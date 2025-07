Megszereztük Magyar Péter valódi programját

Kialakult a nyilvánosságban egy olyan képzet, hogy Magyar Péternek nincsen programja. Az ellenzéki megmondók napról napra lélegzet visszafojtva várják, hogy végre valamit megismerhessenek a programból, hogy aztán jól „megemelezzék”, majd közöljék velünk, milyen jó lesz ez nekünk. A bizonytalanok is várják már a programot, bár a lelkesedésük jóval kisebb. Persze a felszínen program továbbra sincsen, de mégis van egy jó hírem! A Tiszának igenis már készen is van a kormányprogramja, és ezt most szépen be is fogom mutatni!

A rezsicsökkentés eltörlése

„A rezsicsökkentés is egy humbug! Ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van, ugye, a rezsicsökkentés” – minderről még 2025. március 6-án beszélt Magyar Péter Hódmezővásárhelyen. A Tisza Párt elnöke egyébként ebben a kijelentésében is valótlant állított, mivel a magyarok fizetik az EU-ban az egyik legalacsonyabb rezsiszámlát, de mint tudjuk a tények nem szokták zavarni a The Mant. Ezen túllépve érdemes megnézni azt is, hogy a rezsicsökkentést érintő javaslatokról, hogyan szavaztak az Európai Parlamentben a tiszások.

Az Európai Parlament a COP 29 klímaváltozási konferenciával kapcsolatban elfogadott állásfoglalása a lakossági energiaár-támogatások, mint például a magyar rezsicsökkentés kivezetésére szólított fel. Továbbá túl magasnak minősítette az olyan lakossági energiaár-támogatásokat, mint a magyar rezsicsökkentés, és azok felszámolását követeli. A határozatot a Tisza Párt is támogatta.

A tiszásoknak nem tetszik a rezsicsökkentés sem

Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő már az első felszólalásában a rezsicsökkentés eltörlését követelte az uniós törvényhozásban. Magyar Péter kolléganője 2024. szeptember 23-án az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságának ülésén azt kérte számon a magyar kormány képviselőjén, hogy miként tervezik a rezsicsökkentés által „kivéreztetett” szolgáltatók feltőkésítését. Szintén Gerzsenyi volt az, aki még 2023-ban arról írt, hogy brüsszeli tisztségviselőként számtalanszor a magyar rezsicsökkentés megszüntetése mellett érvelt: „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek” – írta Gerzsenyi, aki 2005 és 2021 között tevékenykedett Brüsszelben, az Európai Bizottságnál.