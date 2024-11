Juhé, talán végre teljesül régi vágyunk! Ha minden jól megy, előbb-utóbb a tiszás Dávid Dórától is hallunk valamit!

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

Kicsit elsikkadt az örömhír, amelyet a TISZA-vezér pendített meg diktafonológiai sajtótájékoztatóján – mármint azon, amelyen először elpanaszolja, hogy Rogánék az ország problémái helyett mindenféle rút lehallgatósdikra terelnék a figyelmet, majd ugyanezen lendülettel bejelenti, hogy

részükről ismételten elhalasztják az ország problémáiról szóló konzultációjukat,

hiszen most épp a hangfelvétel-elemezgetés az abszolút egyértelmű prioritás. Amely hangfelvétel-elemezgetés egyébként annyiban jó móka, hogy ha a TISZA által (egy körülbelül kettő napja létező „hírportál” cikke alapján) reklámozott ellenőrző oldalra a Magyar Péter Official The Man által bemutatott hanganyagból töltünk fel részleteket,

azokról is szigorúan kimondja a verdiktet: fake.

De vissza az örömhírhez, amelyre igazán felfigyelhettünk volna, hiszen oly régi vágyunk látszik beteljesedni: úgy néz ki, talán végre kaphatunk egy Dávid Dóra-interjút. A TISZA-vezér szavaiból kihámozhatóan a Tóniék gyárthatják nekünk azt is épp szorgosan, mesterséges intelligencia segítségével, és hamarosan már közre is adhatják, a többi tiszásról generált felvételekkel egyetemben – kíváncsian várjuk.

Már csak azért is, hogy lássuk, hol áll a technológia: a Momentum képében már megtapasztalhattuk, milyen is „a ChatGPT kihányadása”,

hát most akkor majd megfigyelhetjük, mit tesz össze a gép Dávid Dóráról, az egy szem betáplálható marketingbeszélgetése alapján, amelyből olyan karakteresen egyedi meglátásai derültek ki, mint hogy a magyar konyha jobb, mint az angol. Illetve felszólalt kétszer az Európai Parlamentben is, kijelentve a plénum előtt, hogy Magyarország lett mára „a legszegényebb tagállam”, majd amikor a Fidesz egyik képviselője kékkártyás kérdés formájában vitába szállt volna vele,

nem volt hajlandó fogadni a kérdést;

továbbá érkezett még az exmetás politikustól egy tiszás panelekből központilag (ChatGPT-gyanúsan) összeállított színvonaltalan propagandistázás is, amelynek értelmében Dávid Dóra ugyan az EP vitáján még csak meg sem hallgatja a másik EP-képviselő kérdését,

Orbán Viktornak azonban kötelessége lenne Magyar Péterrel vitatkozgatni,

mármint azzal a Magyar Péterrel, aki magát beárazva (és minden titkos felvételt teljesen fölöslegessé téve, hiszen nyíltan és nyilvánosan bemutatkozva) átlagpolgárokat oktat ki lekezelően a Facebookon, arra viszont nem veszi a fáradságot, hogy legalább a tételesen cáfolt évtizedes álhíreket levegye az oldaláról, azok terjesztése helyett.