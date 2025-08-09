Ft
08. 09.
szombat
jogállami demokrácia ELTE Tisza Fleck Zoltán Orbán Viktor autokrácia

Fleck – ügy vagy ürügy?

2025. augusztus 09. 11:03

Kiderült: nálunk a jogállami demokrácia állapota maga a tökély, csak Fleck Zoltán veszélyezteti azt.

2025. augusztus 09. 11:03
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

Fleck Zoltán lassan a patás ördöggé változik a kormánysajtóban. Hogy Bayer Zsolt »elmebeteg, rohadt gazembernek«, nevezi, akit »azonnal ki kell vágni« az egyetemről, az nála szinte dicséret-számba megy. Ám ha nem is ilyen színes jelzőkkel, de hasonló módon átkozták ki a Fidesz politikusai is. Kiderült: nálunk a jogállami demokrácia állapota maga a tökély, egyes-egyedül csak Fleck Zoltán veszélyezteti azt.

Nyitókép: 720PRO – Professional Studio Solution / YouTube

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Csendesgyöngy
2025. augusztus 09. 11:30
Lendvai Ildikó a diktatúra cenzora, élő példája annak a metamorfózisnak amint egy vérkommunista köpönyeget vált és átalakul liberális jogvédővé. Nagyon vastag bőr van az arcfeltöltött pofáján!
Válasz erre
0
0
PeterWeber
2025. augusztus 09. 11:25
Megint az mszmp méltósággal megöregedni nem tudó bárcás qrvája aggódik a demokráciáért. Ildikó néni, inkább tessék elmenni egy újabb botox kezelésre...
Válasz erre
0
0
mi-egy-nagy-vibralo-tojast-hasznalunk-2
2025. augusztus 09. 11:23
"Kiderült: nálunk a jogállami demokrácia állapota maga a tökély, egyes-egyedül csak Fleck Zoltán veszélyezteti azt." Nem, nem egyedül ő. Csak ő már a trambulinról brunyál a medencébe. Valahol ideje meghúzni a határt. De ne aggódj, Mummy, ha a biológia meg nem könyörül rajtad, talán még te is sorra kerülsz. Van elszámolni valód az országgal.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. augusztus 09. 11:22
Bezzeg ha egy másik jogtudós azt mondta volna, hogy felakaszthatnánk a megmaradt kommunista vezetőket a nemzeti megbékélés érdekében, Ildikó néniben is feltámadna az egykori cenzor!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!