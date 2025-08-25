Volt román oktatási miniszter: Magyarországnak joga van Kárpátaljához!

Orbán Viktor kimondta: csak egy módon kerülhetjük el a harmadik világháborút
„Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”, Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalás eredményeit – szögezte le a miniszterelnök.
Andrei Marga szerint Magyarország területi igénye Kárpátalja kapcsán történelmi tényeken alapul, amit a nemzetközi párbeszédben is figyelembe kell venni.
Andrei Marga, Románia volt oktatási minisztere és egyetemi rektor véleménycikkében hangsúlyozza, hogy az ukrajnai háború tartós rendezése csak a területi kérdések tárgyalásával lehetséges, melyben szerinte Ukrajnának területeket kellene átadnia többek között Magyarországnak (Kárpátalja), Lengyelországnak, Romániának és Oroszországnak – írja a Cotidianul.
Marga bírálja az európai és román vezetők alkalmatlanságát, az egyoldalú propagandát és úgy véli, hogy Magyarország területi igénye Kárpátalja kapcsán történelmi tényeken alapul, amit szerinte a nemzetközi párbeszédben is figyelembe kell venni.
A szerző szerint csak a nagyhatalmak – USA, Kína, Oroszország, EU – közötti új biztonsági struktúra hozhat tartós békét Európában.
Ezt is ajánljuk a témában
„Az elszigetelésre épülő stratégia elbukott”, Magyarország üdvözli a Trump–Putyin tárgyalás eredményeit – szögezte le a miniszterelnök.
Nyitókép: AFP/Mircea Rosca
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.