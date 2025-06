Felcsútról kaphat nagy segítséget Székesfehérvár

Nagyot fordult a világ néhány esztendő alatt: a nem is olyan régen még bajnoki címeket, kupát ünneplő és európai porondon szereplő patinás székesfehérvári futballcsapat évek óta tartó lassú agóniáját bevégezve a legutóbbi idény záróakkordjaként kiesett az élvonalból, ezek után pedig ahhoz is komoly összefogásra volt szükség, hogy a klub egyáltalán életben maradjon. A kulcsjátékosok nyilván szétszélednek – a legutóbbi bejelentés éppen Ivan Saponjics Diósgyőrbe szerződése –, a csapat edzőt is váltott, így jelen helyzetben minden ember jól jön.

Noha a Pécsi Ármin helyére érkező kapusígéret, Dala Martin személyében a Puskás Akadémia is elhalászott egy székesfehérvári kulcsjátékost, „cserébe” három fiatal futballistát küldhet a Vidihez, ahol most minden darab számít.