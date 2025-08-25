Volt román oktatási miniszter: Magyarországnak joga van Kárpátaljához!

Andrei Marga, Románia volt oktatási minisztere és egyetemi rektor véleménycikkében hangsúlyozza, hogy az ukrajnai háború tartós rendezése csak a területi kérdések tárgyalásával lehetséges, melyben szerinte Ukrajnának területeket kellene átadnia többek között Magyarországnak (Kárpátalja), Lengyelországnak, Romániának és Oroszországnak – írja a Cotidianul.

Marga bírálja az európai és román vezetők alkalmatlanságát, az egyoldalú propagandát és úgy véli, hogy Magyarország területi igénye Kárpátalja kapcsán történelmi tényeken alapul, amit szerinte a nemzetközi párbeszédben is figyelembe kell venni.

A szerző szerint csak a nagyhatalmak – USA, Kína, Oroszország, EU – közötti új biztonsági struktúra hozhat tartós békét Európában.