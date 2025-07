„Agyatlan”, „fogatlan”, „senkiházi” Fidesz-szavazók, szevasztok! Tarjányi Péter, hallod-e! – Te se védd a „b*zi fideszeseket”!

Szivárványoszászlós „elfogadáspárti” profilok mögül záporoztak az Azahriah-bejegyzésről szóló híradások alatt a „Tűpontos!”, „Magam se mondhattam volna szebben!”, „Teljesen igaza van!” tartalmú felkiáltások; a Tisztelet és Szabadság Párt logójával érkeztek a véglényezésre a lájkok és az ölelések, illetve a háborgás, hogy

a „propaganda” „karaktergyilkolja” a szegény srácot, aki végre kimondta a kimondanivalót.

Más úgy sóhajtozik a sok megvezethető fideszes miatt, hogy egy poszttal lejjebb ő maga egy Ferenc pápa nevével bő tíz éve terjesztett, ordítóan hamis, rég leleplezett álidézetet osztott meg; a mások ledebilezését elítélő

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő pedig százával kapja az ívet, amiért „védi” a „b*zi fideszeseket”.

A társadalmi kísérlet járhatott volna akár azzal az eredménnyel is, hogy árnyaltan gondolkodó, „értelmileg és mentálisan is” fejlettebb ellenzéki tömegek szinte egy emberként határolódnak el az Azahriah által elővezetett címkézéstől, vagy legalább lapulnak csöndesen, világosan bizonyítva, hogy valóban két részre szakadt az ország, ahol

egy maréknyi retardált mellett létezik egy magasabb rendű, tisztább és erkölcsösebb oldal – de nem.

Jön egy érettségivel nem rendelkező énekes, kimondja a varázsszót, hogy „véglény”, erre beindul a bősz bólogatás, sőt, licitálás. Az „értelmileg és mentálisan” alacsony színvonalú, szektás csápolás. Az egy józan ellenzéki hangra jutó két ellenzéki gyűlölködés.

Gyakori mentegetőzés erre, hogy ennyi év Fidesz után ne várjuk el, hogy bárki is (mint például egy fújstadionos koncertjei után a cégéből 188 milliós osztalékot kivevő elnyomott sztár) árnyaltan fogalmazzon.

Ami szép öngól:

ha a kornisi „mi még sokkal jobban gyűlölünk titeket, mint ti minket” mondatról és a tiszás aljassenkizésről tudomást nem véve azt feltételezzük, hogy ebben az országban egyedül a Fidesz ás árkot, akkor minden olyan ellenzéki, aki másokat befolyásolhatónak minősítve véglényezik, csak azt bizonyítja, hogy ő maga pont a leginkább befolyásolhatók közé tartozik.

Hiszen azért használ ilyen hangnemet, mert mentálisan magasabb rendű létére sem bírja magát kivonni a „Fidesz” hatása alól.

Jobboldali-keresztény nagyapámtól egykor a jogsijától kezdve az állásán át a házáig mindenét elvette egy valódi diktatúra, mégse véglényezett le soha senkit; erre jön 2025-ben a Reddit-felhasználó, és bepötyögi a friss ájfónján, hogy a „véglény” még enyhe kifejezés az ő életének megnyomorítóira.

Nem lenne vajon indokolt itt némi lelkiismeret-vizsgálat?

Aki úgy érzi, sokat nyert az elmúlt 15 évben, és ezért egy csöndes szavazattal négyévente véleményt nyilvánít, az retardált egysejtű, míg aki úgy gondolja, hogy az elmúlt 15 évben rosszabb lett neki, és ezért a közösségi médiában fröcsögve minősítget magánembereket, az gondolkodó demokrata? Cser-Palkovics András vajon full debil, szemben azzal, aki 2025-ben is egy Facebookon terjedő

hétéves koholt Bayer Zsolt-álidézettel „bizonyítja” az összes fideszes hitványságát?

