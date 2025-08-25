Ft
háború Magyarország véleménycikk béke Ukrajna EU Románia Kárpátalja

Volt román oktatási miniszter: Magyarországnak joga van Kárpátaljához!

2025. augusztus 25. 09:07

Andrei Marga szerint Magyarország területi igénye Kárpátalja kapcsán történelmi tényeken alapul, amit a nemzetközi párbeszédben is figyelembe kell venni.

2025. augusztus 25. 09:07
null

Andrei Marga, Románia volt oktatási minisztere és egyetemi rektor véleménycikkében hangsúlyozza, hogy az ukrajnai háború tartós rendezése csak a területi kérdések tárgyalásával lehetséges, melyben szerinte Ukrajnának területeket kellene átadnia többek között Magyarországnak (Kárpátalja), Lengyelországnak, Romániának és Oroszországnak – írja a Cotidianul.

Marga bírálja az európai és román vezetők alkalmatlanságát, az egyoldalú propagandát és úgy véli, hogy Magyarország területi igénye Kárpátalja kapcsán történelmi tényeken alapul, amit szerinte a nemzetközi párbeszédben is figyelembe kell venni.

A szerző szerint csak a nagyhatalmak – USA, Kína, Oroszország, EU – közötti új biztonsági struktúra hozhat tartós békét Európában.

Nyitókép: AFP/Mircea Rosca

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Squalline
2025. augusztus 25. 11:03
Kárpátalja azért került a Szovjetúnióhoz, hogyha újra európai háború lenne, a ruszkiknak ne kelljen átjönni a Kárpátokon, ellenben az ellenük vonulóknak át kelljen rajta menni. Ugyanis a szovjet csapatok annó nem tudtak a magyar védvonalakon áttörni. A románok átállása tette lehetővé a megkerülését. Azután 90-ben felmerülhetett volna, hogy visszakapjuk, netalán a szlovákok, románok, sőt lengyelek is kapnak valamit, de akkor a ruszkik még totál meg voltak győződve, hogy a testvér ukránok a világ végezetéig a mellettük állnak, és mint proxy puffer zónára a régi stratégia tűnt jobbnak. A terület nem hatalmas. Az exkisantantnak sem volt érdeke, hogy visszaadják, még úgyse hogy mindenki kap egy kicsit abból a csücsökből. Mert hivatkozási alap lehetett volna arra, hogy más revíziók felmerüljenek, ami ennyi területért nem érte volna meg. Ámbár amikor Antall Moszkvába látogatott, pletyka volt, hogy visszakaphattuk volna, de Antall nem merte, vagy olyan ára lett volna, ami nem volt vállalható.
Válasz erre
0
0
tompika-2
2025. augusztus 25. 11:01
Kibicnek semmi sem drága, de neki van éppen kuss. Mit kelti itt a feszültséget, ráadásul pont most? Román. Lehet attól jót várni? Kötve hiszem.
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. augusztus 25. 10:39
Na ugye! A férfiaknak is joguk van a szüléshez! Csak nem tudnak. Járni jár, csak nem jut. Erősebb kutya aszik.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2025. augusztus 25. 10:30
Isten áldjon, Andrei Marga! Nem azért, mert Kárpátalja és a többi terület visszakerül jogos tulajdonosaikhoz, hanem: mert igazságot mondtál!
Válasz erre
0
0
