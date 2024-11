Ne legyünk annyira hülyék, hogy unalomból, kalandvágyból leváltjuk a működő rendszerünket egy nárcisztikus sültbolondéra – már megint

Samu bácsiék földjén csak két ciklust vihet egy elnök, a mintákat mindig idegenben, és nem a magyar történelemben keresők föl is vetették ennek hazai meghonosítását, a kormányfőkre vonatkoztatva is. Csakhogy ami jól működik, azt minek lecserélni?

Nem az a cél, hogy minél többen lehessenek miniszterelnökök, hanem hogy az ország minél jobban teljesítsen,

legyenek felismerhető, a többség akaratával és a nemzet érdekeivel egybeeső irányok. Minek leváltani egy bizonytalanra, csakhogy ezt felmutathassuk a demokrácia valamiféle érdemeként? Az igazán nagy korszakok mindig egy-egy sokáig hatalmon lévő vezetőhöz kapcsolódnak (kétségkívül negatívan is, lásd a Kádár-érát). A többpártrendszer nem tesz igazán jót a nemzeti egységnek; nem véletlen, hogy akik ezt kitalálták és erőltetik, úgy is állítják be, hogy szinte mindig fele-felére osszák vele a társadalmat, ahol két, szinte azonos erejű tábor viaskodik egymással –

valakik pedig röhögnek a markukba.

Most tehát láttunk egy jó nemzetközi példát is, amikor a szabályozó mechanizmus visszavitte a rossz pályára állt vonatot a váltóhoz, ahol annak idején elkapcsolták; de vajon biztosak lehetünk abban, hogy mindig jóra fordul a helyzet? Ez különösen 2026 fényében válik érdekessé:

leszünk-e megint annyira hülyék, hogy unalomból, kalandvágyból, éppen amikor végre a világ is arra kezd fordulni, amerre mi tartunk, majd leváltjuk a működő rendszerünket egy nárcisztikus sültbolondéra?

És aztán majd próbáljuk kiböjtölni azt a négy (vagy több?) esztendőt, amíg a kizökkent időt helyre tudjuk tolni.