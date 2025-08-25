Ft
Németország NATO Japán Ukrajna Oroszország Johann Wadephul

Ukrajna csak így adhat fel területeket – kemény üzenetet küldött a német külügyminiszter

2025. augusztus 25. 09:38

Johann Wadephul még Japánt is bevonná.

2025. augusztus 25. 09:38
null

Johann Wadephul német külügyminiszter az Ukrajinszka Pravda szerint kifejtette, milyen biztonsági garanciákra van szüksége Ukrajnának a béke eléréséhez. A német politikus elmondta, Ukrajnától nem várható el területi engedmények mérlegelése anélkül, hogy a lehető legtöbb államtól erős biztonsági garanciákat kapna a megmaradt területek védelmére.

Wadephul hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a NATO-tagsághoz hasonló garanciákra van szüksége, amelyek elég erőteljesek ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt meggyőzzék a harcok beszüntetéséről, miközben nem jelentenek fenyegetést Oroszországra. A támogatást nem csak európai országoktól, hanem más nemzetközi szereplőktől, például Japántól is várja.

A német külügyminiszter kiemelte, hogy a megállapodás nem lehet Ukrajnára kényszerített „diktatórikus béke”. Az erős garanciák megsértését egyértelműen Ukrajna elleni támadásként kellene kezelni, bár a garanciák pontos részleteit nem konkretizálta.

Nyitókép forrása: Menahem KAHANA / AFP

