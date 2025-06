Hatalmas biznisz Fejérben – működik a Felcsút-Székesfehérvár vonal

2025. június 27. 13:11

Előbb 11 távozót jelentett be az immár másodosztályú Fehérvár, majd később azt is megerősítette, hogy nemcsak kapott labdarúgókat a Puskás Akadémiától, de egyet el is adott Felcsútra.

2025. június 27. 13:11 5 p 1 1 3 Mentés

Nem a levegőbe beszélt az NB II-be kieső Fehérvár FC labdarúgócsapatának új vezetőedzője, Boér Gábor, amikor a hétfői kinevezése során elmondta: a cél egyértelműen az, hogy minél hamarabb és gyorsabban visszakerüljön a klub az első osztályba, ahová való, és csupán egy hetük van arra, hogy a megfelelő játékoskeretet kialakítsák ehhez. A nagytakarítás során a Vidi előbb 11 távozót jelentett be: négyen szerződésük lejárásával hagyják el a piros-kékeket, négyen kölcsönből visszatérnek anyaegyesületükhöz, míg három játékossal szerződést bontott az együttes.

A Fehérvár felsorolásából kiderül, hogy a lejáró szerződésű Kalmár Zsolt, Nicolas Stefanelli, Ivan Milicevic és Lirim Kastrati mellett a kölcsönjátékosoktól, így Kovács Mátyástól (MTK Budapest), Holender Filiptől (Vasas FC), Huszti Andrástól (ZTE FC) és Szabó Bálinttól (Paksi FC) is elköszöntek. Szabó azóta a román élvonalba feljutó Csíkszeredához szerződött – jegyzi meg az m4sport.hu. A közlemény kiemeli, hogy az MLSZ anyagi ösztönzőjét figyelembe véve csak magyar labdarúgókkal tervezik a 2025–2026-os idényt, így felbontották a megállapodásukat a gárda légiósaival, Kristian Sekuralaccal, Alekszandre Kalandadzéval, illetve Bohdan Melnyikkel, aki marad az NB I-ben és Kisvárdán fog futballozni a következő kiírásban.

Ezt is ajánljuk a témában A bónusz eléréséhez csak magyarok szerepelhetnek – közzétették a hazai szabály feltételeit Az élvonalbeli klubok már június 13-án, írásban kézhez kapták az ösztönzött feltételeket tartalmazó részletes szabályozást.

Csütörtök délután Pető Milán távozása is biztossá vált: a 20 éves játékos Paksra szerződött. Ezzel párhuzamosan a Magyar Kupa-győztes paksiaktól két érkezőt is bejelentett a Vidi: Kovács Krisztián és Kocsis Bence is Székesfehérváron folytatja – teszi hozzá az M4 Sport. De nemcsak a paksi vonal él a fehérváriaknál, hanem a felcsúti is, hiszen pénteken az is eldőlt, hogy a Puskás Akadémiától jön Kocsis Dominik, Vajda Roland és Ominger Gergő, míg az ellenkező irányba megy a Pécsi Ármin utódjának kikiáltott fiatal kapus, Dala Martin. Érdekesség a Fehérvár FC-vel kapcsolatban, hogy 29 éves csapatkapitánya, Spandler Csaba marad velük a másodosztályban is, ráadásul önként vállalta a bércsökkentést, miközben 28 esztendős középpályásukkal, Bedi Bencével szerződést hosszabbítottak, majd pedig az NB I-es és NB II-es rutinnal rendelkező Murka Benedeket is megszerezték Csákvárról. Fotó: MTI/Vasvári Tamás (archív)

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.