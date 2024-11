Magyar Péter úgy lop Vadai Ágnestől, ahogyan csak nagyon kevesen tudnak lopni – igazi profi, na!

(Nyitókép: Hatlaczki Balázs / Magyar Nemzet)

Az a jó az amerikai elnökválasztás körüli megszólalásokban, hogy úgy igazán elválik a búza az ocsútól. A saját gondolatokkal és megfelelő ütemérzékkel rendelkező (bármilyen oldali) politikus vagy írástudó az utolsó pillanatig is

a „festett hajú vén bohóc” szájának elkenését vizionáló és/vagy utólag törleszkedni igyekvő megmondóemberektől.

Ki-ki döntse el, melyik halmazba sorolandó az a 2022-ig bezárólag Fidesz-szavazó ellenzéki pártvezér, aki Donald Trump győzelmének egészen biztossá válásakor fogja magát, előveszi az MSZP és a DK által 2013-tól terjesztett mondatot, amely a városi legenda szerint 2008-ban elhagyta Orbán Viktor száját, és

még a mondat prolibb közönségre kalibrált 2013-as csupa nagybetűs formázását, valamint helyesírási hibáit is szolgaian átvéve kiposztolja:

„Orbán Viktor: Az a Miniszterelnök akinek a kormányzása alatt az EURO 300 forint fölé emelkedik, NEM TUD KORMÁNYOZNI ÉS LE KELL MONDANIA. Euró árfolyam ma: 412 forint.”

Most tekintsünk el attól, hogy olyasvalaki lobogtat egy állítólagos 2008-as mondatot (illusztrációként mellékelve saját magáról egy félig nyitott szájas műtermi fotót, amelytől egy magára valamit is adó feminista látványosan émelyegne), szóval olyasvalaki jön egy 2008-as „idézettel”, aki 2021 novemberében egészen konkrétan, máig is visszakereshetően kijelentette: „soha ilyen jó nem volt fiatalnak lenni Magyarországon (…): az emelkedő fizetések, az egyre jobb körülmények, a családtámogatások arra sarkallják a fiatalokat, hogy hazajöjjenek”.

Tényleg hagyjuk ezt most, legyen az ember nagylelkű, ha épp választási eredménynek örül.

Azt is hagyjuk, hogy ha 2013 elején az euróárfolyam már visszatérően átlépte a 300-as lélektani határt, és Orbán Viktor valóban azt mondta, ami az állításban szerepel, akkor az azt most kéjesen kiposztoló választópolgár

mégis mi okból szavazott 2014-ben, 2018-ban, valamint 2022-ben Orbán Viktorra.

Illetve oké, a 2022-es voksolás nagyon ízlésesen rá van kenve a kiskorú lemenőire, na de 2014-ben? Tán még olvasni se tudott a legidősebb gyermek se, nemhogy kényszerítette volna őt az iksz megfelelő elhelyezésére.

De mindegy, ne kukacoskodjunk, legyen ez egy ilyen ünneplős-elengedős hét.

Az viszont a gyanútlan polgárok félrevezetésének minősített esetére utal, és így közszolgálatilag megemlítendő, hogy a mondatról, amellyel most a tiszás politikus házal, az elmúlt 11 esztendőben a nincsmásik Index és a HVG, majd a Lakmusz is leírta már, hogy

bizony nem más, mint hoax. Álhír, kitaláció.

Amelyet vélt igényességükre oly kényes ellenzéki értelmiségiek úgy terjesztgetnek kedvükre, hogy az életben eszükbe nem jutott utánanézni, van-e az idézetnek esetleg valami hiteles forrása. Vagy netán egy egységsugarú Facebook-huszár irodalmi munkásságának részét képezi, aki úgy gondolta, ott, az online terápiás csoportban jó lesz ez a kis opusz, aztán most csak kapkodja a fejét, hogy ennyi év elteltével,

Wass Albert és Márai után ezúttal az ő alkotását népszerűsíti az aktuális ellenzéki vezér.

Csak az elmúlt napokban-hetekben kiposztolta az „idézetet” (szintén a 2013-as, hibás helyesírással és beragadt Caps Lockkal) Föld S. Péter újságíró, Juszt László, a Párbeszéd elnökségi tagja, valamint mások mellett Nagy Imre unokája – erre most, hogy lassan az „óellenzék” minden pontjáról lejáratta valaki magát vele, jön a nóvum, az úgynevezett „újellenzéki”, és némi spéttel megosztja hajszálpontosan ugyanazt.

Viszont ő mellékel hozzá magáról egy szexi nyitottszájasat, tehát máris mennyivel innovatívabban veri át a közönségét.

A biztonság kedvéért mindenesetre részemről most még a Lakmuszt is fektcsekkeltem, nem találva benne tévedést: 2008-ban se a nyomtatott sajtóban, se a Google találatai között nincs az „idézetnek” nyoma, az Országgyűlési napló pedig a 2006 és 2010 közötti ciklus egészét tekintve sem tartalmaz még csak hasonló megszólalást se az akkor ellenzéki Orbán Viktortól.

A „kormányzás” szó szinte stimmel, azt a kifejezést hat alkalommal használta, még ha nem is 2008-ban, hanem 2006-ban;

ugyanakkor az „euró” szó, sőt az „amelyik” vonatkozó névmás a ciklus egyetlen felszólalásában sem hagyta el száját. A TV2-nek adott 2008 őszén egy interjút, amelyben a komplex problémahalmaz részeként megemlítette a forint ügyét, hozzátéve, hogy egy 10 százalék körüli gyengülés rendben lett volna, plusz még azt is leszögezve, hogy válság ide vagy oda, aki megkapta a választásokon a bizalmat, annak kell megoldania az ország ügyeit – talán inkább ne vessük össze ezt a megnyilatkozást

a Tisza-vezér Facebookon talált álhíren alapuló, Vadai Ágnesről másolt hergelésével,

mert csúnya következtetéseket kellene levonnunk az eltérő politikusi képességekre nézvést.