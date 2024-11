Így „aggódtak” a szakértők a választás előtt, mert Orbán kiállt Trump mellett

Hegedűs Dániel, a German Marshall Fund elemzője a 444-nek nyilatkozva például úgy fogalmazott: „Azt szoktuk mondani, hogy minden tisztességes autoriter vezető megengedheti magának azt, hogy „long game-t” játsszon, vagyis hogy hosszú távú, stratégia megfontolások és logika vezessék a politikáját. Amit viszont az elmúlt 10 napban látunk, az minden, csak nem »long game«.”

Hozzátette:

Az elefánt a porcelánboltban jellegű magyar külpolitikai offenzíva olyan, mintha mindent egy lapra, a november 5-i amerikai elnökválasztásra tenne fel,

és az összes erőforrását felhasználva, továbbá a maradék reputációját elégetve próbálja összehozni, hogy minél nagyobb legyen a zavar, és Donald Trump egy számára kedvező nemzetközi helyzetbe léphessen be elnökként.”

Hegedűs úgy látta, „Orbán arra számít, hogy ha Trump nyer, akkor nem lesz több problémája. Ugyanakkor nem látom a B-tervet arra az esetre, ha marad a Biden-adminisztráció, vagy ha az uniós tagállamok frusztrációja elérné azt a szintet, hogy szeptember vagy október elsejével átadják az elnökséget a lengyeleknek. Nem látom, miért éri meg mindent egy lapra feltenni. A magyar belpolitikai helyzet ezt semmiképp sem magyarázza.”

A magyar miniszterelnök lépéséről Jeszenszky Gézának, Magyarország korábbi külügyminiszterének is megvolt a véleménye, és meg is osztotta azt a nyilvánossággal. Az ATV-nek nyilatkozva úgy vélekedett, akárki is nyeri az amerikai elnökválasztást,

Magyarországnak nem szabadna mindent egy lapra tenni Trump győzelmére”.

A korábbi külügyminiszter hangsúlyozta: nincs arra esély, ha Donald Trumpot elnökké választják, akkor rögtön vége lesz a háborúnak. „Még azt sem lehet kizárni, hogy Trump keményebb politikát folytat Oroszországgal szemben, hiszen Amerika nem engedheti meg magának a vereséget. Márpedig, hogyha Putyin felülkerekedik, az az egész nyugati világnak a veresége, egy újabb háborúk veszélyét hozza magával” – tette hozzá.