Aggódik a kancellár: Friedrich Merz szerint Németországnak új kereskedelmi partner után kell néznie
A német kormányfőt aggasztja az Egyesült Államok viselkedése.
Johann Wadephul még Japánt is bevonná.
Johann Wadephul német külügyminiszter az Ukrajinszka Pravda szerint kifejtette, milyen biztonsági garanciákra van szüksége Ukrajnának a béke eléréséhez. A német politikus elmondta, Ukrajnától nem várható el területi engedmények mérlegelése anélkül, hogy a lehető legtöbb államtól erős biztonsági garanciákat kapna a megmaradt területek védelmére.
Wadephul hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a NATO-tagsághoz hasonló garanciákra van szüksége, amelyek elég erőteljesek ahhoz, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt meggyőzzék a harcok beszüntetéséről, miközben nem jelentenek fenyegetést Oroszországra. A támogatást nem csak európai országoktól, hanem más nemzetközi szereplőktől, például Japántól is várja.
A német külügyminiszter kiemelte, hogy a megállapodás nem lehet Ukrajnára kényszerített „diktatórikus béke”. Az erős garanciák megsértését egyértelműen Ukrajna elleni támadásként kellene kezelni, bár a garanciák pontos részleteit nem konkretizálta.
