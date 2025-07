Bepánikolt Magyar Péter: Varga Judit egy pillanat alatt telibe talált nála a kijelentéseivel

A Mandiner is beszámolt már róla, hogy jelenleg nincs túl jó helyzetben Magyar Péter, aki nemrég még egy nyaralásáról készült felvételt osztott meg. Csütörtökön hallgatta meg tanúként Varga Juditot a bíróság a Völner-Schadl-ügyben, amely után a volt igazságügyi minisztert több ellenzéki médium is faggatni kezdte. A beszélgetésben szóba került többek között az a hangfelvétel is, amit Magyar Péter titokban készített a három gyermeke anyjáról, és amivel – mint kiderült – 14 hónapon át zsarolta őt.

Varga Judit kijelentéseire viszont most már sorjáznak Magyar Péter posztjai.

Ennek kapcsán viccesen megállapította a Hibrid Rezsim elnevezésű Facebook-oldal, hogy „nagyon nagy a pánik Magyar Péternél... óránként posztol valamit a fiú, micsoda nyaralás lehet... úgy látszik az igazság telibe találta Petit”.