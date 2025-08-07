Ft
testkamera Ukrajna sorozás

Komoly lépésre szánta el magát az ukrán hadügyminiszter: testkamerát kapnak a hadkiegészítők

2025. augusztus 07. 16:51

A hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni.

2025. augusztus 07. 16:51
null

Ukrajnában szeptember 1-jétől a hadkötelesek mozgósítását végző Területi Hadkiegészítő- és Szociális Támogatási Központok (TCKiSZP) minden alkalmazottja köteles lesz testkamerát viselni, és videofelvételt készíteni a behívók átadásáról vagy az iratok ellenőrzéséről – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter csütörtökön a Telegramon.

A tárcavezető figyelmeztetett, hogy a rögzítési szabályok megsértése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Indoklása szerint ez az intézkedés a behívókat kézbesítő csoportok munkájának átláthatóságát és jogszerűségét hivatott biztosítani, valamint védi mind a katonai szolgálatra kötelezettek, mind a hadkiegészítő központok munkatársainak jogait.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) alá tartozó Dezinformációellenes Központ a Facebookon tett bejegyzésében azt írta, hogy Oroszország továbbra is dezinformációs kampányt folytat a hadifogolycsere folyamatának lejáratása érdekében,

 aktívan terjesztve hamis állításokat tisztviselőin és propagandistáin keresztül”.

„Nemrégiben az orosz tárgyalódelegáció vezetője, Vlagyimir Megyinszkij a törökországi Isztambulban kijelentette, hogy a hadifoglyok harmadik cseréje a legutóbbi törökországi megállapodások alapján késik, mivel állítólag Ukrajna megtagadta ezer ukrán hadifogoly átvételét. Emellett Ukrajnát szelektív hozzáállással vádolta meg a fogolycseréhez” – mutattak rá. 

A központ hangsúlyozta, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak. 

„Ukrajna a mindenkit mindenkiért elvet követeli a hadifogolycserék során, és minden késlekedés az orosz fél tudatos manipulációs kampányának része, amelynek célja a közvélemény befolyásolása és az ukrán állami intézményekbe vetett bizalom aláásása” – szögezték le közleményükben.

Az ukrán vezérkar azt közölte a Telegramon, hogy az ukrán erők csapást mértek az oroszországi Krasznodar közelében fekvő afipszkiji olajfinomítóra. A hadvezetés kiemelte, hogy a létesítmény éves olajfeldolgozási kapacitása 6,25 millió tonna, ami az Oroszországban feldolgozott kőolaj mennyiségének 2,1 százalékát teszi ki. A jelentés szerint a dróntámadás következtében az üzemben tűz ütött ki. A lángok műszaki berendezéseket is elértek.

A kijevi katonai vezetés reggeli harctéri helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órában a fronton 147 fegyveres összecsapás volt, ebből 38 a Donyeck megyei Pokrovszknál. A vezérkar csütörtöki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra meghaladta az 1 millió 60 ezer főt. Szerdán az ukrán erők más haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, 47 tüzérségi rendszert és 163 drónt. 

Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója a Telegramon arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok reggel csapást mértek a régióban lévő Orihiv városára, aminek következtében egy lakóház megrongálódott, és emberek rekedhettek a romok alatt.

(MTI) 

A nyitókép illusztráció (MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

 

templar62
2025. augusztus 07. 18:39
" Fortress Europa Rises " - a YouTube - on .
Alte
2025. augusztus 07. 18:00
Egy közepesnél nagyobb összeget mernék arra tenni, hogy épp a kritikus pillanatokban fog elromlani a testkamera vagy hiányozni a felvétel azon része.
herden100
2025. augusztus 07. 16:58
400000 demokrata.hu/vilag/mar-kozel-400-ezer-ukran-katona-dezertalt-1035873/
