08. 07.
csütörtök
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Szerzőink
08. 07.
csütörtök
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önazonosságvédelmi törvény Navracsics Tibor Taktaharkány Kiskunhalas önkormányzat polgármester Mezőkeresztes Magyar Péter

„Egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – itt van a csúcsminiszteri reakció a vitára

2025. augusztus 07. 13:35

„Az önazonosságvédelmi törvény nem kötelezettséget jelent az önkormányzatoknak, hanem lehetőséget” – mondta el a Mandinernek Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Bár a Tisza Párt az első jogszabályok között vonná vissza, az önkormányzatok többsége élne a törvény adta lehetőségekkel.

Kunstár Csaba
Kunstár Csaba

A kiskunhalasi városvezetés – a nemrég életbe lépett önazonosságvédelmi törvény alapján – rendeletben tiltaná meg, hogy a településen büntetett előéletű ember ingatlant vásárolhasson, illetve lakcímet létesíthessen.

Információink szerint a tervezet októberben kerülne a helyi képviselő-testület elé. 

A mi esetünkben ennek azért van relevanciája, mert a városban egy börtön működik, és az a tapasztalatunk, hogy az onnan szabadultak nem minden esetben térnek vissza eredeti lakhelyükre. Számos esetben hajléktalanként Kiskunhalason maradnak”

– nyilatkozta a Mandinernek Fülöp Róbert. A polgármester hozzátette: nem az a céljuk, hogy visszafogják a betelepülést a városban, csupán egy normális keretet szeretnének biztosítani.

A kormányhivatal vizsgálja a taktaharkányi rendeletet

A nyáron már két borsodi önkormányzat meg is szavazta a maga rendeletét.

Júniusban elsőként Mezőkeresztes képviselő-testülete hozott egy szabályozást, amely korlátozná az ingatlanvásárlást, illetve a beköltözést a településre. Taktaharkányban pedig az önkormányzat az odaköltözőkkel betelepülési hozzájárulást fizettetne, illetve csak olyanokat várnak a településre, akik szakmával rendelkeznek.      

Mezőkeresztes augusztus elsejével már vissza is vonta a rendeletet, amelynek komoly jogi aggályai voltak. Ugyanis mindenkinek alkotmányos joga a lakhely szabad választása, valamint a tulajdonhoz való jog.  Egy helyi önkormányzat ugyanakkor nem hozhat olyan rendeletet, amely felülírja az országos törvényeket vagy az Alaptörvényt.

A vármegyében működő önkormányzatok által alkotott valamennyi rendeletet megvizsgáljuk, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak”

– közölte a Mandinerrel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal. Hozzátették: amennyiben a kérdéses rendelet jogszabálysértő, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében tehet intézkedéseket, többek között törvényességi felhívással élhet a képviselő-testület felé, hogy szüntesse meg a jogsértést. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a kormányhivatal bírósági, illetve alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet. 

„Ha a bíróság is megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet, vagy annak valamely rendelkezése jogszabálysértő, akkor a rendeletet, vagy a rendelkezést megsemmisíti” – közölte a kormányhivatal sajtóosztálya.

Navracsics: Ez nagyon erős kezdésnek tűnik! 

Az már a törvény előkészítésekor, az országos konzultáción kiderült, hogy a települések többségét valamilyen szinten érinti az a tervezet, amelyet a megbeszélésekre előkészítettünk”

– mondta Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzátette: több mint kétezer polgármesterrel találkoztak országszerte. Szerinte

az önazonosságvédelmi törvény nem kötelezettséget jelent az önkormányzatoknak, hanem lehetőséget: azok a települések alkalmazzák, amelyek úgy döntenek, hogy szükségük van rá.

„A bevezetés időpontjáról is helyben kell dönteni, én egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – tette hozzá a miniszter. 

A Tisza Párt elnöke a napokban Zalaegerszegen úgy nyilatkozott, hogy az elsők között fogják visszavonni ezt a jogszabályt. Magyar Péter véleménye szerint eddig is megvolt az önkormányzatoknak a lehetőségük, hogy rendezési tervekkel eljárjanak a településkép kapcsán.

Ha Magyar Péter eltörölné ezt a rendelkezést, akkor ezzel a kormányzásának első napján azonnal jelentősen csorbítaná az önkormányzatok jogköreit! Ez nagyon erős kezdésnek tűnik!”

– vélekedett Navracsics Tibor. Hozzátette: felelős, autonóm, demokratikusan megválasztott önkormányzati vezetők döntenek a helyi kérdésekről, így a helyi önazonosságvédelmi törvény alkalmazásáról is. Abban az esetben azonban, ha az elfogadott rendelkezések vagy jogszabályok bármilyen szempontból sértik Magyarország Alaptörvényét, az arra illetékes Kormányhivatal - mint ahogy eddig minden alkalommal -, azonnal megteszi a szükséges lépéseket.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
aacius
2025. augusztus 07. 13:52
Nem kapsz hitelt, ha nincs fix bevételed, és még számos más korlátja van a lakhelyválasztásnak. Ez egy általános rossz jogi gyakorlat, hogy a szabdságjogokra hivatkozva nem lehet lassan semmit sem szabályozni. A szabadságjogok lényege, hogy mindenkire ugyanazok a törvények vonatkoznak, és ezek a törvények nem arra irányulnak, hogy valakit olyan dolog miatt érjen hátrány, amiről nem tehet VAGY nincs köze az adott tulajdonságnak a törvény tárgyához. Nem kötelező bűntetett előéletűnek lenni, erről az egyén tehet. Az államnak annyi alkotmányos kötelezettsége kellene legyen, hogy maradjon hely, ahol letelepedhet az illető az országon belül.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!