egyesült királyság Peter Mandels Keir Startmeren Nagy-Britannia Anglia Jeffrey Epstein Egyesült Államok

Durva fordulatot vett az Epstein-botrány: a brit munkáspárti kormányfő maga döntött az elítélt pedofilt mentegető nagykövetről

2025. november 04. 16:13

Most mindenki az egyre népszerűtlenebb Keir Startmeren veri el a port, mert közvetlenül a miniszterelnök nevezte ki a pedofil üzletember barátját nagykövetnek.

2025. november 04. 16:13
null

A brit kormány vezető tisztviselői hétfőn a parlamenti Külügyi Bizottság előtt védték meg Peter Mandelson, Nagy-Britannia korábbi washingtoni nagykövetének kinevezését, akit még idén menesztettek, miután nyilvánosságra került a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel folytatott levelezése – írja a Politico.

British Prime Minister Keir Starmer arrives in Washington, DC
Peter Mandelson, Jeffrey Epstein jó barátja

Az egykori brit üzletember és politikus korábban arról írt Epsteinnek, hogy „nagyra becsüli őt”, és „felháborítja” a 2008-as ítélet, amely kiskorúval való szexuális kapcsolat miatt született.

A meghallgatáson Oliver Robbins, a külügyminisztérium államtitkára és Chris Wormald, a kabinetfőtitkár – a brit közigazgatás legmagasabb rangú tisztviselője – hangsúlyozták, hogy a kinevezés idején ezek az információk nem voltak ismertek a számukra.

Wormald elmondta: nem tartottak panelinterjút Mandelsonnal, mivel

Keir Starmer miniszterelnök közvetlenül nevezte ki őt a nagyköveti posztra, így elmaradt az a szokásos szűrő, amelyben rákérdeznek a lehetséges reputációs kockázatokra.

Robbins elismerte: Epstein neve felmerült az átvilágítás során

de hozzátette, hogy a később döntőnek bizonyult dokumentumok „akkor még nem voltak hozzáférhetők”.

Wormald hozzátette: a brit kormány azóta több olyan, átvilágításra vonatkozó intézkedést is hozott, amelyek a jövőben nagyobb átláthatóságot biztosítanak majd a közvetlen miniszteri kinevezéseknél, és remélhetőleg megelőzik a mostanihoz hasonló botrányokat.

A meghallgatáson Uma Kumaran munkáspárti képviselő bírálta a döntéshozókat, mondván:

Előre látható volt, hogy a világ egyik legismertebb pedofiljával ápolt barátság politikailag kockázatos lehet.”

A konzervatív Aphra Brandreth felsorolta azokat a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint Mandelson szoros kapcsolatban állt Epsteinnel, és a pénzügyi tanácsadó manhattani házában is megszállt,

még azután is, hogy Epstein már bűnösnek vallotta magát.

Brandreth arra is rákérdezett, miért tekintették a kapcsolatot eleinte elfogadhatónak, és minek kellett változnia ahhoz, hogy később ez a kormány számára vállalhatatlanná váljon.

Keir Starmer szeptemberben a parlamentben azt mondta:

A Mandelson–Epstein viszony sokkal másabb volt, mint ahogy azt a kinevezéskor ismertem. Ha tudtam volna, amit ma tudok, soha nem neveztem volna ki.”

Robbins megerősítette, hogy Mandelson már nincs a kormány alkalmazásában, de

nem volt hajlandó elárulni, hogy a bukott diplomata kapott-e végkielégítést távozásakor.

Az ügy komoly vitát váltott ki a brit politikában arról, milyen mértékű ellenőrzés vonatkozzon a politikai alapon, közvetlenül kinevezett diplomatákra, és mennyiben terheli felelősség a kormányfőt, ha a múltbeli kapcsolatok később botrányhoz vezetnek.

Az egyre népszerűtlenebb Keir Starmer politikai megítélésének valószínűleg ez a botrány sem tett jót, ahogy az újabb és újabb népszerűségi válságba sodródó Munkáspárt reputációján sem javított a közvélemény szemében.

***

Interista
2025. november 04. 16:38
Mocskos pedofilsimogató szektások. Kasztrálni, elzárni !!! És ezek becsmérlik Magyarországot és kormányunkat. Vastag az a bőr. Ideje feltörni. Akár egy légkalapáccsal.
elégia
2025. november 04. 16:38
A borzos Borisz és a negyvenöt napig regnáló, nyomógombos nő után egy újabb díszpéldány a britek élén. Igazi mocskos gazember. Büszkék lehetnek rá.
snfbvksan
2025. november 04. 16:32
"Az egyre népszerűtlenebb Keir Starmer politikai megítélésének valószínűleg ez a botrány sem tett jót, ahogy az újabb és újabb népszerűségi válságba sodródó Munkáspárt reputációján sem javított a közvélemény szemében." Ilyen szép a demokrácia. Ha egyszer megszavazzák, utána azt csinál amit akar. Jól tudja ezt Magyar Péter is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!