Orbán Viktor leszögezte: ez a jövő évi választás tétje

Orbán Viktor tiszta vizet öntött a pohárba: „Két gond van”, amiért nem vitázik Magyar Péterrel (VIDEÓ)
Nem köntörfalazott a miniszterelnök.
A miniszterelnök arról is írt, miért nem vitatkozik Magyar Péterrel.
Újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán. A posztban a kormányfő arról írt, hogy nem hajlandó vitatkozni „fizetett bábemberekkel”, mert szerinte az ország sorsa nem dönthető el külföldi érdekek mentén.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem köntörfalazott a miniszterelnök.
„Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom. Ha mégis vitatkozni valóm van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozom, akik fizetik őt. Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk” – fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán szerint
ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni.”
Posztja végén a jövő évi választásokra utalva azt írta: „Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!”
Ezt is ajánljuk a témában
Az első napon készült riportunk alapján Magyarország egyáltalán nem veszített népszerűségéből.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala