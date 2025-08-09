Az érdekes az, hogy Fleck jogos kérdése, de félreérthető, rossz terminusokat is használó válasza két hónapja hangzott el. Akkor levél sem rezdült, pedig a szóban forgó kerekasztal-beszélgetésről készült videó azóta látható a YouTube-on, már az első hónapban 14.000 nézője volt. Kutya legyek, ha közöttük nem volt fideszes megbízott, hiszen nyilván követik a Tisza-szigetek eseményeit.

De akkor miért a kései műbalhé? Ha saját nyilatkozataik szerint nyerésre állnak, miért aggasztja őket, mi lenne, ha vesztenének?

Ügy vagy ürügy, amit Fleck köré kevernek?

Az ügyet ismerjük, a Népszavából is. Fleck Zoltán az egyik Tisza-sziget vendégeként azt a sokakat izgató problémát vetette fel: hogyan lehet megakadályozni, hogy a hatalmát pártérdekeket szolgáló jogalkotással és kinevezésekkel is bebetonozó »legális autokrácia« ellehetetlenítse egy esetleges új kormány működését, akár már hivatalba lépését is. (…)