Itt a vége: mutatjuk, mi a különbség a „tökös, hazaszerető francia milliárdosok” és a „közbeszerzéseken felhízlalt orbáni oligarcha” között!

Persze értjük, hogy francia milliárdosok cégei sokkal elegánsabban dolgoznák fel a magyar kukoricát, csakhogy elegendő (amolyan tiszás jogász módjára) a Wikipédiát megnéznük, már ott ezt találjuk például a „Bernard Arnault” szócikk francia verziójának bevezetőjében:

Rendszeresen téma, hogy francia médiaorgánumokat tart sakkban, adóparadicsomokhoz folyamodik, és kapcsolatokat tart fenn a politikai hatalommal”.

Csak szemezgetve: a hazaszerető Bezzeg-Arnault 2012-ben belga állampolgárságért folyamodott (igaz, aztán visszavonta kérelmét); 2014-ben cégcsoportja 202 telephellyel rendelkezett adóparadicsomokban; 2017-ben kiderült, hogy többek között Jersey szigetére, Luxemburgba és a Kajmán-szigetekre helyezte ki vagyonelemeit, köztük a jachtját, aminek megszellőztetésekor úgy reagált, hogy teljesen törvényesen járt el – de a megszellőztető Le Monde-nál azért a biztonság kedvéért pont akkor csökkentette drasztikusan cégcsoportjának hirdetéseit (nem először és nem utoljára élve ezzel az eszközzel). A cégcsoportjához tartozó Cheval Blanc luxusszállodalánc új Seychelles-szigeteki villáiban két éjszaka két személynek 2,8 millió forintnál kezdődik (220 négyzetméteres lakosztály egyetlen franciaággyal, konyha nélkül) –

az ember szinte beleremeg az efféle helyeken áradó filantrópiába és fenntarthatóságba.

És már túl is szaladtak a sorok, pedig az még nem is volt, hogy a kastélyok-luxusvillák mellett még saját karibi szigettel is rendelkező bezzeg-multibilliomos már nem saját magánrepülővel jár, hanem béreltekkel, mert az úgy kevésbé követhető – az mondjuk nem volt túl jó ötlet, amikor 2022-ben egy A319-es Airbust vett igénybe, hogy elruccanjon dijoni birtokára; egy ekkora gép landolása erőst feltűnt a kis vidéki reptéren.

De ha majd újra előjön ez a „magyar kulák rossz – külföldi nagytőkés jó” tematika,

természetesen áttekinthetjük a Bettencourt család adóelkerülési technikáit is.

Hogy az igazság és a higgadt tények áradjanak, a dezinformációra épülő szüntelen hergelés helyett.

***