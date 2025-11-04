Durva fordulatot vett az Epstein-botrány: a brit munkáspárti kormányfő maga döntött az elítélt pedofilt mentegető nagykövetről

A brit kormány vezető tisztviselői hétfőn a parlamenti Külügyi Bizottság előtt védték meg Peter Mandelson, Nagy-Britannia korábbi washingtoni nagykövetének kinevezését, akit még idén menesztettek, miután nyilvánosságra került a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel folytatott levelezése – írja a Politico.

Peter Mandelson, Jeffrey Epstein jó barátja

Az egykori brit üzletember és politikus korábban arról írt Epsteinnek, hogy „nagyra becsüli őt”, és „felháborítja” a 2008-as ítélet, amely kiskorúval való szexuális kapcsolat miatt született.