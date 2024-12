Lakmusz, segíts! Elkélne itt némi sürgős tényellenőrzés Magyar Péter háza táján!

(Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd)

Adott egy új digitális tömegtájékoztatási projekt, melynek keretében egy influenszer-politikus – megkerülendő a hagyományos újságírókat

(tisztelet- és szeretetpártiaknak csak „Dunába lökni való k*csögök”)

– baráti algoritmusok által kihangosítva közvetlenül informálja 412 ezer követőjét és úgy általában a magyar hírfogyasztót.

Adott továbbá egy bizonyos „Magyar Digitális Média Obszervatórium (Lakmusz-HDMO)” nevű projekt, amely a szépen csengő „Hungarian hub against disinformation” alcímmel állítólag egészen „új szakaszt” nyitott „a hamis és félrevezető információk elleni küzdelemben” azzal, hogy az álhírek elleni uniós stratégia részeként ellenőrzi a „magyar nyelven terjedő állításokat” (tanácsadói testületében a Magyar Hang főszerkesztőjével).

Azt gondolná tehát az ember, hogy ezeket az Isten is egymásnak teremtette.

Az egyik reggeltől estig pakolja bele a digitális médiába a magyar nyelven terjedő állításait, buzdítva a laikus olvasót-nézőt, hogy legott, egy az egyben adja tovább, kommentelje be, ossza meg, posztolja ki a hallottakat – a másik pedig az uniós adófizetők pénzéből készenlétben áll, hogy tényellenőrizze a közölteket, valamint (további fő tevékenységeként) erősítse „a szélesebb közönség dezinformációval szembeni ellenálló képességét”.

Ehhez képest a Lakmusz oldalán a „Magyar Péter” címke alatt mindösszesen 30 darab cikket találunk,

ebből hét (7) foglalkozik részben vagy teljes egészében Magyar Péter valamely állításával – az egyikben ráadásul a Lakmusz egy korábban általa már megcáfolt állítást cáfol meg ismét, ami önmagában kérdéseket vet föl a projekt hatékonyságával kapcsolatban. A fennmaradó 23 cikk közül az egyik például annak jár utána, hogy

valóban egy luxusmárka csizmáját viselte-e a gátakon pózoló Magyar Péter,

amint ezt egy „több száz” ember által lájkolt Facebook-bejegyzés állítja – ezzel szemben a politikus által

az árvíz alatt tett, tízezrek által kedvelt/továbbosztott hamis állításokról egy mukkot sem találunk az oldalon.

De az uniós projekt keretében egyetlen huszárvágással rendet lehetett volna tenni azon dilemmában is, hogy most akkor díszletnek hagynak kint a londoni St. Pancras pályaudvaron üres és teli pezsgőspoharakat mindenki számára hozzáférhetően egész éjszakára, reggelre és délelőttre, vagy igenis vehet ott bárki italt akár reggel 8-kor is, semmi akadálya. Pedig milyen szépen lehetett volna demonstrálni a manipulációs technikát: arra a felvetésre, hogy miért iszik a politikus péntek délelőtt, Magyar Péter azzal reagált, hogy „a pezsgőbár” délelőtt zárva volt – mintha csak a pezsgőbárban árulnának pezsgőt.

Innentől kezdve a nyilvánosság egyik része a gyógypedagógusok türelmével linkelgette be a vendéglátóipari egység reggel 8-tól érvényes itallapját,

rajta a pezsgőkínálattal, miközben a közvélemény másik része a fülét befogva kiabálta, hogy „megírta a Péter, csak 11-kor nyit a pezsgőbár!!!4!”. Ha valahol meló lett volna, az például ez a szituáció: közbelép deus ex machinaként a Magyar Digitális Média Obszervatórium (Hungarian hub against disinformation),

és elhozza a katarzist

– de nem, még hétfő este is akadt, aki a pezsgőbár nyitvatartási idejét másolgatta be a kommentmezőbe, alátámasztandó, hogy 11 előtt márpedig nem kapható ott alkohol.