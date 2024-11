Nem vicc: Magyar Péterék kikiáltottak egy 3470 lakosú új államot – mi ez, ha nem teljesítmény?!

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Örök hála a HVG újságírójának, amiért ráirányította a figyelmet a TISZA Párt országvezetői pályázatának kérdőívére, már majdnem megfeledkeztünk róla.

Így viszont magam is nekiláttam a tesztelésnek – kár is lett volna kihagyni.

Nem tudom, mit szól hozzá Manfred Weber, de orosz-magyar kettős állampolgár simán pályázhat tiszás képviselőjelölti pozícióra: az állampolgárságra vonatkozó rovatban ugyanis egyetlen válasz adható meg. Próbáltam egyszerre megjelölni az arubait és a Saint-Pierre és Miquelon-it, de nem ment,

tehát a kettős állampolgárok ebben a szakaszban nyugodtan letagadhatják a másik identitásukat.

Itt jegyezném meg halkan és mintegy barátilag: olyan, hogy „Saint-Pierre és Miquelon-beli” mint állampolgárság természetesen nem is létezik. Saint-Pierre és Miquelon ugyanis francia tengerentúli terület, a Francia Köztársaság részét képezi, államfője Emmanuel Macron. Kivéve, ha a TISZA időközben felszabadította őket a francia iga alól, és kikiáltotta őket önálló köztársaságnak, az állampolgárságos listába gondosan felvett összes többi tengerentúli területtel együtt.

Még eggyel kínosabb, hogy a TISZA Párt feltalálta a martinique-i (továbbá „Guadalupe beli” (sic) stb.) állampolgárságot is.

A jó Isten áldja meg ezt az oly művelt, oly européer politikai formációt: Martinique Franciaország egyik tengerentúli megyéje, amely ugyanúgy megye, mint az ország kontinentális részén Loire, Calvados vagy Pas-de-Calais. Mintha ott figyelne választási lehetőségként a jelentkezési lapon a nógrádi vagy a csongrád-csanádi állampolgárság.

Ez eddig még csak kínos és talán egy kicsit mókás, az viszont már érzékenyebb kérdés, hogy

a TISZA szerint létezik falkland-szigeteki állampolgárság.

Mint az meglehetősen közismert, egy brit tengerentúli területről beszélünk, amelyet (Malvinas néven) az argentinok is magukénak éreznek – erre a TISZA a gordiuszi csomót elvágva suttyomban kijelenti, hogy a Falkland-szigetek a falklandiaké.

Magyar Péterék kikiáltottak egy 3470 lakosú új államot; mi ez, ha nem teljesítmény.

De lehetséges állampolgárságként szerepel a legördülő menüben a „palesztín” is, így, hosszú í-vel – hogy ez a Palesztin Állam elismerésének minősíthető-e, azt nem tudjuk, ahogy azt se, hogy milyen országvezetői posztot szánna a párt egy kizárólag palesztin állampolgárnak; de ne kössünk bele mindenbe, különben most el kellene kezdeni magyarázni például azt is, hogy „feröer-szigeteki” állampolgárság sincs, és nem csak azért, mert a Dán Királysághoz tartozó szigetcsoport nevét kötőjel nélkül, nagy F-fel írjuk.

Tényleg apróság, de talán tartózkodhatna a szimpla választópolgárok leszólásától egy olyan európai párt vezetője, amely államnak hiszi a Feröert.

Bár a kedvenc állampolgárság-opcióm mégis az „Egyesült Államok Apró Szigeteki” (az ukrán és az uruguayi között találjuk a listán), amely talán az USA lakatlan külbirtokainak gépi magyar fordítása lehet (mondjuk nem állítom, hogy ne jelentene vérfrissítést egy Kingman-zátonyról érkező képviselőjelölt Baranya négyes számú választókerületében, már ha élne ember a Kingman-zátonyon),

de ha van ilyen nevű ország, csak lemaradtam róla, akkor megkövetem Magyar Pétert.

Még különösebb, hogy egy kizárólag „tokelaui” állampolgár megtalálná a legördülő menüben a megfelelő opciót, ha tiszás árnyék-külügyminiszter kívánna lenni Magyarországon (továbbá ha létezne „tokelaui” állampolgárság, hiszen három, Új-Zélandhoz tartozó polinéziai atollról beszélünk), ugyanakkor a lengyelül, kínaiul vagy arabul értő magyar politikusjelölteknek nincs módjuk arra, hogy értékes tudásukat a „beszélt nyelvek” rovatban feltüntessék. Ott ugyanis szigorúan csak tizenegy felsorolt nyelv közül lehet választani: az angol, német, francia, spanyol és olasz mint opció teljesen rendben van, a fennmaradó lehetőségek viszont a következők: japán, horvát, holland, orosz, svéd, szlovák.

Van valamelyik főtiszásnak egy japánul és svédül beszélő spanja, akire ezt a kérdést szabták?

Vagy mi volt az a szofisztikált módszer, amely alapján ezekre sikerült redukálni a bejelölhető nyelvek számát? A hasraütés? Kukacoskodásnak tűnhet, de talán valamit mégis elárul a TISZA külpolitikai és külgazdasági elképzeléseiről, hogy a holland és a szlovák nyelvtudás ér, a cseh, a román, a lengyel, az ukrán vagy az arab viszont nem.

A V4-együttműködés például ilyen feltételek mellett garantáltan nincs napirenden

(különben nem jelentene előnyt az angolból eleve perfekt hollandok anyanyelvének ismerete, szemben a lengyel kultúrában való otthonos mozgással), de úgy tűnik, az olaj- és gázbeszerzést se igen diverzifikálnák tovább Kelet felé, ha Japánon innen csak az orosz számít. Lehet persze azt mondani, hogy aki szlovákul tud, az ért csehül is, az oroszul beszélőnek pedig nem okoz gondot az ukrán, de ez sem ad magyarázatot a – valljuk be – igen értelmetlen választékra. Már az is rejtély, hogy ha már négy oszlopban, három sorban sorolták fel a választható idegen nyelveket, miért nem írtak oda a 11 nyelv mellé egy tizenkettediket is, hiszen ott tátong neki egy üres hely a negyedik oszlopban. Nem bírtak megegyezni arról, hogy melyik legyen az utolsó?

Még a luxemburginak is több értelme lenne, mint az ürességnek.

Vagy pláne oda lehetett volna biggyeszteni akár a magyart is a lehetséges beszélt nyelvek közé, ha már a magyar állampolgárság nem feltétel.