„A karácsony előtti utolsó hétvégét Felhévizy már nagy nyugalomban szokta eltölteni. Minden ajándékot, élelmiszer-alapanyagot megvásárolt az ünnepekre, amit szeretett volna. Valóban várakozással telnek ezek az utolsó napok, a nyugalom, a béke és az elcsendesülés időszaka ez. Sajnos az idei esztendő egy kicsit más ebből a szempontból, mégpedig a közéletben feltűnt új baloldali szereplő Magyar Péter miatt. Amilyen stílust ez az ember megenged magának az valóban bicskanyitogató. Mindenkivel ordít, üvöltözik, a saját támogatóit, kollégáit becsmérli, felháborító stílusban beszél a nőkkel és az újságírókat sem becsüli semmire, a Dunába lökné őket.

Most pedig az ünnep közeledtével nem lehet elmenni szó nélkül a Tisza Párttal kapcsolatos legújabb aggasztó történések mellett. A Pénzügykutató Zrt. gazdasági és nyugdíjprogramot ír Magyar Péter pártjának – erről a cég egyik munkatársa, Petschnig Mária Zita nyilatkozott. Eszerint olyanok dolgoznak a Tisza programján, akik támogatták a megszorításokat, ellenezték a 13. havi nyugdíjat és támadták a rezsicsökkentést.

Érdemes néhány szót szólni arról, hogy ki is Petschnig Mária Zita. A Pénzügykutató tudományos főmunkatársának közéleti tevékenysége hosszan sorolható. Kiemelhető például, hogy elhibázott lépésnek tartotta az egykulcsos adó bevezetését, és 2010 után is folyamatosan a megszorítások bevezetése mellett érvelt: »Ahogy itt ma a költségvetés kinéz, ahhoz nagyon-nagyon erős megszorításokat kellene eszközölni a magyar gazdaságban« – idézte az Origó Petschniget 2021-ben. A Gyurcsány-korszakban rendszeresen kiállt a baloldali gazdaságpolitika mellett, gátlás nélkül dicsérte az akkori úgynevezett reformokat is.

Nem mellékes, hogy Petschnig Mária Zita Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon korábbi tanácsadója volt. De az is előfordult, hogy olyan baloldali nagyágyúkkal akciózott együtt, mint Bokros Lajos, Bauer Tamás, Békesi László, Csillag István. Bizonyosan az sem mellékes, hogy Petschnig annak a Kéri Lászlónak a felesége, aki Magyar Márton – tehát Magyar Péter testvérének – médiájában vezet műsort.