Kiborultak a Fradi-szurkolók: üzentek a vezetőségnek és a válogatott csatárát kiáltották ki bűnbaknak

A Ferencváros klubelnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán kommentálta a csalódást keltő eredményt, de a szurkolók sem kímélték a kedvenceket, kiöntötték a lelküket a poszt alatt.

„Azt nem mondhatjuk, hogy szerencsések voltunk… Fájdalmas vereség a Pancho Arénában” – írta a zöld-fehérek első embere a Facebookon, majd a TikTokra egy olyan videót posztolt, amelyen összevágták a kimaradt helyzeteket.

Nem túlzás, a ferencvárosi drukkerek tombolnak a csapat 2025-ös bajnoki teljesítményét látva – egy hét alatt két döntetlen és egy elveszített rangadó került a statisztikákba. A hozzászólók közül volt, aki a csereként beszálló támadót, Aleksandar Pesicsot kiáltotta ki bűnbaknak, mondván „előfordul az éjszakában”, más szerint a sportigazgató a felelős: „Felső polcos edző. Felső polcos játékosok a világ minden tájáról. Akkor Hajnalnak kell mennie!”, de megnyugtató, hogy a megoldással is előállt valaki, így üzent a klubelnöknek: „Arcból vissza kell venni, fizetés megvonása simán lehetne, aki nem teljesít”, de olyan vélemény is olvasható, miszerint „tudomásul kell venni, a Puskásból idén csinálnak bajnokot…”.

Varga Barnabás lenne a hibás?

A zöld-fehérek szurkolói között van, aki reálisan látja a helyzetet, mondván, megvoltak a helyzetek, csak azok kihasználásán kell dolgozni, de a higgadt, sokat látott hang is „megszólalt”, olyan vélemény is napvilágot látott, miszerint most kell igazán a csapat mellett állni, amikor hullámvölgyben van, és nem akkor döngetni a mellkast, amikor fut a szekér a bajnokságban. A leginkább meglepő viszont a Varga Barnabást célkeresztbe állító drukkerek, egyikük a Felcsúton eltiltás miatt nem szereplő válogatott csatár büntetését szorgalmazta:

Varga Barnabásnak milyen büntetést róttak ki? Az, hogy ennyire fegyelmezetlen legyen egy játékos, az már sok. Tiszteletlen a játékvezetőkkel szemben, trágár beszéd...

Hány sárga lap jött össze neki így az ötből? Ez a meccs rajta is ment el, mert ha a pályán van, több védőt le tud kötni” – összegzett a hozzászóló, de többen is felelőssé tették az eltiltása miatt. Mint ismert, Varga a szerdán, Zalaegerszegen kapott sárga lapja miatt maradt le a felcsúti találkozóról, hiányát pedig egyértelműen megérezte a Fradi.