Kiábrándító: Magyar Péter EP-képviselői is menekülnek a vita elől

Mindez annak tükrében furcsa, hogy a Magyar Official The Man Péter által hangoztatott politika részben a viták és a párbeszéd hiányának a kormányoldalon való számon kérésére épít. Mindenesetre a Mandiner nem adja fel, további viták szervezésébe fogunk.

A Tisza egyelőre választáson sem indul

A megmérettetést egyébként az egyes közvélemény-kutatók által már a Fidesznél is népszerűbbnek mért Tisza Párt egyelőre választáson is kerüli: mint kiderült, nem állítanak jelöltet a januári, dombóvári időközi parlamenti választásra, amiért az ellenzéki nyilvánosságtól is kaptak kritikát.