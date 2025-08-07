Orbán Viktor leszögezte: ez a jövő évi választás tétje

„Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom. Ha mégis vitatkozni valóm van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozom, akik fizetik őt. Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán szerint

ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni.”

Posztja végén a jövő évi választásokra utalva azt írta: „Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!”