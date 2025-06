Egy újabb nap tehát, amikor „»nem jött ki az akadémiákról senki« – mondhatnák a magyar futball ellendrukkerei (hihetetlen, de vannak ilyenek!) a közkeletű szlogennel szólva, ha nem arról lenne éppen szó, hogy a felcsúti Puskás Akadémia után alig három héttel a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia korábbi növendékét szerződtette a világ egyik legjobb csapata.

S Kerkez persze éveket töltött gyerekként a szerb és az osztrák utánpótlásban is, aztán fiatalon került Győrből a Milanhoz, majd az Alkmaarhoz, de ő maga beszélt így a győri évekről: »Az volt a legjobb hely, ott tudtam lakni a kollégiumban, iskolába jártam, tanultam a nyelvet és mindent.« (17 évesen megkapta a legnagyobb győri tehetségnek járó Fehér Miklós-díjat, de már 16 évesen játszott az ETO NB II-es felnőttcsapatában, ekkor lett magyar ifjúsági válogatott is.) Édesapja, Szebasztijan Kerkez Szerbiában adott interjúja szerint a Győr a Rapid után maga volt a paradicsom. »Gyönyörű létesítmények, egy helyen a szállás és az iskola is, tökéletes színhely egy akadémista számára.« (Kerkez átigazolási díjából egyébként – egyik nevelőegyesületként – a Győr is kap most mintegy 141 millió forintot.)

Öt hónapja kérdeztem Kerkez Milostól, összejöhet-e, hogy együtt játsszanak Szoboszlai Dominikkal a Liverpoolban. »Nem nézne ki rosszul« – válaszolta akkor a Nemzeti Sportnak. Hát nem. Mondjuk, már az első tétmeccsen augusztus 10-én a Szuperkupa-mérkőzésen a Wembley-ben a Crystal Palace ellen.”