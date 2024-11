„Tele lett a gatya!” – támogatói szerint is indulnia kellett volna Magyar Péteréknek az időközin

„Tele lett a gatya”

László Róbert választási szakértő még október 21-én érvelt úgy,

nehéz volna megmagyarázni, miért nem indul el egy országgyűlési időközi választáson a legnagyobb ellenzéki párt.

Arról nem is beszélve, hogy szerinte a tetszhalott állapotban lévő ellenzéki pártoknak adna ezzel a Tisza egy feltámadási lehetőséget. Mint azóta kiderült, ez nem történt meg.

Tóka Gábor, a Vox Populi választási kalauz szerzője ugyancsak október végén arról írt, hogy még egy tisztes vereséggel is jobban járnának Magyar Péterék. Ráadásul a kampány segítene a szervezetépítésben helyben, de ezzel együtt másutt is fenntartaná a lendületet, emellett Tóka szerint adott esetben a Tisza aktivisták azt is megtanulnák, hogy a tisztes vereségeket is meg kell becsülni.

A Telex szintén múlt havi elemző cikke szerint

rossz üzenete lenne, ha a kormányváltásra készülve a Tisza távol maradna az időközi választástól,

és nem kínálnának alternatívát a helyi választóiknak. Hogy akarják legyőzni a Fideszt 2026-ban, ha el se mernek indulni egy időközi választáson?” – tették fel a kérdést.

A Dombóváron korábban Tisza szigetet gründoló volt DK-s polgármester, Szabó Lóránd is megszólalt többször az ügyben. Még október végén azt írta, ha a Tisza nem indul akkor „a gyávaság jele fog rájuk égni. Ha indulnak és beleszaladnak egy nagy vereségbe, akkor az nem kicsi presztízsveszteség.”

Majd Magyarék döntése után egyenes úgy fogalmazott: