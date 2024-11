Elemző: Magyar Péter megijedt Donald Trump győzelme miatt

Nyitókép forrása: AFP/Kisbenedek Attila

„Magyar Péter megijedt Trump győzelme miatt, nem mer elindulni a januári időközi választáson Tolnában” – ezt írta ki közösségi oldalára Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője, miután Magyar Péter közölte: az ellenzéki TISZA Párt sem a mostani, sem az esetleges további időközi választásokon nem indít jelöltet. (Az ellenzéki pártvezér időközben gratulált Donald Trump győzelméhez.)

Magyar bejelentése a tekintetben is érdekes, mert a Medián és más baloldali kutatások alapján már kormányváltásra készülnek...

Közismert, január 12-én Tolna vármegye 2. egyéni választókerületében, Dombóváron és környékén lesz időközi országgyűlési választás Potápi Árpád János fideszes képviselő halála miatt. A kormánypártok 1998 óta nem találtak itt legyőzőre.

Magyarék azzal érvelnek, rendeleti kormányzás miatt jelenleg az Országgyűlés szerepe teljesen elhanyagolható; egy „esetleges TISZA-győzelem” se változtatná meg az erőviszonyokat; továbbá azt javasolják a választókerületben élőknek, hogy ne vegyenek részt a január 12-i időközi választáson, és ezzel is üzenjék meg, hogy „nem asszisztálnak a hatalmi elit 20 éve tartó színjátékához”.

Tolna vármegye 2. egyéni választókerületében november 23-án indul a hivatalos kampányidőszak. Legkorábban aznap tudják felvenni az ajánlóíveket a jelöltek, akiknek 500 érvényes aláírást kell összegyűjteniük a választókerületben. Az ajánlásokat legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon, december 6-án kell leadni a helyi választási bizottságnak. A 2022-es választáson Potápi Árpád a szavazatok 62,44 százalékával nyert zsinórban hetedik alkalommal egyéni mandátumot. A hatpárti ellenzék jelöltje, Szabó Loránd, Dombóvár korábbi DK-s polgármestere mindössze 27 százalékon végzett, Tobak Gábor a Mi Hazánk Mozgalom színeiben pedig 7,54 százalékot tudott begyűjteni.

Hogy állnak a pártok?

Számos népszerűségi adat látott napvilágot az elmúlt hetekben. A Medián mellett a Real-PR 93 is közölte számait, közvélemény-kutatóik a Fidesz–KDNP (44 százalék) aratna győzelmet egy most vasárnapi országgyűlési választáson, míg a TISZA 35 százalékot érne el. A Mi Hazánk (hét százalék) és a Demokratikus Koalíció (hat százalék) is bejutna az Országgyűlésbe.