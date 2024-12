Kis adventi igecsokor tiszás prédikátoroknak

2008-ban a tényleges fülkeforradalomra készülő Fidesz-KDNP elindult például az akkoriban kényelmes MSZP-SZDSZ többséggel vezetett Zugló következetesen balos 6. választókerületében tartott időközi önkormányzati képviselő-választáson.

Mit nyerhetett vele a párt? Egyetlen plusz ellenzéki pozíció lehetőségét a képviselő-testületben, a papírforma szerinti vereség kockázatával.

A HVG azonban végül „Hogyan győzhetett a Fidesz jelöltje Zuglóban?” címmel számolhatott be a meghökkentő eredményről: Gécziné Cseke Vanda (az időközikre jellemző alacsony részvétel mellett) a szavazatok közel 59 százalékát kapta, az MSZP-SZDSZ jelöltje 25 százalékkal lett második. „Az újságíró, aki számos civil szervezet munkatársa, nem fogadja el, hogy a politika hatalmi játszma legyen, és nem zárja ki, hogy ellenzékben is sikereket érhet el javaslataival” – foglalta össze a vele készült interjút a Magyar Nemzet. Ha a TISZA elnöke szerint az efféle hozzáállás semmire nem jó, sőt, inkább csak zavar a 2026-os választási felkészülésben, akkor kimondható vajon, hogy

hatalmi játszmát csinál még az önkormányzati politizálásból is, vagy ne mondjuk ki ezt így hangosan, inkább csak magunkban gondoljuk, diszkréten?

De azt talán akkor is megállapíthatjuk, hogy a jelek szerint 2008-ban Orbán Viktor, az állítólagos diktátor nem szólt át Herminamezőre, hogy ácsi, ne induljon az időközin senki, mert még a végén kikapunk, oszt összeomlik a jól felépített szárnyalós imidzs. Vagy hogy mi ez a hülyeség, gyerekek, egy zuglói ellenzéki pozícióval semmire nem megyünk, ne adjunk lovat mindenféle amatőrök alá, még a végén kinyitják a szájukat, csak a baj van velük.

Majd mi, férfiak alkotmányozunk, addig hallgasson mindenki, mielőtt elront mindent.

Nem, ez csak Magyar Péter üzenete a Tisza párt tettrekész támogatói felé: maradjatok veszteg. Nemhogy ne pályázzatok meg aprócska pozíciókat a közösségetek színeiben, de még csak szavazni se menjetek el, amíg nem szólok. Viszont vegyétek szorgosabban a Rendszerváltó Kártyát: négy hónap alatt kétezer új előfizető, ez nudli, ilyen tempóban még 61,5 hónapra vagyunk a céltól –

így 2030 előtt nem lesz rendszerváltás, „büdös szájú agyhalottak”!

„Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is” – így áll abban a Bibliában, amelyet oly szívesen használ fel politikai céljaihoz eszközként a lesajnáló-fenyegetőző szeretetprédikátor, aki a kicsinyke időközi választások semmibevételével a saját helyi képviselet esélyét se biztosítja a minden hitüket, reményüket és akár szeretetüket is belé vető követői számára.

Akiknek van füle a hallásra, hallja meg”…

***