Hát azok, akik akár a saját Fidesz-szavazó szüleiket is nevetgélve sorolják be a szektás véglények közé, hány fokkal állnak magasabb szinten másságtiszteletből, mint a tiszás unokájának 38 fokban is politikamentesen süteményt sütő fideszes nagyi?

Vagy netán csúnya önbecsapásnak lennénk tanúi, amikor emberek ezrei-tízezrei a saját indulatkezelési nehézségeikkel és gyűlöletteli gondolataikkal való szembenézés helyett

a kormánypártra és szavazóira igyekeznek ráfogni a saját magatartásukat?

Aztán van az a szöveg, hogy „de a fideszesek is hányszor gyalázzák az ellenzéki szavazókat”. Eltekintve attól, hogy ez is megérne egy tudományos kutatást (felmérendő a jelenség valós elterjedtségét a különböző táborokban), az mindenképp meghökkentő, amikor

valaki mentálisan visszamaradott véglénynek minősíti a másikat, majd kikéri magának, hogy ő maga más viselkedési formát mutasson, mint a mentálisan visszamaradott véglény.

Merthogy az is fröcsög, hát milyen jogon várja el tőlem bárki is, hogy én meg ne fröcsögjek, úgymond.

Hát azért, ember, mert az előző mondatoddal még egy magasabb polcra helyezted magad hozzá képest, csak aztán nem sikerült megugranod a magad elé állított lécet.

Fuss neki még egyszer – menni fog, ha akarod.

Már csak azért is, mert az érzéseinek szabad utat engedő frusztrált és esetleg faragatlan kommentelő legalább nyílt és őszinte – nem úgy, mint a korábbi intenzív hajbókolásáról ismert exfideszes pártvezér, aki máskor percek alatt ott terem a róla szóló Facebook-bejegyzések alatt, hogy leagyhalottazzon és lebohócozzon boldog-boldogtalant, és

aki nyaralás közben is időt szakít arra, hogy hergelő Facebook-posztokkal adjon teret mások agymosottazásának,

hogy aztán ugyanaznap este némi fáziskéséssel, mintegy deus ex machinaként fellépve kifejtse, „Soha nem más pártok szavazóival van a probléma”: őket, „a propaganda áldozatait” ő, Magyar Péter a saját pártjának táborában szeretettel fogadja.

Parádés: szerinte szó nincs arról, hogy értelmileg visszamaradott lenne a kormánypárti szavazó, nem – csupán átmosta a szegénynek a kis agyát a propaganda. De ha végre elhinnék a kis hiszékenyek, hogy ő Kulja Andrással és a többi „agyhalottal” együtt (becsszó) nyugodt, békés, befogadó és támogató otthont építene mindenki számára, akkor ő

az ő végtelenül nemes szívével bizony fel nem hánytorgatná nekik, hogy 2022-ben vele együtt a Fideszre szavaztak, hanem „szeretettel és tisztelettel” fogadná a lelkes lájkjaikat.

Majd őszinte szeretetének és visszafogottságának jeleként az első beérkező kritikus hozzászólásra odabiggyeszt egy sírva röhögő fejet, hogy rajongótábora erre a jelre 583 további kiröhögéssel és közel kettőszáz különböző kommenttel, birkázva-krumplizva-síkhülyézve essen neki a polgártársának. Szép eredmény: Azahriah az azóta visszavont mondatával sem volt képes arra, hogy azonnal egyetlen konkrét választópolgár ellen uszítson hatszáz másikat;

a nyájas Szeretetprédikátor ellenben bármikor egy gombnyomással elintézi az ilyesmit.

Köszönjük hát az énekesnek, hogy félresikerült mondatával ennyi mindenki számára tette lehetővé a bemutatkozást. A magyar embernek így oldalfüggetlenül már csupán egy dolga maradt: hogy az agyát használva, a társadalmi kísérlet eredményének önálló és objektív áttekintésével

bölcsen levonja a megfelelő következtetéseket.

***