szükség gps Gondosóra készülék Császár Angela nyugdíj élethelyzet

Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat: ezért érdemes Gondosórát igényelni

2025. augusztus 25. 09:00

„A Gondosórával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség és a szeretteinknek sem kell aggódnia értünk” – fogalmaz Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész.

2025. augusztus 25. 09:00
null

Az időskor szépségei mellett sokszor megjelenik a bizonytalanság is – különösen akkor, ha az ember már nem olyan biztos mozdulataiban, vagy épp egyedül él. A családtagok gyakran dolgoznak napközben, vagy távolabb laknak, így nem tudnak azonnal reagálni, ha valami baj történik. A Gondosóra az ilyen helyzetekben nyújt valódi segítséget: ez a kisméretű, csuklón viselhető készülék valójában a családtagok „meghosszabbított keze” – mindig ott van, amikor szükség van rá.

A Gondosóra célja, hogy egy biztonsági hálót nyújtson az idősek számára, nemcsak vészhelyzet esetén, hanem a mindennapok során is.

Természetesen életmentő lehet például egy elesés vagy rosszullét esetén, hiszen egy gombnyomással azonnal riasztható a 0–24 órában működő diszpécserközpont. De a segítségnyújtás nem merül ki az egészségügyi problémákban: ha az eszközt viselő személy eltéved, a beépített GPS segítségével beazonosítható a pontos helyzete.

Hogyan működik a Gondosóra és hogyan lehet hozzájutni? 

A Gondosóra technikai háttere egyszerű, de megbízható. Az eszköz egy karórára hasonlít, de egyetlen gombnyomással képes kapcsolatba lépni a nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálattal. Az eszköz mobilhálózaton működik, így nincs szükség hozzá okostelefonra vagy internetkapcsolatra. Fontos azonban, hogy a készüléket átvétel után fel kell tölteni, és egy próbahívást kell indítani, hogy az aktiválás teljes legyen. 

Az igénylés menete egyszerű: a Gondosórát bármely 65 év feletti magyar állampolgár térítésmentesen igényelheti a gondosora.hu oldalon vagy telefonon keresztül a 06 80 80 40 50-es, ingyenes zöldszámon keresztül, továbbá személyesen a kormányablakokban, könyvtárakban és számos gyógyszertárban is. 2025 tavaszán az állam további lépést tett a biztonság érdekében: áprilistól augusztusig automatikusan kiküldték a 80 év feletti idősek számára a készülékeket – előzetes igénylés nélkül. Ezen esetekben is nagyon fontos, hogy az eszközt ne csak átvegyék, hanem töltsék fel és teszthívást is kezdeményezzenek rajta, hogy aktiválódjon.

Már közel egymillióan használják

A Gondosóra nem csupán egy újabb technikai kütyü: több mint 900 ezer időskorú viseli már nap mint nap, ami azt jelenti, hogy ma már minden második 65 év feletti élvezi ezt a védelmet.

A számok önmagukért beszélnek: a készülék és a diszpécserszolgálat közel 70 ezer alkalommal nyújtott konkrét, élethelyzethez kötött segítséget, és több mint 660 ezer esetben adtak tanácsot vagy támogatást a hívóknak különféle ügyekben. 

Ezek a statisztikák nem csupán azt mutatják, mennyire hasznos a Gondosóra, hanem azt is, hogy az idősek bizalommal fordulnak hozzá, ha segítségre van szükségük – legyen szó egészségi problémáról, eltévedésről vagy akár egy elromlott háztartási gépről.

A Gondosórával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség és a szeretteinknek sem kell aggódnia értünk”

– mondta Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész a JóKor nyugdíjasportálon megjelent videójában.

Biztonságban lenni annyit jelent, mint nyugodtan élni 

A Gondosóra tehát nem csak egy készülék – hanem egy társ. Egy biztonsági pont, amely nemcsak Önnek, hanem szeretteinek is megnyugvást jelent. Mert bár fizikailag nem lehet mindig mindenki ott, a Gondosóra által mégis bármikor elérhető a segítség. Egyetlen gombnyomás, és máris ott van valaki, aki figyel, aki segít, aki gondoskodik. 

