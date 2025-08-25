Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat: ezért érdemes Gondosórát igényelni

A Gondosóra célja, hogy egy biztonsági hálót nyújtson az idősek számára, nemcsak vészhelyzet esetén, hanem a mindennapok során is.

Természetesen életmentő lehet például egy elesés vagy rosszullét esetén, hiszen egy gombnyomással azonnal riasztható a 0–24 órában működő diszpécserközpont. De a segítségnyújtás nem merül ki az egészségügyi problémákban: ha az eszközt viselő személy eltéved, a beépített GPS segítségével beazonosítható a pontos helyzete.

Hogyan működik a Gondosóra és hogyan lehet hozzájutni?

A Gondosóra technikai háttere egyszerű, de megbízható. Az eszköz egy karórára hasonlít, de egyetlen gombnyomással képes kapcsolatba lépni a nap 24 órájában elérhető ügyfélszolgálattal. Az eszköz mobilhálózaton működik, így nincs szükség hozzá okostelefonra vagy internetkapcsolatra. Fontos azonban, hogy a készüléket átvétel után fel kell tölteni, és egy próbahívást kell indítani, hogy az aktiválás teljes legyen.

Az igénylés menete egyszerű: a Gondosórát bármely 65 év feletti magyar állampolgár térítésmentesen igényelheti a gondosora.hu oldalon vagy telefonon keresztül a 06 80 80 40 50-es, ingyenes zöldszámon keresztül, továbbá személyesen a kormányablakokban, könyvtárakban és számos gyógyszertárban is. 2025 tavaszán az állam további lépést tett a biztonság érdekében: áprilistól augusztusig automatikusan kiküldték a 80 év feletti idősek számára a készülékeket – előzetes igénylés nélkül. Ezen esetekben is nagyon fontos, hogy az eszközt ne csak átvegyék, hanem töltsék fel és teszthívást is kezdeményezzenek rajta, hogy aktiválódjon.

Már közel egymillióan használják

A Gondosóra nem csupán egy újabb technikai kütyü: több mint 900 ezer időskorú viseli már nap mint nap, ami azt jelenti, hogy ma már minden második 65 év feletti élvezi ezt a védelmet.

A számok önmagukért beszélnek: a készülék és a diszpécserszolgálat közel 70 ezer alkalommal nyújtott konkrét, élethelyzethez kötött segítséget, és több mint 660 ezer esetben adtak tanácsot vagy támogatást a hívóknak különféle ügyekben.

Ezek a statisztikák nem csupán azt mutatják, mennyire hasznos a Gondosóra, hanem azt is, hogy az idősek bizalommal fordulnak hozzá, ha segítségre van szükségük – legyen szó egészségi problémáról, eltévedésről vagy akár egy elromlott háztartási gépről.

A Gondosórával biztonságban érezhetjük magunkat, mert egy gombnyomással közel a segítség és a szeretteinknek sem kell aggódnia értünk”

– mondta Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész a JóKor nyugdíjasportálon megjelent videójában.

Biztonságban lenni annyit jelent, mint nyugodtan élni

A Gondosóra tehát nem csak egy készülék – hanem egy társ. Egy biztonsági pont, amely nemcsak Önnek, hanem szeretteinek is megnyugvást jelent. Mert bár fizikailag nem lehet mindig mindenki ott, a Gondosóra által mégis bármikor elérhető a segítség. Egyetlen gombnyomás, és máris ott van valaki, aki figyel, aki segít, aki gondoskodik.

