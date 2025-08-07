Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vita Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor leszögezte: ez a jövő évi választás tétje

2025. augusztus 07. 16:04

A miniszterelnök arról is írt, miért nem vitatkozik Magyar Péterrel.

2025. augusztus 07. 16:04
null

Újabb éles hangvételű bejegyzést tett közzé Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán. A posztban a kormányfő arról írt, hogy nem hajlandó vitatkozni „fizetett bábemberekkel”, mert szerinte az ország sorsa nem dönthető el külföldi érdekek mentén.

Ezt is ajánljuk a témában

„Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom. Ha mégis vitatkozni valóm van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozom, akik fizetik őt. Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán szerint 

ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni.”

Posztja végén a jövő évi választásokra utalva azt írta: „Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fejberugottviktorcsaknemelegge
2025. augusztus 07. 16:33
A miniszterelnök arról sírt, miért nem vitatkozik Magyar Péterrel." Aztán letörölte könnyeit a mangalica?Jövöre vágásérett ez jó hír ugyibuci.
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2025. augusztus 07. 16:30 Szerkesztve
Kulja andrás is úgy kezdte hogy nagyon vitázni akart, aztán beteget jelentett..
Válasz erre
1
0
herden100
2025. augusztus 07. 16:24
Kis színes: vg.hu/vilaggazdasag-magyar-gazdasag/2025/08/fegyvergyarak-magyarorszagon-haboru-orban-viktor?utm_source=mandiner.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=ott_group_trend_12
Válasz erre
0
0
Grogu
2025. augusztus 07. 16:23
Érdemes megnézni a fb reakciókat! - jól nyomja a főni!;)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!