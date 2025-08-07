„Egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – itt van a csúcsminiszteri reakció a vitára
2025. augusztus 07. 13:35
„Az önazonosságvédelmi törvény nem kötelezettséget jelent az önkormányzatoknak, hanem lehetőséget” – mondta el a Mandinernek Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Bár a Tisza Párt az első jogszabályok között vonná vissza, az önkormányzatok többsége élne a törvény adta lehetőségekkel.
2025. augusztus 07. 13:35
8 p
0
0
1
Mentés
A kiskunhalasi városvezetés – a nemrég életbe lépett önazonosságvédelmi törvény alapján – rendeletben tiltaná meg, hogy a településen büntetett előéletű ember ingatlant vásárolhasson, illetve lakcímet létesíthessen.
Információink szerint a tervezet októberben kerülne a helyi képviselő-testület elé.
A mi esetünkben ennek azért van relevanciája, mert a városban egy börtön működik, és az a tapasztalatunk, hogy az onnan szabadultak nem minden esetben térnek vissza eredeti lakhelyükre. Számos esetben hajléktalanként Kiskunhalason maradnak”
Orbán Viktor már évértékelőjében arra szóította fel Navracsics Tibor minisztert, dolgozza ki a szükséges lépéseket, hogy a kistelepülések megvédhessék méretüket és arculatukat. Most megszületett a jogszabálytervezet, amely drasztikus megoldásokat is lehetővé tenne.
A kormányhivatal vizsgálja a taktaharkányi rendeletet
A nyáron már két borsodi önkormányzat meg is szavazta a maga rendeletét.
Júniusban elsőként Mezőkeresztes képviselő-testülete hozott egy szabályozást, amely korlátozná az ingatlanvásárlást, illetve a beköltözést a településre. Taktaharkányban pedig az önkormányzat az odaköltözőkkel betelepülési hozzájárulást fizettetne, illetve csak olyanokat várnak a településre, akik szakmával rendelkeznek.
Mezőkeresztes augusztus elsejével már vissza is vonta a rendeletet, amelynek komoly jogi aggályai voltak. Ugyanis mindenkinek alkotmányos joga a lakhely szabad választása, valamint a tulajdonhoz való jog. Egy helyi önkormányzat ugyanakkor nem hozhat olyan rendeletet, amely felülírja az országos törvényeket vagy az Alaptörvényt.
A vármegyében működő önkormányzatok által alkotott valamennyi rendeletet megvizsgáljuk, hogy azok megfelelnek-e a hatályos jogszabályoknak”
– közölte a Mandinerrel a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal. Hozzátették: amennyiben a kérdéses rendelet jogszabálysértő, a kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörében tehet intézkedéseket, többek között törvényességi felhívással élhet a képviselő-testület felé, hogy szüntesse meg a jogsértést. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a kormányhivatal bírósági, illetve alkotmánybírósági felülvizsgálatot kezdeményezhet.
„Ha a bíróság is megállapítja, hogy az önkormányzati rendelet, vagy annak valamely rendelkezése jogszabálysértő, akkor a rendeletet, vagy a rendelkezést megsemmisíti” – közölte a kormányhivatal sajtóosztálya.
Navracsics: Ez nagyon erős kezdésnek tűnik!
Az már a törvény előkészítésekor, az országos konzultáción kiderült, hogy a települések többségét valamilyen szinten érinti az a tervezet, amelyet a megbeszélésekre előkészítettünk”
– mondta Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter hozzátette: több mint kétezer polgármesterrel találkoztak országszerte. Szerinte
az önazonosságvédelmi törvény nem kötelezettséget jelent az önkormányzatoknak, hanem lehetőséget: azok a települések alkalmazzák, amelyek úgy döntenek, hogy szükségük van rá.
„A bevezetés időpontjáról is helyben kell dönteni, én egy miniszteri irodából nem szeretnék beleszólni abba, hogy a végeken mit gondoljanak a polgármesterek” – tette hozzá a miniszter.
A Tisza Párt elnöke a napokban Zalaegerszegen úgy nyilatkozott, hogy az elsők között fogják visszavonni ezt a jogszabályt. Magyar Péter véleménye szerint eddig is megvolt az önkormányzatoknak a lehetőségük, hogy rendezési tervekkel eljárjanak a településkép kapcsán.
Ha Magyar Péter eltörölné ezt a rendelkezést, akkor ezzel a kormányzásának első napján azonnal jelentősen csorbítaná az önkormányzatok jogköreit! Ez nagyon erős kezdésnek tűnik!”
– vélekedett Navracsics Tibor. Hozzátette: felelős, autonóm, demokratikusan megválasztott önkormányzati vezetők döntenek a helyi kérdésekről, így a helyi önazonosságvédelmi törvény alkalmazásáról is. Abban az esetben azonban, ha az elfogadott rendelkezések vagy jogszabályok bármilyen szempontból sértik Magyarország Alaptörvényét, az arra illetékes Kormányhivatal - mint ahogy eddig minden alkalommal -, azonnal megteszi a szükséges lépéseket.