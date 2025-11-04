Durva fordulatot vett az Epstein-botrány: a brit munkáspárti kormányfő maga döntött az elítélt pedofilt mentegető nagykövetről

„Barátaid hisznek neked és szeretnek!”– üzente Epsteinnek a most kirúgott brit diplomata
A korábbi munkáspárti politikus mélyen hitt Jeffrey Epstein ártatlanságában és a pénzembernek küldött érzelmes emailjei most a bukását okozták.
Most mindenki az egyre népszerűtlenebb Keir Startmeren veri el a port, mert közvetlenül a miniszterelnök nevezte ki a pedofil üzletember barátját nagykövetnek.
A brit kormány vezető tisztviselői hétfőn a parlamenti Külügyi Bizottság előtt védték meg Peter Mandelson, Nagy-Britannia korábbi washingtoni nagykövetének kinevezését, akit még idén menesztettek, miután nyilvánosságra került a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel folytatott levelezése – írja a Politico.
Az egykori brit üzletember és politikus korábban arról írt Epsteinnek, hogy „nagyra becsüli őt”, és „felháborítja” a 2008-as ítélet, amely kiskorúval való szexuális kapcsolat miatt született.
A meghallgatáson Oliver Robbins, a külügyminisztérium államtitkára és Chris Wormald, a kabinetfőtitkár – a brit közigazgatás legmagasabb rangú tisztviselője – hangsúlyozták, hogy a kinevezés idején ezek az információk nem voltak ismertek a számukra.
Wormald elmondta: nem tartottak panelinterjút Mandelsonnal, mivel
Keir Starmer miniszterelnök közvetlenül nevezte ki őt a nagyköveti posztra, így elmaradt az a szokásos szűrő, amelyben rákérdeznek a lehetséges reputációs kockázatokra.
Robbins elismerte: Epstein neve felmerült az átvilágítás során
de hozzátette, hogy a később döntőnek bizonyult dokumentumok „akkor még nem voltak hozzáférhetők”.
Wormald hozzátette: a brit kormány azóta több olyan, átvilágításra vonatkozó intézkedést is hozott, amelyek a jövőben nagyobb átláthatóságot biztosítanak majd a közvetlen miniszteri kinevezéseknél, és remélhetőleg megelőzik a mostanihoz hasonló botrányokat.
A meghallgatáson Uma Kumaran munkáspárti képviselő bírálta a döntéshozókat, mondván:
Előre látható volt, hogy a világ egyik legismertebb pedofiljával ápolt barátság politikailag kockázatos lehet.”
A konzervatív Aphra Brandreth felsorolta azokat a korábbi sajtóértesüléseket, amelyek szerint Mandelson szoros kapcsolatban állt Epsteinnel, és a pénzügyi tanácsadó manhattani házában is megszállt,
még azután is, hogy Epstein már bűnösnek vallotta magát.
Brandreth arra is rákérdezett, miért tekintették a kapcsolatot eleinte elfogadhatónak, és minek kellett változnia ahhoz, hogy később ez a kormány számára vállalhatatlanná váljon.
Keir Starmer szeptemberben a parlamentben azt mondta:
A Mandelson–Epstein viszony sokkal másabb volt, mint ahogy azt a kinevezéskor ismertem. Ha tudtam volna, amit ma tudok, soha nem neveztem volna ki.”
Robbins megerősítette, hogy Mandelson már nincs a kormány alkalmazásában, de
nem volt hajlandó elárulni, hogy a bukott diplomata kapott-e végkielégítést távozásakor.
Az ügy komoly vitát váltott ki a brit politikában arról, milyen mértékű ellenőrzés vonatkozzon a politikai alapon, közvetlenül kinevezett diplomatákra, és mennyiben terheli felelősség a kormányfőt, ha a múltbeli kapcsolatok később botrányhoz vezetnek.
Az egyre népszerűtlenebb Keir Starmer politikai megítélésének valószínűleg ez a botrány sem tett jót, ahogy az újabb és újabb népszerűségi válságba sodródó Munkáspárt reputációján sem javított a közvélemény szemében.
