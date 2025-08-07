„Egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – itt van a csúcsminiszteri reakció a vitára

A kormányhivatal vizsgálja a taktaharkányi rendeletet

A nyáron már két borsodi önkormányzat meg is szavazta a maga rendeletét.

Júniusban elsőként Mezőkeresztes képviselő-testülete hozott egy szabályozást, amely korlátozná az ingatlanvásárlást, illetve a beköltözést a településre. Taktaharkányban pedig az önkormányzat az odaköltözőkkel betelepülési hozzájárulást fizettetne, illetve csak olyanokat várnak a településre, akik szakmával rendelkeznek.

Mezőkeresztes augusztus elsejével már vissza is vonta a rendeletet, amelynek komoly jogi aggályai voltak. Ugyanis mindenkinek alkotmányos joga a lakhely szabad választása, valamint a tulajdonhoz való jog. Egy helyi önkormányzat ugyanakkor nem hozhat olyan rendeletet, amely felülírja az országos törvényeket vagy az Alaptörvényt.

A vármegyében működő önkormányzatok által alkotott valamennyi rendeletet megvizsgáljuk, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak”

– közölte a Mandinerrel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal. Hozzátették: amennyiben a kérdéses rendelet jogszabálysértő, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében tehet intézkedéseket, többek között törvényességi felhívással élhet a képviselő-testület felé, hogy szüntesse meg a jogsértést. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a kormányhivatal bírósági, illetve alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet.

„Ha a bíróság is megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet, vagy annak valamely rendelkezése jogszabálysértő, akkor a rendeletet, vagy a rendelkezést megsemmisíti” – közölte a kormányhivatal sajtóosztálya.

Navracsics: Ez nagyon erős kezdésnek tűnik!

Az már a törvény előkészítésekor, az országos konzultáción kiderült, hogy a települések többségét valamilyen szinten érinti az a tervezet, amelyet a megbeszélésekre előkészítettünk”

– mondta Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzátette: több mint kétezer polgármesterrel találkoztak országszerte. Szerinte

az önazonosságvédelmi törvény nem kötelezettséget jelent az önkormányzatoknak, hanem lehetőséget: azok a települések alkalmazzák, amelyek úgy döntenek, hogy szükségük van rá.

„A bevezetés időpontjáról is helyben kell dönteni, én egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – tette hozzá a miniszter.

A Tisza Párt elnöke a napokban Zalaegerszegen úgy nyilatkozott, hogy az elsők között fogják visszavonni ezt a jogszabályt. Magyar Péter véleménye szerint eddig is megvolt az önkormányzatoknak a lehetőségük, hogy rendezési tervekkel eljárjanak a településkép kapcsán.

Ha Magyar Péter eltörölné ezt a rendelkezést, akkor ezzel a kormányzásának első napján azonnal jelentősen csorbítaná az önkormányzatok jogköreit! Ez nagyon erős kezdésnek tűnik!”

– vélekedett Navracsics Tibor. Hozzátette: felelős, autonóm, demokratikusan megválasztott önkormányzati vezetők döntenek a helyi kérdésekről, így a helyi önazonosságvédelmi törvény alkalmazásáról is. Abban az esetben azonban, ha az elfogadott rendelkezések vagy jogszabályok bármilyen szempontból sértik Magyarország Alaptörvényét, az arra illetékes Kormányhivatal - mint ahogy eddig minden alkalommal -, azonnal megteszi a szükséges lépéseket.

Nyitókép forrása: Mandiner / Földházi Árpád