08. 25.
hétfő
bónusz védelmi minisztérium egyesült királyság drónfejlesztés hadászat

Óriási botrány körvonalazódik a NATO egyik legerősebb államában: használhatatlanok a harckocsik, leállították a drónfejlesztést

2025. augusztus 25. 09:31

Fontmilliárdok folytak el zsákutcaprojektekre, de azért a beszerzésekért felelős vezetők kövér prémiumokat markolhattak fel.

2025. augusztus 25. 09:31
Több mint egymillió font (456 millió forint) értékű bónuszt kaptak a brit katonai beszerzési ügynökség vezetői, annak ellenére, hogy milliárdokat költöttek használhatatlan tankokra és működésképtelen drónprojektekre.

A kifizetések azt követően történtek, hogy  a brit parlament alsóházának védelmi bizottsága 2023-ban azt írta egy jelentésben a beszerzési ügynökségről, hogy „működésképtelen, és ideje megreformálni”.

Bár Rachel Reeves pénzügyminiszter megfogadta a javaslatot, és felszólította a minisztereket, hogy csökkentsék kiadásaikat, a jelentés óta valódi váltózás nem történt, a védelmi beszerzési vezetők pedig azóta hibát hibára halmoznak, mégis busás jutalomban részesültek – írja a Telegraph.

A Védelmi Minisztérium egyik legutóbbi kudarca az az 1,35 milliárd fontos drónprogram, amelyet 2024 novemberében hosszú távú műszaki problémák és késések miatt felfüggesztettek.

Emellett a haditengerészet 3,5 milliárd fontba kerülő repülőgép-hordozói, a HMS Queen Elizabeth és a HMS Prince of Wales is számos műszaki hibával küzdenek a vízre bocsátásuk óta – többek között kritikus hajtótengely-meghibásodásokkal.

2023 júliusában az alsóházban arról is szó esett, hogy a minisztérium 5,5 milliárd fontos Ajax harci járműprogramja már hat éve csúszik, és várhatóan csak az évtized végére készül el.

A képviselőház összesen huszonkét módosítási javaslatot tett a védelmi kiadások reformjára.

Philip Ingram, a brit katonai hírszerzés egykori ezredese élesen bírálta a védelmi minisztérium jutalmazási rendszerét, amely szerinte nem elég átlátható és elszámoltatható.

„A védelmi felszerelési program olyan átláthatatlanul működik, hogy vissza kellene tartani a bónuszokat, amíg nem oldják meg a problémákat. Ha mindenáron odaadják a jutalmakat, abban semmi ösztönző nincs. Ezek a bukott, gazdag emberek az adófizetők pénzéből tömik meg a zsebeiket. Ennek véget kell vetni, és el kell számoltatni őket. Nem tesznek mást, csak kirabolnak bennünket”

 – fogalmazott.

A Védelmi Minisztériumhoz tartozó Defence Equipment and Support (DE&S) vezetői 2022 óta összesen 1,1 millió fontnyi bónuszt kaptak, ami több mint kétszerese az előző hároméves időszakban kifizetett 450 ezer fontnak.

A szervezet jelenlegi vezetője, Andy Start, tavaly 160 ezer font (73 millió forint) bónuszt kapott a 280 ezer fontos alapfizetése mellé. Rajta kívül további három védelmi vezetőt jutalmaztak meg fejenként 40 ezer (18 millió forint), másik hármat pedig 30–35 ezer font (13-16 millió forint) közötti összeggel.

Nyitókép: Klaudia Radecka / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

pandalala
2025. augusztus 25. 11:01
A Falkland-szigetekkel mi a helyzet? Most meg tudnák védeni az argentínok ellen?? ....
pandalala
2025. augusztus 25. 10:55
Brit tudósok mit mondanak?
neszteklipschik
2025. augusztus 25. 10:41
Kecskebaszó Nyugat.
ördöngös pepecselés
2025. augusztus 25. 10:15
már nem az a kérdés hogy Oroszország meddig bírja hanem hogy Európa meddig bírja? Hogy mondta a magyar cimborájuk? Hazudtunk reggel, délben, este?
