Péter jó szándékával szemben, bízok abban, hogy amit Magyar Péter mond, azt komolyan mondja” – közli.

Hogy ezt az állítását a kisujjából szopta, vagy a fokozott hatalomvágy mondatja vele, arra ő maga adja meg a választ. Ugyanis fogalma sincs, kicsoda Magyar Péter, személyesen lényegében nem is ismeri. Ő maga vallja meg ugyanitt: „Életemben 10 másodpercet találkoztam Magyar Péterrel egy stúdióban, nem ismerem személyesen, de hiszem azt, hogy ő egy jó szándékú, tisztességes ember, aki alapvetően jót akar és akinek a politikai teljesítményét tisztelem.”

Tiszteli politikai teljesítményét? Van neki egyáltalán ilyen?

Vagyis ha beveszi a buliba, akkor teljesen mindegy, milyen ember, hogy hazudik, hogy még nem teljesítette egyetlen ígéretét sem, hogy kézen fogva jár Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel, akik szavatolják neki a mentelmi jogát, hogy ne folytassanak ellene büntetőeljárást köztörvényes bűncselekmény gyanúja miatt.

A cukrosnéni abban bízik, hogy Magyar Péter garancia arra, hogy Magyarországra újra áramolnak majd az uniós pénzek,

amiből lehet fejleszteni, lehet segíteni a rászorulókat és esélyt lehet adni a betegeknek, hogy végre a magyar kórházakban is kiváló körülmények között gyógyuljanak.

Szem nem marad szárazon, ez olyan szép. Mintha Orbán nem ezt csinálná. Méghozzá tettekben, nem szavakban.

Miközben mintha a cukrosnéni nem azon dolgozott volna, hogy megakadályozza a nekünk járó pénzek brüsszeli folyósítását, amit büszkén világgá is kürtölt.

Ugyanakkor reszket attól, hogy az Orbán által megjövendölt változás bekövetkezik az EU-ban.

Így beszél erről: „Egyáltalán nem vehetjük adottnak, hogy az az EU, ami a biztonságunkat és a stabilitásunkat garantálja, az így fog maradni. Orbán Viktor és szövetségesei azon dolgoznak, hogy ezt szétverjék.”

Látható, hogy Cseh Katalinnak ez az EU jelenti a biztonságot, amely nyomorgatja Magyarországot,

energetikai változtatással akarja megszüntetni a rezsicsökkentést, be kívánja engedni a migránsokat, terjeszteni az LMBTQ-t, a vérontó háború oldalára állni, Ukrajna gyorsított felvételével az Unióba.

Ez Cseh Katalin biztonsága, ami egyenlő a globalista, föderalista diktatúrával. Őt személyes megvédik, de a magyarok millióit egyáltalán nem.

Facebookján erről így ír: „Hiszem, hogy a jövő évi kormányváltás után lehet egy olyan vezetése hazánknak, amely valóban az ország érdekében dolgozik.” Mondja ezt az a Katalin, akit személyesen leng körbe a korrupció szele és egyébként egyetlen feljelentést sem tett Orbánék visszaélései ellen. Ez azt jelenti, hogy csak beszél róla, hazudik, bizonyítéka nincs a korrupcióra.

Csak hergelni akarja vele az embereket.

Cukrosnéni joggal fél. Főleg attól, amit Orbán mondott a Patrióták Európáért franciaországi tanácskozásán: „El fogjuk foglalni Brüsszelt és át fogjuk alakítani az egész Európai Uniót.”

Nyalókája pedig olyan, mint a fagyi: visszanyal.

***