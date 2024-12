Na lássuk, mit kínál a karácsonyfa alá a Magyar Péter Befektetési Zrt.! – I. rész

Mindenesetre a narratíva lényege,

hogy ebben a #neféljetek mottóval kelő-fekvő eltiszásodott országban egyetlen nyomda sem akadt, amely vállalta volna a munkát.

Bizonyítékot sajnos nem kapunk; ilyenkor valahogy sose kapcsolódik be a diktafon, hogy felvegye, ahogy szabadkozik mind, mondván, nyomtatná ő legott, de akkor a cégének örökre vége, hajj – persze minek is strapálná magát a Lekvároskenyér-dicsérésért Kilencévesen Gellérthegyi Lakáshoz Jutó Szerencsefia állításainak alátámasztásával, ha a célközönség így is, bemondás alapján is elképedve csóválja fejét, hogy ebben az országban már nyomtatni se szabad (kivéve pólót, bögrét, matricát, vászontáskát és a többit, amelyekkel gond nélkül megtelt a TISZA-webshop).

Nem túl életszerű ugyan, hogy Orbánék lesben állva rettegnének attól, ha magyar áfával, magyar kisvállalkozást gyarapítva készülnének prémium minőségű MP-fotóalbumok néhány ezer regisztrált rajongó számára,

de ez az Ausztriába kényszerüléses szöveg legalább hibátlanul illeszkedik a kétezer ügynök óta hömpölygő mesefolyamba.

Arra viszont nem kapunk választ, hogy ha már ennyire elkerülhetetlen a külföldi gyártás, akkor miért pont az osztrák/bajor munkaerőköltségek irányában keresgélt a „párt”, és miért nem a közelebbi Révkomáromban vagy a tán még olcsóbbként bezzegezett Partiumban, esetleg a baráti Lengyelországban, megspórolva néhány forintot a szegény NER-sújtotta vásárlóknak –

ha sikerült kiruccanni egy lengyel diszkontáruházba fotózkodni egyet egy kiló akciós cukorral, akkor a nyomdai megrendelés egyidejű leadása sem lett volna teljesíthetetlen kihívás.

Igaz, azt se gondolnánk teljesíthetetlen kihívásnak, hogy egy éveken át közpénzmilliókat kereső és egy egész rendszer leváltásáról ábrándozó jogász a könyvének kiadásakor minimálisan tisztában legyen a könyv kiadására vonatkozó aktuális jogszabályokkal. Mégis akadt egy kis galiba, úgy tűnik. A rendszerváltó tagságival rendelkezők kaptak ugyanis a könyvbeszerzéshez egy 20 százalékos kedvezménykupont; ezt a gyorsabbak még be tudták váltani, a lassabbaknál viszont már nem fogadta a rendszer, indokolást nem adva az elutasításra, és az érdeklődő e-maileket is válasz nélkül hagyva. Végül a kommentszekció önsegítő csoportjában összeállt a helyzet:

az Eladó a jelek szerint megfeledkezett arról a jogszabályról, amelynek értelmében újonnan megjelent könyvre legfeljebb 10 százalék kedvezmény adható.

Nem kevés cikk volt az elmúlt évben a tervezetről és a törvény hatályba lépéséről, de ilyen száraz tényekre kinek van ideje, ha olyasféle dilemmákban kell döntenie, hogy aktuálisan melyik önarcképével háborogjon a sok-sok agyhalott tájékozatlansága és nemtörődömsége felett.

Így hát akik kedvezménnyel rendelték meg a könyvet, azoknak utólag törölniük kellett rendelésüket, a pénzt visszautalták nekik („Mészáros Lőrinc bankja” likes this),

majd új tranzakció kezdődött, immár csupán a legális, 10 százalékos kedvezménnyel.