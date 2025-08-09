Ceglédi: Magyar Péter nektek nem ígért semmit, és nem is fogtok kapni semmit
„Nincs egy kis kétely a fejedben, hogy lehet, hogy azért érzed magad rosszul, mert egyébként is sz@r vagy?” – vetette fel a politikai elemző.
Kiderült: nálunk a jogállami demokrácia állapota maga a tökély, csak Fleck Zoltán veszélyezteti azt.
„Fleck Zoltán lassan a patás ördöggé változik a kormánysajtóban. Hogy Bayer Zsolt »elmebeteg, rohadt gazembernek«, nevezi, akit »azonnal ki kell vágni« az egyetemről, az nála szinte dicséret-számba megy. Ám ha nem is ilyen színes jelzőkkel, de hasonló módon átkozták ki a Fidesz politikusai is. Kiderült: nálunk a jogállami demokrácia állapota maga a tökély, egyes-egyedül csak Fleck Zoltán veszélyezteti azt.
A Tisza Sziget elnevezésű eseményen elhangzott kijelentései nemcsak a demokratikus normák határait feszegetik, de egyben rámutatnak az egyetemi világ és a közélet közötti felelősségi határok súlyos problémáira is.
Az érdekes az, hogy Fleck jogos kérdése, de félreérthető, rossz terminusokat is használó válasza két hónapja hangzott el. Akkor levél sem rezdült, pedig a szóban forgó kerekasztal-beszélgetésről készült videó azóta látható a YouTube-on, már az első hónapban 14.000 nézője volt. Kutya legyek, ha közöttük nem volt fideszes megbízott, hiszen nyilván követik a Tisza-szigetek eseményeit.
De akkor miért a kései műbalhé? Ha saját nyilatkozataik szerint nyerésre állnak, miért aggasztja őket, mi lenne, ha vesztenének?
Ügy vagy ürügy, amit Fleck köré kevernek?
Az ügyet ismerjük, a Népszavából is. Fleck Zoltán az egyik Tisza-sziget vendégeként azt a sokakat izgató problémát vetette fel: hogyan lehet megakadályozni, hogy a hatalmát pártérdekeket szolgáló jogalkotással és kinevezésekkel is bebetonozó »legális autokrácia« ellehetetlenítse egy esetleges új kormány működését, akár már hivatalba lépését is. (…)
Az az ELTE szégyene, hogy ez a figura ott állásban lehet.
Ennél fontosabb, hogy mire akarják használni Fleck ügyét? Az nyilvánvaló, hogy máris ürügyül szolgált az amúgyis szorongatott ELTE, az MTA és a Tisza megtámadására. De többről is lehet szó. Emlékszünk Pokol Béla javaslatára, egy olyan, a Fidesz által felállított »alkotmányvédő« testületről, amely a választás után akár megfoszthatja hatalmától a »rendetlenkedő« kormányt? Ilyesmire céloznak Orbán pénteki titokzatos szavai a »megfelelő intézkedések« tervéről a sorosista vagy hasonló választási befolyások esetére?
Akkor most ki is veszélyezteti a jogállamot?”
Az ellenzéknek semmi sem drága, az ország állapota meg semennyire sem fontos.
