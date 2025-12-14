Amerikában kimondták: Brüsszel zöldőrülete gazdasági öngyilkosságba hajszolja Európát

Az EU-s és a brit zöldprojektek közül különösen a zöldhidrogénprogramok szenvednek. Mert ugyan az unió a zöldhidrogént helyezte klímaterveinek középpontjába mint a nehézipar lehetséges üzemanyagát és energiatárolási módszerét, ám ezeket a projekteket a költségeik miatt elhalasztják vagy törlik.

Mi több: az energiaéhes adatközpontok, így a felhőszolgáltatások és a mesterséges intelligenciát kiszolgáló infrastruktúra-beruházásai is falba ütköztek. Írországban az állami hálózatüzemeltető 2028-ig moratóriumot vezetett be az új adatközpontokra, miután a meglévők már tavaly elszívták az ország villamosenergia-ellátásának egyötödét. Németországban egy frankfurti adatközpont-üzemeltető vezérigazgatója, Jerome Evans

az áramhálózat bővítési igényére vonatkozó kérésére azt a választ kapta a helyi energiaszolgáltatótól, hogy várjon 2035-ig – azaz egy teljes évtizedet.

A költségrobbanás okai

Európa eltérő stratégiát követett a zöldátmenetben, mint más régiók. Míg az USA, Kína, India és mások „és” stratégiát alkalmaztak – egyidejűleg építve megújuló és fosszilis kapacitásokat –, addig Európa a „vagy” stratégiát választotta: nagy tempóban váltotta le a fosszilis energiát napenergiával, széllel és biomasszával, miközben bezárt fosszilis erőműveket.